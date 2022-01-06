Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
DATOS DEL ARTÍCULO.-
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE H...
1) RESUMEN DEL ARTÍCULO.- LA SOBRE LAS DE LA BASADA EN LA DE LA Y DEL , PROPONE QUE
HIPOTESIS GENERAL DEL TRABAJO.- •LA SOBRE LAS DE LA (BASADA EN LA DE LA Y DEL , QUE
HIPOTESIS GENERAL DEL TRABAJO.- KKK LA DEPRESI ÓN (HIPOTESIS ). ES CAUSADA POR CIERTOS TIPOS DE ESTRÉS.. QUE DISTORSIONAN ...
PALABRAS CLAVES.- PALABRAS CLAVES.- LA RELACIÓN ENTRE EL INNATO Y EL CENTRAL.
LA DEPRESIÓN ES EL RESULTADO DEL CORTE DE LA INTERACCIÓN ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y EL SISTEMA INMUNITARIO.- KKK ...
QUE LA INTERACCIÓN ENTRE: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y EL SISTEMA INMUNITARIO INNATO.. ES CAUSADA POR CIERTOS TIPOS DE ESTRÉ...
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
SISTEMA INMUNITARIO INNATO.- SUS SON, EN SU MAYORÍA, ANTE UNA . SU HACIA O , SINO QUE EN Y DE
A LOS . ESTAS DEL SE CONOCEN COMO
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
%%%%%%%%%%%%%%%%% LAS INDICAN QUE, SI EL O SE EN LAS SIGUIENTES , SE LA (IDO) DE LA VÍA DE LA , LO CUAL INCREMENTA LA DEL ...
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
%%%%%%%%%%%%%%%%% ESTE PUEDE SER INICIADO POR LAS POR UNA , ASÍ COMO POR ALGUNAS O POR UN CON LO QUE SE PROVOCARÍA UN EN E...
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE H...
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE H...
KKK
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE H...
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS-
2) 5) EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO- SUPRARRENAL E INFLAMACIÓN.- LA INDUCIDA PODRÍA LA DEL POR MEDIO DE LA DE LAS EN EL , O MEDI...
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
RECAPITULANDO Y PUNTUALIZANDO.- LA INDUCIDA PODRÍA LA DEL POR MEDIO DE LA DE LAS EN EL , O MEDIANTE LA DE A LOS 6,7. SON L...
CITOCINAS Y SUS EFECTOS SECUNDARIOS.- LAS SON QUE SON PARA EL Y LA DE DEL Y LAS . E .
EJE HIPOTALÁM ICO – HIPOFISIARI O – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO. EJE HIPOTALÁM ICO – HIPOFISIARI O – SUPRARRE NAL – INFLA...
. .
EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO- SUPRARRENAL E INFLAMACIÓN.- LA INDUCIDA PODRÍA LA DEL POR MEDIO DE LA DE LAS EN EL , O MEDIANTE L...
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
RECAPITULANDO Y PUNTUALIZANDO.- LA LA DEL POR DE LA ; O LAS A LOS …..
%%%%%%%%%%%%%%%%% SE HA , ADEMÁS, UNA , POR EJEMPLO, PORQUE LA MEDIANTE LA DEL , ES SUFICIENTE PARA DESENCADENAR LA 76.
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
RECAPITULANDO O PUNTUALIZANDO (PARENTESIS).- • SE HA , ADEMÁS, PORQUE LA MEDIANTE LA DEL ES PARA LA EL TAMBIÉN DEBIDO A LA
%%%%%%%%%%%%%%%%% • LOS (COMO LOS INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE LA SEROTONINA)80, LA 81, LA DE LOS 82 (Y ASÍ...
LOS ASTROCITOS SON LAS PRINCIPALES Y MÁS NUMEROSAS CÉLULAS GLIALES (DE AHÍ QUE SE LES CONOZCA TAMBIÉN, GENÉRICAMENT E, COM...
HABLAMOS DE LA CORTISONA Y DEL CORTISOL, QUE SE PRODUCEN DE FORMA NATURAL POR EL CUERPO HUMANO PERO EN PEQUEÑAS CANTIDADES...
) EN GENERAL, SE DICE QUE LOS SON PARA QUE EL ORGANISMO SITUACIONES DE . EL TÉRMINO " " HACE AQUÍ REFERENCIA A UNA DE QUE ...
HIPOTESIS GENERAL DEL TRABAJO.- KKK : ESTRÉS AGUDO. ESTRÉS CRÓNICO. ESTRÉS POSTRAUMÁTICO . AGORAFOBIA Y ANGUSTIA . LA COMB...
(BAJA AUTOESTIMA, ANHEDONIA, FATIGA CRÓNICA, PENSAMIENTOS NEGATIVOS, TRISTEZA PATOLÓGICA. ETC.); DESEQUILIBRA, PERTURBA EL...
EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
%%%%%%%%%%%%%%%%% POR EL , UN PROVOCÓ UN INCREMENTO EN LA EN EL , ASÍ COMO DE LA A LA EN LA EDAD 69.
CORTI SOL ALTERACIÓN DEL SIST. INMUNITARIO . ALTERACIÓN DEL SIST. NERVIOSO ALTERACIÓN DE LAS VÍAS SEROTONINÉRGI CAS.
%%%%%%%%%%%%%%%%% , LEJOS DE ACTUAR DE MANERA AISLADA, LO HACE EN Y EL POR MEDIO DE LOS QUE
EL DE LA DE LA PARA EN LA ILUSTRA CÓMO NO SE TRATA SIMPLEMENTE DE REEMPLAZAR ANTIGUAS CONCEPCIONES SOBRE LA CAUSA DE LOS (...
ACTUALMENTE, EL PARA LA EN ROEDORES USADO CON MÁS FRECUENCIA SE CONOCE COMO “ SLAVICH, ET AL., PROPUSIERON LA EN LA CUAL S...
LA , TIENEN ANATÓMICAS CON DEL INCLUIDOS LOS DEL Y EL LOS CUALES INFLUYEN EN LA MEDIANTE LA DE LA DEL Y EL 87….
HACIA LA ACTIVACIÓN DE LA ENZIMA IDO- 2, E INDUCEN LA LOS NF-KB Y AP-1 INCLUIDAS LA IL-1Β, LA IL6 Y EL TNF. LOS PRODUCEN D...
6) 14) CONCLUSIONES.- CONCLUSIONES.- TALES COMO LA PARTICIPACIÓN DE LA QUE CONTRIBUYE A ACTIVAR LA DEL REGULADA POR LA LA ...
TALES COMO LA DE LA QUE CONTRIBUYE A ACTIVAR LA DEL REGULADA POR LA LA CUAL CON LAS DEL Y DEL
%%%%%%%%%%%%%%%%% SU INTERACCIÓN CON LA VÍA DE LA QUINURENINA EL SISTEMA ADRENÉRGICO, EL EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO- SUPRARRE...
%%%%%%%%%%%%%%%%% b) SU CON LA EL PAPEL DE LA ENTRE LAS VÍAS DE LOS
%%%%%%%%%%%%%%%%% COMO SE EN LA 4A, LA MÁS RECIENTE PROPONE QUE EN LAS SE DA LA DE LOS Y POR LA DEL Y POR LA ENTRE LA Y LA...
EJE HIPOTALÁM ICO– HIPOFISIAR IO – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO. EJE HIPOTALÁM ICO– HIPOFISIAR IO – SUPRARRE NAL – INFLAMA...
%%%%%%%%%%%%%%%%% Y LA Y DEL LO QUE, SUMADO A LA LAS ENTRE ESTOS YA HAN PARA LA
EN BIOMÉDICA (PLATAFORMA).-
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.-
PRESI DEP RESI ÓN ESTR ÉS DISTO RSION ES COGNI TIV DEPR ESIÓ N GENÉ TIC INFLA MACI ÓN MUE RTE
A DIFERENCIA Y EN CONEXIÓN A LOS ANTERIORES TEMAS, ESTE, HABLA DE LA DEPRESIÓN CLÍNICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INMUN...
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 1 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 2 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 3 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 4 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 5 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 6 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 7 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 8 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 9 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 10 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 11 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 12 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 13 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 14 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 15 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 16 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 17 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 18 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 19 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 20 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 21 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 22 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 23 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 24 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 25 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 26 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 27 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 28 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 29 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 30 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 31 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 32 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 33 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 34 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 35 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 36 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 37 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 38 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 39 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 40 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 41 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 42 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 43 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 44 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 45 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 46 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 47 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 48 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 49 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 50 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 51 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 52 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 53 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 54 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 55 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 56 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 57 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 58 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 59 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 60 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 61 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 62 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 63 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 64 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 65 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 66 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 67 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 68 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 69 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 70 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 71 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 72 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 73 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 74 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 75 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 76 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 77 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 78 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 79 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 80 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 81 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 82 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 83 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 84 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 85 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 86 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 87 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 88 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 89 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 90 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 91 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 92 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 93 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 94 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 95 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 96 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 97 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 98 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 99 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 100 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 101 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 102 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 103 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 104 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 105 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 106 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 107 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 108 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 109 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 110 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 111 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 112 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 113 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 114 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 115 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 116 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 117 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 118 Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22. Slide 119
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.
Education
Jan. 06, 2022
48 views

