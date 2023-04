MAPA - AGRO - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 51/2023

"Agronegócio brasileiro dá exemplo de sustentabilidade



Práticas desenvolvidas pelo agronegócio brasileiro podem ser utilizadas por outros países para garantir a sustentabilidade na produção agropecuária.



A sustentabilidade do agronegócio brasileiro foi um dos destaques da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP-26), durante o painel 'Accelerating a just rural transition to sustainable agriculture' (acelerando a transição rural para a agricultura sustentável, em tradução do inglês). A COP-26 acabou em novembro.



Na oportunidade, o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Fernando Camargo, destacou que a agricultura brasileira é movida a ciência. 'Nos últimos 50 anos, está em desenvolvimento um modelo de agricultura tropical baseado em pesquisa e inovação', ele afirmou.



Camargo ressaltou que isso permitiu que o Brasil passasse de um importador de produtos agrícolas para se tornar o terceiro maior exportador global de alimentos, fibras e bioenergia. Para continuar expandindo a sua produção, 'o Brasil não precisa derrubar nenhuma árvore de forma ilegal', garantiu o secretário.



O Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC) foi criado em 2010, oferecendo uma linha de crédito para financiar práticas sustentáveis na produção agropecuária. Em dez anos, a ação conseguiu implantar seis tecnologias descarbonizantes em mais de 52 milhões de hectares e evitou a emissão de mais de 170 milhões de toneladas de carbono.



O secretário lembrou o lançamento recente da segunda fase do programa, rebatizado de Plano Setorial de Adaptação e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária (Plano ABC+). A nova política amplia as metas anteriores e pretende implantar técnicas sustentáveis em 72 milhões de hectares, com a meta de reduzir a emissão de carbono em 1,1 bilhão de toneladas no setor agropecuário até 2030.



A nova fase do Plano ABC pretende adotar novas tecnologias e uma abordagem integrada da paisagem. De acordo com o secretário, a continuidade do programa, 'além da produção sustentável, também promove a regularização fundiária, a preservação da biodiversidade e a conservação ambiental'.



'A agricultura é parte da solução', considerou o secretário. Camargo ressaltou que todos os produtores devem ter acesso às melhores práticas, para que o mundo possa 'colher os impactos positivos que agricultura pode ter para o desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas'.



Dessa maneira, o Brasil pretende compartilhar a sua experiência com tecnologias sustentáveis na produção agropecuária com o mundo, especialmente com países africanos que estão no mesmo cinturão tropical. A experiência brasilei