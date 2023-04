ATIVIDADE 1 - AGRO - DIREITO CIVIL, AMBIENTAL, AGRÁRIO E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - 51/2023

QUESTÃO 1

Toda propriedade, sendo ela urbana ou rural, sofre limitações legais. Dentre as diversas limitações consta a função socioambiental da propriedade. Dentre as várias limitações, temos a usucapião como forma de perda da propriedade pelo exercício efetivo e cumprimento da função social da propriedade por terceira pessoa, diversa da do proprietário.



O indivíduo que busca a usucapião, ou seja, obter o título do imóvel que vem exercendo a posse, além dos requisitos necessários, deverá cumprir a função social, conforme determina o Art. 186 da Constituição Federal:



Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:



I – aproveitamento racional e adequado;

II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores (BRASIL, 1988).



Para que uma propriedade rural esteja dentro dos limites da função social, seu proprietário deverá cumprir simultaneamente os requisitos acima, ou seja: I) desenvolver atividades rurais de forma a maximizar o uso da terra, nos termos da Instrução Normativa n° 11 de 2003 do Incra; II) Manter, preservar e reparar o meio ambiente quando do exercício da propriedade e posse; III) Preservar e respeitar as regras e relações do trabalho; IV) O proprietário rural deverá prezar e fomentar sua qualidade de vida, de seus familiares e funcionários.



Além da função social, o indivíduo deverá cumprir outros requisitos para adquirir esta propriedade, como, por exemplo, exercer a posse por determinado tempo, se comportar como dono (animus domini), pagar os tributos, conservar o imóvel, ter justo título ou não, obter a posse de forma pacífica etc.



Pois bem! Passemos à situação hipotética:



Lucas e Fátima, sem ter onde morar, passam a perambular de cidade em cidade quando chegam na zona rural da cidade de Carolina- MA e identificam uma área de terra que parece estar claramente abandonada (50 hectares). De forma mansa e pacífica, o casal adentra a propriedade e inicialmente constrói uma choupana. Durante o transcorrer dos anos, o casal acaba por construir uma casa confortável, bem como utilizar o imóvel para criame de animais e plantio, sendo inclusive suas fontes de renda.



Lucas e Fátima conseguem a cópia da matrícula atualizada do imóvel e passam a emitir e pagar as guias de tributos (ITR/INCRA), inclusive os tributos que estavam em atraso (momento anterior da ocupação). Ainda, cumpre salientar que Lucas e Fátima conheciam todos os vizinhos a sua volta, inclusive estes achavam que o casal era o real proprietário do imóvel. Contudo, após 16 anos de ocupação e exercício da posse de Lucas e Fátima, o verdadeiro proprietário nunca veio reivi