1 Like

Share

Download to read offline

Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.

Download to read offline

Education
Jan. 06, 2022
48 views

A DIFERENCIA Y EN CONEXIÓN A LOS ANTERIORES TEMAS, ESTE, HABLA DE LA DEPRESIÓN CLÍNICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INMUNOLOGÍA, ES DECIR, CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y EL SISTEMA NERVIOSO INNATO (MÁS ADELANTE TAMBIÉN HAREMOS UNA DATA DE ESTE TEMA).. EN CONTRAPOSICIÓN A LOS ANTERIORES TEMAS DONDE HABLAMOS DE LOS GENES RELACIONADOS CON LA DEPRESIÓN; EN ESTE APARTADO MOSTRAMOS (O DIVULGAMOS), LO INTIMAMENTE QUE ESTÁN LIGADOS LA DEPRESIÓN Y EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, ESPECIALMENTE LO QUE TIENE QUE VER CON LAS INFLAMACIONES Y SU CORRESPONDIENTES ENFERMEDADES MÉDICAS A CAUSA DEL ESTRÉS.
ESTE ES UN RESUMEN DE LO ELABORADO POR UN GRUPO METICULOSO DE PROFESIONALES; DONDE PARA COMODIDA DEL LECTOR INTENTAMOS ABREVIAR EL ARTICULO CIENTÍFICO CONFORMADO DE 14 PUNTOS (ACA EXPONEMOS 6); LA VERSIÓN "LARGA" O COMPLETA, LA PRESENTAREMOS DENTRO DE ALGUNOS DÍAS (SE TRATA DE UN TRABAJO MUY AMPLIO); INCLUSO DE ESTE "ASUNTO" HEMOS EXTRAPOLADO OTROS "ASUNTOS" COMO EL ESTRÉS DESDE EL PUNTO DE VISTA EXCLUSIVAMENTE CIENTÍFICO, EL SISTEMA INMUNOLÓGICO INNATO Y ADQUIRIDO, LA INDEFENSIÓN APRENDIDA, Y LA VITAMINOSIS. ESPERAMOS QUE TODA LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA LE SEA DE MUCHA UTILIDAD SEÑOR LECTOR. GRACIAS....

Recommended

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
Fighting Forward: Your Nitty-Gritty Guide to Beating the Lies That Hold You Back Hannah Brencher
(3.5/5)
Free
High Conflict: Why We Get Trapped and How We Get Out Amanda Ripley
(5/5)
Free
Let's Talk About Hard Things Anna Sale
(4/5)
Free
No One Succeeds Alone: Learn Everything You Can from Everyone You Can Robert Reffkin
(4/5)
Free
Dedicated: The Case for Commitment in an Age of Infinite Browsing Pete Davis
(5/5)
Free
Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist
(4.5/5)
Free
Everything Is F*cked: A Book About Hope Mark Manson
(4.5/5)
Free
How May I Serve Karen Mathews
(3.5/5)
Free
The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life Mark Manson
(4.5/5)
Free
Decluttering at the Speed of Life: Winning Your Never-Ending Battle with Stuff Dana K. White
(4.5/5)
Free
The 7 Habits of Highly Effective People Stephen R. Covey
(4/5)
Free
Maybe You Should Talk to Someone: A Therapist, HER Therapist, and Our Lives Revealed Lori Gottlieb
(4.5/5)
Free
Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to Be Rachel Hollis
(3.5/5)
Free
Uninvited: Living Loved When You Feel Less Than, Left Out, and Lonely Lysa TerKeurst
(4.5/5)
Free
Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It Chris Voss
(4.5/5)
Free
Boundaries Updated and Expanded Edition: When to Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
(4/5)
Free

