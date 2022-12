COMO FORTALECER A DEMOCRACIA AMEAÇADA PELO NEOFASCISMO NO BRASIL.pdf

Este artigo tem por objetivo apresentar como fortalecer a democracia brasileira diante da ameaça do neofascismo bolsonarista. É preciso que todos os democratas entendam que não basta ter vencido as últimas eleições presidenciais para extirpar a ameaça neofascista bolsonarista. Os neofascistas estão se reagrupando para tentar a consecução de seus objetivos que é a de convulsionar o Brasil visando a implantação de uma ditadura de extrema-direita no País. É absolutamente necessário que haja da parte de todos os democratas brasileiros a compreensão de que a serpente neofascista continua viva e tentará voltar ao poder a começar pelas eleições municipais de 2024 e, depois em 2026, para os governos estaduais e, sobretudo, para a Presidência da República. Uma das condições para evitar que isto aconteça é a de que o governo Lula não falhe na busca da solução dos problemas econômicos e sociais do Brasil. O sucesso do governo Lula na superação dos problemas econômicos e sociais é a condição “sine-qua-non” para evitar que o neofascismo bolsonarista volte ao poder no Brasil. Para evitar o fim do sistema democrático atual no Brasil, é preciso que seja constituída uma frente ampla democrática e antifascista no Parlamento e na Sociedade Civil para defender a Constituição de 1988 e lutar contra os atos das forças políticas de oposição ao sistema democrático que sejam contrários aos interesses da grande maioria da população e da democracia no Brasil. Esta frente ampla deve ser utilizada para promover, também, a reconstrução da economia brasileira que é a condição necessária para que o governo Lula seja bem sucedido na luta em defesa da democracia contra a serpente neofascista bolsonarista. Aproveito esta oportunidade para desejar a todos os democratas brasileiros meus votos de Feliz 2023 extensivos às respectivas famílias.