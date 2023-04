ATIVIDADE 1 - EMPREENDEDORISMO - 51/2023

QUESTÃO 1

Atualmente, questões que vão desde as mudanças no comportamento de compra até a necessidade de sobrevivência meio a um cenário tão competitivo e dinâmico como o das empresas fazem com que empreendedores e empresas passem a buscar a inovação em seus negócios e produtos; assim como oportunidades que possam representar ganhos para os clientes e consequentemente para os resultados empresariais.



Nessa busca desafiadora, alguns setores estão se mostrando como terrenos férteis para que oportunidades possam ser criadas e/ou identificadas. É o caso, por exemplo, da sustentabilidade, uma tendência que vai muito além de um estilo de vida, abrangendo ideias que promovam a eficiência e o uso consciente de recursos. Outro exemplo é a tendência da economia colaborativa, onde a criação de espaços de cooperação demonstra que há lugar para que as empresas de todos os tamanhos pratiquem o conceito apoiado também na sustentabilidade do planeta. Essas e outras tendências se apresentam como possibilidades para que oportunidades empreendedoras possam se estabelecer e, assim, gerar valor.





Nesse contexto, o conceito de oportunidade empreendedora, como uma situação na qual mudanças podem gerar potencial para o novo, pode ser atrelado ao conceito de ideias como se fossem o mesmo. Todavia, oportunidades são diferentes de ideias, e são as oportunidades que devem orientar os empreendedores. Assim, através de um texto dissertativo de no mínimo 5 e no máximo 10 linhas descreva as características de uma oportunidade e como ela pode se diferenciar das ideias. Além disso, apresente quais as fontes e métodos podem ser empregados na exploração de ideias e o que é preciso para que elas possam gerar valor para os negócios.