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
Stress and Stressors: Avoiding and Managing Stress and Burnout at Work Brandy Payne
(4.5/5)
Free
Extraordinary Awakenings: When Trauma Leads to Transformation Steve Taylor
(3.5/5)
Free
My Friend Fear: How to Move Through Social Anxiety and Embrace the Life You Want Rose Berry
(4.5/5)
Free
Memory Craft: Improve Your Memory with the Most Powerful Methods in History Lynne Kelly
(5/5)
Free
The Book of Hope: A Survival Guide for Trying Times Jane Goodall
(4.5/5)
Free
Beyond Small Talk: How to Have More Dynamic, Charismatic and Persuasive Conversations Patrick King
(4.5/5)
Free
Reshape Your Body Image Stacie Garland
(3.5/5)
Free
Necessary Conversations: Changing Your Mindset to Communicate Confidently and Productively Liz Nolley Tillman
(5/5)
Free
Impact Players: How to Take the Lead, Play Bigger, and Multiply Your Impact Liz Wiseman
(5/5)
Free
10 Rules for Resilience: Mental Toughness for Families Joe De Sena
(5/5)
Free
Empath Up!: How to Embrace the Gift of Empathy Cheryl Hutchinson
(4.5/5)
Free
Making Sense of Anxiety and Stress: A Comprehensive Stress Management Toolkit Saarim Aslam
(4.5/5)
Free
Getting More Done: Wielding Intention and Planning to Achieve Your Most Ambitious Goals Michelle Loucadoux
(4.5/5)
Free
Fearless Leadership: How to Embody the Strength and Confidence of Great Leaders Kim Martin
(4/5)
Free
Four Thousand Weeks: Time Management for Mortals Oliver Burkeman
(5/5)
Free
Bloom Forward: Healing from Trauma Emmy Marie
(4/5)
Free

Tttttema 728. trabajo articulo corto de la depresión y el sistema inmunologico. 03.01.22. 33. nuevos hallazgos. 06.01.22.

