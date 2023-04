MAPA - EMPREENDEDORISMO - 51/2023

QUESTÃO 1

•

Olá, estudante!



Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta atividade lhe proporcionará uma aplicação prática sobre o conteúdo aprendido na disciplina de Empreendedorismo. A proposta da Atividade MAPA é que você, enquanto futuro(a) profissional, consiga compreender e realizar o Lean Canvas. Dessa forma, para desenvolver esta atividade, você deverá seguir estas etapas:



PRIMEIRA ETAPA: compreender o conteúdo abordado na atividade. Para isso, você deve:

* Ler o conteúdo da Unidade 3 do livro didático, que explica sobre o Model Canvas.

* Ler o texto “Envelhecimento da População Brasileira”.

* Ler o texto explicativo sobre o Model Canvas.

* Ler o material extra sobre Canvas Lean, arquivo disponível na pasta "Material da Disciplina".

* Assistir às aulas conceituais (disponíveis no Studeo), referente ao tema da atividade.



SEGUNDA ETAPA: realizar e enviar a atividade solicitada.



Vamos lá?!



PRIMEIRA ETAPA: compreendendo o conteúdo abordado na atividade.



Envelhecimento da População Brasileira





Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, o número de idosos no Brasil chegou a 32,9 milhões, demonstrando que a tendência de envelhecimento da população vem se mantendo, e o número de pessoas com mais de 60 anos no país já é superior ao de crianças com até 9 anos. Nesse cenário, a expectativa é de que o número de pessoas com 65 anos ou mais praticamente triplique, chegando a 58,2 milhões em 2060, o equivalente a 25,5% da população.





Model Canvas

Diante dessas informações, não resta a menor dúvida de que o envelhecimento populacional brasileiro deve estar no topo de prioridades das empresas e dos empreendedores, a fim de que possam suprir as necessidades diversas desse público que se mostra como uma grande oportunidade. E, nesse cenário, a criação de startups pode representar o caminho para quem deseja empreender um modelo de negócio que seja, de preferência, escalável e repetível.



E é essa real oportunidade que deverá ser considerada na realização da atividade MAPA. Para tanto, considere a ferramenta Lean Canvas como instrumento de realização. A Lean Canvas consiste em uma das ferramentas mais utilizadas para o planejamento da ideia de uma startup. Baseada no Business Model Canvas, cuja função principal é desenvolver modelos de negócios novos ou existentes, a Lean Canvas se estabelece com um foco maior em hipóteses que precisam ser validadas logo no início da vida de uma startup, estruturando-se a partir de nove componentes de análise, conforme a imagem a seguir:









1. Problema: neste, para os segmentos de clientes abordados, deve-se fazer uma lista dos três principais problemas a serem resolvidos.

2. Segmento de clientes: buscar entender quem são os clientes que podem se interessar e precisam de solução.

3. Proposta de valor: trata-se daquilo que torna o produto/serviço construído único e o que chama a atenção do segmento de clientes.

4. Solução: contempla a