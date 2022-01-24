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ASÍ COMO VIMOS LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA; NOS HA INTERESADO DESARROLLAR DIAPOSITIVAS TANTO NARRATIVAS COMO ILUSTRATIVAS DE LO QUE SE LLAMA "LA UNIDAD NEUROMOTORA" (TERMINO PARECIDO PARA LLAMAR A LA UNIÓN DE UNA NEURONA Y UNA VASO SANGUINEO: UNIDAD VASO NEURONAL). ESTO PARA SABER TANTO USTEDES COMO NOSOTROS LA FORMA QUE FINALMENTE UNA NEURONA HACE CONTACTO EL MUSCULO PARA PRODUCIR LA RESPUESTA MOTORA. ESTO PORQUE SE DICE MUCHO QUE LA PARALISIS FACIAL POR EJEMPLO, EN GENERAL SE DESARROLLA O SE INCREMENTA POR LA GRASA QUE SE PRODUCE EN EL ESPACIO SINAPTICO ENTRE LA NEURONA MOTORA Y LAS FIBRAS MUSCULARES.