  1. 1. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  2. 2. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  3. 3. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  4. 4. DATOS DEL ARTÍCULO.-
  5. 5. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  6. 6. 1) RESUMEN DEL ARTÍCULO.- LA SOBRE LAS DE LA BASADA EN LA DE LA Y DEL , PROPONE QUE
  7. 7. HIPOTESIS GENERAL DEL TRABAJO.- •LA SOBRE LAS DE LA (BASADA EN LA DE LA Y DEL , QUE
  8. 8. HIPOTESIS GENERAL DEL TRABAJO.- KKK LA DEPRESI ÓN (HIPOTESIS ). ES CAUSADA POR CIERTOS TIPOS DE ESTRÉS.. QUE DISTORSIONAN LA INTERACCIÓN ENTRE: EL SISTEMA INMUNITARIO INNATO Y… EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL… ESTRÉS AGUDO. ESTRÉS CRÓNICO. ESTRÉS POSTRAUMÁTICO . AGORAFOBIA Y ANGUSTIA . LA COMBINACI ÓN DE FACTORES GENÉTICOS Y FACTORES AMBIENTAL ES. SEROTONIN A Y… EL SISTEMA INMUNIT ARIO DISTORSIO NAN O INTERRUMP EN… LA INTERACCI ÓN ENTRE:…
  9. 9. PALABRAS CLAVES.- PALABRAS CLAVES.- LA RELACIÓN ENTRE EL INNATO Y EL CENTRAL.
  10. 10. LA DEPRESIÓN ES EL RESULTADO DEL CORTE DE LA INTERACCIÓN ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y EL SISTEMA INMUNITARIO.- KKK EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  11. 11. QUE LA INTERACCIÓN ENTRE: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y EL SISTEMA INMUNITARIO INNATO.. ES CAUSADA POR CIERTOS TIPOS DE ESTRÉS..
  12. 12. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  13. 13. SISTEMA INMUNITARIO INNATO.- SUS SON, EN SU MAYORÍA, ANTE UNA . SU HACIA O , SINO QUE EN Y DE
  14. 14. A LOS . ESTAS DEL SE CONOCEN COMO
  15. 15. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  16. 16. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  17. 17. %%%%%%%%%%%%%%%%% LAS INDICAN QUE, SI EL O SE EN LAS SIGUIENTES , SE LA (IDO) DE LA VÍA DE LA , LO CUAL INCREMENTA LA DEL Y LA DE .
  18. 18. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  19. 19. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  20. 20. %%%%%%%%%%%%%%%%% ESTE PUEDE SER INICIADO POR LAS POR UNA , ASÍ COMO POR ALGUNAS O POR UN CON LO QUE SE PROVOCARÍA UN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.
  21. 21. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  22. 22. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  23. 23. KKK
  24. 24. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  25. 25. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS-
  26. 26. 2) 5) EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO- SUPRARRENAL E INFLAMACIÓN.- LA INDUCIDA PODRÍA LA DEL POR MEDIO DE LA DE LAS EN EL , O MEDIANTE LA DE A LOS 67.
  27. 27. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  28. 28. RECAPITULANDO Y PUNTUALIZANDO.- LA INDUCIDA PODRÍA LA DEL POR MEDIO DE LA DE LAS EN EL , O MEDIANTE LA DE A LOS 6,7. SON LOS DE LA , INDUCEN LA DE
  29. 29. CITOCINAS Y SUS EFECTOS SECUNDARIOS.- LAS SON QUE SON PARA EL Y LA DE DEL Y LAS . E .
  30. 30. EJE HIPOTALÁM ICO – HIPOFISIARI O – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO. EJE HIPOTALÁM ICO – HIPOFISIARI O – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO. EJE HIPOTALÁM ICO – HIPOFISIARI O – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO. EJE HIPOTALÁM ICO – HIPOFISIARI O – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO. EJE HIPOTALÁM ICO – HIPOFISIARI O – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO. EJE HIPOTALÁM ICO – HIPOFISIARI O – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO. EJE HIPOTALÁM ICO – HIPOFISIARI O – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO. EJE HIPOTALÁM ICO– HIPOFISIAR IO – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO. EQUILIB RIO. DISTORCIO NADO. EJE HIPOTALÁM ICO– HIPOFISIAR IO – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO.
