Este artigo tem por objetivo mostrar como o governo Lula poderá reconstruir a economia brasileira que se encontra em declínio econômico desde 1980. O declínio econômico do Brasil resultou da adoção do modelo econômico neoliberal desde 1990, da adoção do teto de gastos no orçamento do governo federal pelo governo Michel Temer e mantida pelo governo Bolsonaro e do comprometimento crescente do orçamento do governo federal com o pagamento da dívida pública que estão inviabilizando a ação do Estado brasileiro como agente da promoção do desenvolvimento nacional. Este artigo visa demonstrar que o governo Lula precisa adotar três estratégias visando a reconstrução da economia brasileira: 1) Abandonar o modelo econômico neoliberal com sua substituição pelo modelo econômico nacional desenvolvimentista para promover o crescimento econômico e a redução do desemprego; 2) Abandonar a política do teto de gastos públicos existente no Brasil para descongelá-los visando não impedir a ação do governo federal na promoção de investimentos públicos; e, 3) Renegociar com os credores da dívida pública o alongamento do prazo de pagamento da dívida pública para o governo federal dispor de recursos para investimentos. Se tudo continuar como está com a manutenção do modelo econômico neoliberal, do teto de gastos públicos e da expansão da dívida pública se constituirão em fatores impeditivos ao progresso econômico e social do País. Sem a adoção dessas estratégias, o governo Lula estará impedido de promover o crescimento econômico do Brasil e combater a recessão com a adoção de medidas compensatórias do ponto de vista macroeconômico.