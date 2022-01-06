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A DIFERENCIA Y EN CONEXIÓN A LOS ANTERIORES TEMAS, ESTE, HABLA DE LA DEPRESIÓN CLÍNICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INMUNOLOGÍA, ES DECIR, CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y EL SISTEMA NERVIOSO INNATO (MÁS ADELANTE TAMBIÉN HAREMOS UNA DATA DE ESTE TEMA).. EN CONTRAPOSICIÓN A LOS ANTERIORES TEMAS DONDE HABLAMOS DE LOS GENES RELACIONADOS CON LA DEPRESIÓN; EN ESTE APARTADO MOSTRAMOS (O DIVULGAMOS), LO INTIMAMENTE QUE ESTÁN LIGADOS LA DEPRESIÓN Y EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, ESPECIALMENTE LO QUE TIENE QUE VER CON LAS INFLAMACIONES Y SU CORRESPONDIENTES ENFERMEDADES MÉDICAS A CAUSA DEL ESTRÉS.
ESTE ES UN RESUMEN DE LO ELABORADO POR UN GRUPO METICULOSO DE PROFESIONALES; DONDE PARA COMODIDA DEL LECTOR INTENTAMOS ABREVIAR EL ARTICULO CIENTÍFICO CONFORMADO DE 14 PUNTOS (ACA EXPONEMOS 6); LA VERSIÓN "LARGA" O COMPLETA, LA PRESENTAREMOS DENTRO DE ALGUNOS DÍAS (SE TRATA DE UN TRABAJO MUY AMPLIO); INCLUSO DE ESTE "ASUNTO" HEMOS EXTRAPOLADO OTROS "ASUNTOS" COMO EL ESTRÉS DESDE EL PUNTO DE VISTA EXCLUSIVAMENTE CIENTÍFICO, EL SISTEMA INMUNOLÓGICO INNATO Y ADQUIRIDO, LA INDEFENSIÓN APRENDIDA, Y LA VITAMINOSIS. ESPERAMOS QUE TODA LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA LE SEA DE MUCHA UTILIDAD SEÑOR LECTOR. GRACIAS....
A DIFERENCIA Y EN CONEXIÓN A LOS ANTERIORES TEMAS, ESTE, HABLA DE LA DEPRESIÓN CLÍNICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INMUNOLOGÍA, ES DECIR, CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y EL SISTEMA NERVIOSO INNATO (MÁS ADELANTE TAMBIÉN HAREMOS UNA DATA DE ESTE TEMA).. EN CONTRAPOSICIÓN A LOS ANTERIORES TEMAS DONDE HABLAMOS DE LOS GENES RELACIONADOS CON LA DEPRESIÓN; EN ESTE APARTADO MOSTRAMOS (O DIVULGAMOS), LO INTIMAMENTE QUE ESTÁN LIGADOS LA DEPRESIÓN Y EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, ESPECIALMENTE LO QUE TIENE QUE VER CON LAS INFLAMACIONES Y SU CORRESPONDIENTES ENFERMEDADES MÉDICAS A CAUSA DEL ESTRÉS. ESTE ES UN RESUMEN DE LO ELABORADO POR UN GRUPO METICULOSO DE PROFESIONALES; DONDE PARA COMODIDA DEL LECTOR INTENTAMOS ABREVIAR EL ARTICULO CIENTÍFICO CONFORMADO DE 14 PUNTOS (ACA EXPONEMOS 6); LA VERSIÓN "LARGA" O COMPLETA, LA PRESENTAREMOS DENTRO DE ALGUNOS DÍAS (SE TRATA DE UN TRABAJO MUY AMPLIO); INCLUSO DE ESTE "ASUNTO" HEMOS EXTRAPOLADO OTROS "ASUNTOS" COMO EL ESTRÉS DESDE EL PUNTO DE VISTA EXCLUSIVAMENTE CIENTÍFICO, EL SISTEMA INMUNOLÓGICO INNATO Y ADQUIRIDO, LA INDEFENSIÓN APRENDIDA, Y LA VITAMINOSIS. ESPERAMOS QUE TODA LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA LE SEA DE MUCHA UTILIDAD SEÑOR LECTOR. GRACIAS....
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