  31. 31. . .
  32. 32. EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO- SUPRARRENAL E INFLAMACIÓN.- LA INDUCIDA PODRÍA LA DEL POR MEDIO DE LA DE LAS EN EL , O MEDIANTE LA DE A LOS 67.
  33. 33. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  34. 34. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  35. 35. RECAPITULANDO Y PUNTUALIZANDO.- LA LA DEL POR DE LA ; O LAS A LOS …..
  36. 36. %%%%%%%%%%%%%%%%% SE HA , ADEMÁS, UNA , POR EJEMPLO, PORQUE LA MEDIANTE LA DEL , ES SUFICIENTE PARA DESENCADENAR LA 76.
  37. 37. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  38. 38. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  39. 39. RECAPITULANDO O PUNTUALIZANDO (PARENTESIS).- • SE HA , ADEMÁS, PORQUE LA MEDIANTE LA DEL ES PARA LA EL TAMBIÉN DEBIDO A LA
  40. 40. %%%%%%%%%%%%%%%%% • LOS (COMO LOS INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE LA SEROTONINA)80, LA 81, LA DE LOS 82 (Y ASÍ RECUPERARSE DE LA ).
  41. 41. LOS ASTROCITOS SON LAS PRINCIPALES Y MÁS NUMEROSAS CÉLULAS GLIALES (DE AHÍ QUE SE LES CONOZCA TAMBIÉN, GENÉRICAMENT E, COMO ASTROGLÍA), SOBRE TODO EN LOS ORGANISMOS MÁS COMPLEJOS. . SE TRATA DE CÉLULAS DE LINAJE NEUROECTODÉRMICO ​ QUE ASUMEN UN ELEVADO NÚMERO DE CLAVES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO…
  42. 42. HABLAMOS DE LA CORTISONA Y DEL CORTISOL, QUE SE PRODUCEN DE FORMA NATURAL POR EL CUERPO HUMANO PERO EN PEQUEÑAS CANTIDADES: LAS HORMONAS SE SECRETAN PARA PALIAR LA INSUFICIENCIA SUPRARRENAL. LOS GLUCOCORTICOIDES DE SÍNTESIS REFUERZAN ESTA ACCIÓN. TIENEN PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS, ANTIALÉRGICAS E INMUNOSUPRESORAS. SE UTILIZAN, PUES, EN CASO DE REACCIONES INFLAMATORIAS O ALÉRGICAS PERO TAMBIÉN EN DETERMINADOS PROBLEMAS RESPIRATORIOS, HABLAMOS DE LA CORTISONA Y DEL CORTISOL, QUE SE PRODUCEN DE FORMA NATURAL POR EL CUERPO HUMANO PERO EN PEQUEÑAS CANTIDADES: LAS HORMONAS SE SECRETAN PARA PALIAR LA INSUFICIENCIA SUPRARRENAL. LOS GLUCOCORTICOIDES DE SÍNTESIS REFUERZAN ESTA ACCIÓN. TIENEN PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS, ANTIALÉRGICAS E INMUNOSUPRESORAS. SE UTILIZAN, PUES, EN CASO DE REACCIONES INFLAMATORIAS O ALÉRGICAS PERO TAMBIÉN EN DETERMINADOS PROBLEMAS RESPIRATORIOS, .
  43. 43. ) EN GENERAL, SE DICE QUE LOS SON PARA QUE EL ORGANISMO SITUACIONES DE . EL TÉRMINO " " HACE AQUÍ REFERENCIA A UNA DE QUE TIENEN EN COMÚN EL HECHO DE QUE FAVORECEN LA Y ; ENTRE ELLAS PODRÍAMOS INCLUIR EL , LA , LAS (ESPECIALMENTE ), O LA Y EL . CUANDO LOS ESTÍMULOS ESTRESANTES SE Y CONSTITUYEN EN GENERAL, SE DICE QUE LOS SON PARA QUE EL ORGANISMO SITUACIONES DE . EL TÉRMINO " " HACE AQUÍ REFERENCIA A UNA DE QUE TIENEN EN COMÚN EL HECHO DE QUE FAVORECEN LA Y ; ENTRE ELLAS PODRÍAMOS INCLUIR EL , LA , LAS (ESPECIALMENTE ), O LA Y EL . CUANDO LOS ESTÍMULOS ESTRESANTES SE Y CONSTITUYEN
  44. 44. HIPOTESIS GENERAL DEL TRABAJO.- KKK : ESTRÉS AGUDO. ESTRÉS CRÓNICO. ESTRÉS POSTRAUMÁTICO . AGORAFOBIA Y ANGUSTIA . LA COMBINACI ÓN DE FACTORES GENÉTICOS Y FACTORES AMBIENTAL ES. SEROTONIN A Y… EL SISTEMA INMUNIT ARIO DISTORSIO NAN O INTERRUMP EN… LA INTERACCI ÓN ENTRE:…
  45. 45. (BAJA AUTOESTIMA, ANHEDONIA, FATIGA CRÓNICA, PENSAMIENTOS NEGATIVOS, TRISTEZA PATOLÓGICA. ETC.); DESEQUILIBRA, PERTURBA EL CIRCUITO); ES DECIR LO QUE HAY ES: UNA
  46. 46. EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL EJE HIPOTALAMO- HIPOFISIS- SUPRARRENAL
  47. 47. %%%%%%%%%%%%%%%%% POR EL , UN PROVOCÓ UN INCREMENTO EN LA EN EL , ASÍ COMO DE LA A LA EN LA EDAD 69.
