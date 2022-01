LA MANIÈRE RATIONNELLE ET DÉMOCRATIQUE DE GÉRER LE BRÉSIL

Cet article vise à présenter la manière rationnelle et démocratique d'administrer le Brésil. Notre proposition de gérer le Brésil est rationnelle parce que le processus de planification est coordonné dans tout le pays à travers lequel chaque secteur productif et infrastructurel, chaque municipalité, chaque État, les législatures et systèmes judiciaires étatiques et nationaux et le gouvernement fédéral préparent des plans cibles articulés les uns avec les autres. Au cours de l'exécution des plans, il y a un processus de «rétroaction» et de contrôle de l'exécution des plans cibles de chaque municipalité, de chaque État, des législatures et judiciaires étatiques et nationales, du gouvernement fédéral et du Brésil comme ensemble pour assurer leur mise en œuvre. Chaque année, un processus d'évaluation des performances des 10 systèmes qui composent le pays (économique, social, scientifique et technologique, éducation, santé, infrastructure énergétique, transports et communications, environnement, développement régional, commerce extérieur et politique et moral) pour identifier le besoin d'amélioration de chacun d'eux. Notre proposition est également rationnelle, car elle permet d'éviter les chevauchements d'actions entre les différents niveaux de gouvernement et d'éliminer le gaspillage de ressources résultant du manque de coordination entre les gouvernements à tous leurs niveaux dans la promotion du développement national. Notre proposition contribue également à la gouvernabilité du pays, rendue possible par l'articulation profonde établie entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des États, les assemblées législatives et judiciaires des États et fédérales, les gouvernements municipaux, les secteurs productifs et de infrastructures économiques et sociales et, surtout, la population. La planification proposée est également démocratique parce qu'elle place comme point de départ la satisfaction des besoins et des aspirations de la population de chaque État et de ses entités représentatives, qui sert de base à l'établissement des objectifs des secteurs productifs et des infrastructures de chaque État, de chaque municipalité, chaque assemblée législative et du judiciaire d'État, chaque État, l'assemblée législative et judiciaire nationale et le gouvernement fédéral qui sont incorporés dans le plan cible pour les municipalités, les États, chaque assemblée législative et judiciaire d'État, le gouvernement fédéral, le législatif et judiciaire national et le Brésil dans son ensemble. Notre proposition respecte l'autonomie des États et des municipalités ainsi que des secteurs productifs et des infrastructures dans l'établissement de leurs objectifs.