  48. 48. CORTI SOL ALTERACIÓN DEL SIST. INMUNITARIO . ALTERACIÓN DEL SIST. NERVIOSO ALTERACIÓN DE LAS VÍAS SEROTONINÉRGI CAS.
  49. 49. %%%%%%%%%%%%%%%%% , LEJOS DE ACTUAR DE MANERA AISLADA, LO HACE EN Y EL POR MEDIO DE LOS QUE
  50. 50. EL DE LA DE LA PARA EN LA ILUSTRA CÓMO NO SE TRATA SIMPLEMENTE DE REEMPLAZAR ANTIGUAS CONCEPCIONES SOBRE LA CAUSA DE LOS (COMO ), NUEVA S NEURO NAS.
  51. 51. ACTUALMENTE, EL PARA LA EN ROEDORES USADO CON MÁS FRECUENCIA SE CONOCE COMO “ SLAVICH, ET AL., PROPUSIERON LA EN LA CUAL SE ENMARCA EL MENCIONADO…. 5) 13) TEORÍA DE LA DEPRESIÓN POR LA TRADUCCIÓN DE LA SEÑAL SOCIAL.-
  52. 52. LA , TIENEN ANATÓMICAS CON DEL INCLUIDOS LOS DEL Y EL LOS CUALES INFLUYEN EN LA MEDIANTE LA DE LA DEL Y EL 87….
  53. 53. HACIA LA ACTIVACIÓN DE LA ENZIMA IDO- 2, E INDUCEN LA LOS NF-KB Y AP-1 INCLUIDAS LA IL-1Β, LA IL6 Y EL TNF. LOS PRODUCEN DE QUE FORMAN LA PARA DIFERENTES , COMO LAS IL-1Β, IL-6 Y TNF-Α 87.
  54. 54. 6) 14) CONCLUSIONES.- CONCLUSIONES.- TALES COMO LA PARTICIPACIÓN DE LA QUE CONTRIBUYE A ACTIVAR LA DEL REGULADA POR LA LA CUAL CON LAS DEL Y DEL .
  55. 55. TALES COMO LA DE LA QUE CONTRIBUYE A ACTIVAR LA DEL REGULADA POR LA LA CUAL CON LAS DEL Y DEL
  56. 56. %%%%%%%%%%%%%%%%% SU INTERACCIÓN CON LA VÍA DE LA QUINURENINA EL SISTEMA ADRENÉRGICO, EL EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO- SUPRARRENAL, EL PAPEL DE LA ENTRE LAS VÍAS DE LOS SU INTERACCIÓN CON LA VÍA DE LA QUINURENINA EL SISTEMA
  57. 57. %%%%%%%%%%%%%%%%% b) SU CON LA EL PAPEL DE LA ENTRE LAS VÍAS DE LOS
  58. 58. %%%%%%%%%%%%%%%%% COMO SE EN LA 4A, LA MÁS RECIENTE PROPONE QUE EN LAS SE DA LA DE LOS Y POR LA DEL Y POR LA ENTRE LA Y LA ,
  59. 59. EJE HIPOTALÁM ICO– HIPOFISIAR IO – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO. EJE HIPOTALÁM ICO– HIPOFISIAR IO – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO. EJE HIPOTALÁM ICO– HIPOFISIAR IO – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO. EJE HIPOTALÁM ICO– HIPOFISIAR IO – SUPRARRE NAL – INFLAMATO RIO.
  60. 60. %%%%%%%%%%%%%%%%% Y LA Y DEL LO QUE, SUMADO A LA LAS ENTRE ESTOS YA HAN PARA LA
  61. 61. EN BIOMÉDICA (PLATAFORMA).-
  62. 62. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.-
  63. 63. PRESI DEP RESI ÓN ESTR ÉS DISTO RSION ES COGNI TIV DEPR ESIÓ N GENÉ TIC INFLA MACI ÓN MUE RTE
  64. 64. A DIFERENCIA Y EN CONEXIÓN A LOS ANTERIORES TEMAS, ESTE, HABLA DE LA DEPRESIÓN CLÍNICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INMUNOLOGÍA, ES DECIR, CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y EL SISTEMA NERVIOSO INNATO (MÁS ADELANTE TAMBIÉN HAREMOS UNA DATA DE ESTE TEMA).. EN CONTRAPOSICIÓN A LOS ANTERIORES TEMAS DONDE HABLAMOS DE LOS GENES RELACIONADOS CON LA DEPRESIÓN; EN ESTE APARTADO MOSTRAMOS (O DIVULGAMOS), LO INTIMAMENTE QUE ESTÁN LIGADOS LA DEPRESIÓN Y EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, ESPECIALMENTE LO QUE TIENE QUE VER CON LAS INFLAMACIONES Y SU CORRESPONDIENTES ENFERMEDADES MÉDICAS A CAUSA DEL ESTRÉS. ESTE ES UN RESUMEN DE LO ELABORADO POR UN GRUPO METICULOSO DE PROFESIONALES; DONDE PARA COMODIDA DEL LECTOR INTENTAMOS ABREVIAR EL ARTICULO CIENTÍFICO CONFORMADO DE 14 PUNTOS (ACA EXPONEMOS 6); LA VERSIÓN "LARGA" O COMPLETA, LA PRESENTAREMOS DENTRO DE ALGUNOS DÍAS (SE TRATA DE UN TRABAJO MUY AMPLIO); INCLUSO DE ESTE "ASUNTO" HEMOS EXTRAPOLADO OTROS "ASUNTOS" COMO EL ESTRÉS DESDE EL PUNTO DE VISTA EXCLUSIVAMENTE CIENTÍFICO, EL SISTEMA INMUNOLÓGICO INNATO Y ADQUIRIDO, LA INDEFENSIÓN APRENDIDA, Y LA VITAMINOSIS. ESPERAMOS QUE TODA LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA LE SEA DE MUCHA UTILIDAD SEÑOR LECTOR. GRACIAS....

  • FRANZFERNANDEZ11

    Jan. 6, 2022

A DIFERENCIA Y EN CONEXIÓN A LOS ANTERIORES TEMAS, ESTE, HABLA DE LA DEPRESIÓN CLÍNICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INMUNOLOGÍA, ES DECIR, CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y EL SISTEMA NERVIOSO INNATO (MÁS ADELANTE TAMBIÉN HAREMOS UNA DATA DE ESTE TEMA).. EN CONTRAPOSICIÓN A LOS ANTERIORES TEMAS DONDE HABLAMOS DE LOS GENES RELACIONADOS CON LA DEPRESIÓN; EN ESTE APARTADO MOSTRAMOS (O DIVULGAMOS), LO INTIMAMENTE QUE ESTÁN LIGADOS LA DEPRESIÓN Y EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, ESPECIALMENTE LO QUE TIENE QUE VER CON LAS INFLAMACIONES Y SU CORRESPONDIENTES ENFERMEDADES MÉDICAS A CAUSA DEL ESTRÉS. ESTE ES UN RESUMEN DE LO ELABORADO POR UN GRUPO METICULOSO DE PROFESIONALES; DONDE PARA COMODIDA DEL LECTOR INTENTAMOS ABREVIAR EL ARTICULO CIENTÍFICO CONFORMADO DE 14 PUNTOS (ACA EXPONEMOS 6); LA VERSIÓN "LARGA" O COMPLETA, LA PRESENTAREMOS DENTRO DE ALGUNOS DÍAS (SE TRATA DE UN TRABAJO MUY AMPLIO); INCLUSO DE ESTE "ASUNTO" HEMOS EXTRAPOLADO OTROS "ASUNTOS" COMO EL ESTRÉS DESDE EL PUNTO DE VISTA EXCLUSIVAMENTE CIENTÍFICO, EL SISTEMA INMUNOLÓGICO INNATO Y ADQUIRIDO, LA INDEFENSIÓN APRENDIDA, Y LA VITAMINOSIS. ESPERAMOS QUE TODA LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA LE SEA DE MUCHA UTILIDAD SEÑOR LECTOR. GRACIAS....

Views

Total views

48

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×