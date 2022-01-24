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Tema 739. la unidad neuromotora. la unidad neuromotora. el contacto entre la fibra nerviosa y el músculo. 20.01.22. 22222

Jan. 24, 2022
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ASÍ COMO VIMOS LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA; NOS HA INTERESADO DESARROLLAR DIAPOSITIVAS TANTO NARRATIVAS COMO ILUSTRATIVAS DE LO QUE SE LLAMA "LA UNIDAD NEUROMOTORA" (TERMINO PARECIDO PARA LLAMAR A LA UNIÓN DE UNA NEURONA Y UNA VASO SANGUINEO: UNIDAD VASO NEURONAL). ESTO PARA SABER TANTO USTEDES COMO NOSOTROS LA FORMA QUE FINALMENTE UNA NEURONA HACE CONTACTO EL MUSCULO PARA PRODUCIR LA RESPUESTA MOTORA. ESTO PORQUE SE DICE MUCHO QUE LA PARALISIS FACIAL POR EJEMPLO, EN GENERAL SE DESARROLLA O SE INCREMENTA POR LA GRASA QUE SE PRODUCE EN EL ESPACIO SINAPTICO ENTRE LA NEURONA MOTORA Y LAS FIBRAS MUSCULARES.

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Tema 739. la unidad neuromotora. la unidad neuromotora. el contacto entre la fibra nerviosa y el músculo. 20.01.22. 22222

  1. 1. TEMA 738: LA UNIDAD MOTORA. LA UNIDAD NEUROMOTORA. LAS FIBRAS Y EL MÚSCULO. FRANZ DANIEL FERNANDEZ VACA. LICENCIADO EN PSICOLOGIA, ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SUPOERIOR. AFILIADO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ BOLIVIA. CONSULTORIO PRIVADO
  2. 2. UNIDAD NEURO MUSCULAR. UNIDAD NEURO MUSCULAR. UNIDAD NEURO MUSCULAR.
  3. 3. INTRODUCCIÓN AL TEMA.- LA Y ESTÁ POR UN ]] Y LA QUE LAS AUNQUE LA CIFRA ES « », HAY ENTRE EN POR CUERPO MUSCULO ESQUELÉTICO CUERPO MUSCULO ESQUELÉTICO
  4. 4. EL CUERPO MÚSCULO-ESQUELÉTICO SE TRATA DE UNO DE LOS SISTEMAS MÁS IMPORTANTES.- • CUERPO MUSCULO ESQUELÉTICO CUERPO MUSCULO ESQUELÉTICO UNIDAD NEUROMUSC SISTEMA DEL CUERPO HUMANO (IMPORTANTE) UNIDAD BÁSICA DEL GRUPO DE LEUCOCITOS MUSCULARES, Y LAS MOTONEURONA EXISTEN ENTRE 80 Y 100 FIBRAS MUSCULARE S EN PROMEDIO POR UNIDAD MOTORA
  5. 5. LAS FIBRAS MUSC. PÁLIDAS O BLANCAS, CONTIENEN POCAS MITOCONDRIAS Y SU METABOL. ES ANAERÓBICAS, POR MEDIO DEL AIRE FUERA DEL CUERPO. COMO DICHAS FIBRAS; NO TIENEN COMO FUNCIÓN CONTRAERSE RÁPIDA MENTE Y PODEROSAMENTE; SE FATIGAN…PORQUE ESTAS FIBRAS NO SON PARA ESTE TIPO DE
  6. 6. CONTRASTE EN LAS UNIDADES MOTORAS.- (PERO CON MAYOR NECESIDAD DE RESPUESTAS FINAS, EXACTAS Y PRECISAS, COMO LA O LAS PARA ); REQUIEREN . LARING E SOLEO
  7. 7. MUSCUL O . MUSCUL O . NEURO NA. MUSCUL O . MUSCUL O .
  8. 8. UNIÓN NEURO MUSCULA R.
  9. 9. %%%%%%%%%%%%%%%% EN ESTE SENTIDO, SEGÚN SILVERTHORN, LOS MÚSCULOS DE ACCIONES FINAS, COMO LOS DE LOS O LA , TIENEN UNIDADES MOTORAS CON TRES A CINCO FIBRAS MUSCULARES. EN LOS MÚSCULOS DE ACCIONES GRUESAS, COMO LA , Y
  10. 10. UNIDAD NEURO MUSCULAR. UNIDAD NEURO MUSCULAR.
  11. 11. %%%%%%%%%%%%%%%% ANTE UN POTENCIAL DE ACCIÓN, SE CONTRAEN TODAS LAS FIBRAS MUSCULARES DE UNA DETERMINADA UNIDAD MOTORA.1​ EL RECLUTAMIENTO DE UNIDADES ES PROGRESIVA DE MÁS PEQUEÑAS A MÁS GRANDES HASTA QUE SE ALCANZA LA FUERZA DESEADA.4
  12. 12. UNIDAD NEURO MUSCULAR. UNIDAD NEURO MUSCULAR. UNIDAD NEURO MUSCULAR.
  13. 13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.- • ESTA PÁGINA SE EDITÓ POR ÚLTIMA VEZ EL 30 ABR 2021 A LAS 15:06. • EL TEXTO ESTÁ DISPONIBLE BAJO LA PUEDEN APLICARSE CLÁUSULAS ADICIONALES. AL USAR ESTE SITIO, USTED ACEPTA NUESTROS Y NUESTRA
  14. 14. UNIDAD NEURO MUSCULAR.
  15. 15. LA UNIDAD MOTORA.- , LA ENTRE UNA SOLA QUE SE LLAMA UNIDAD NEURO MUSCULAR.
  16. 16. %%%%%%%%%%%%%%%% LOS TIENEN UN GRAN NUMERO DE Y ESTAS SE DE FORMA ,
  17. 17. %%%%%%%%%%%%%%%% LAS SE ORIGINAN EN LA . DE AHÍ SE ON OTRAS (TÁLAMO Y BULBO RAQUÍDEO) Y FINALMENTE CON LAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ,
  18. 18. %%%%%%%%%%%%%%%% EN LA FIGURA 15 SE MUESTRA COMO EJEMPLO EL ORIGEN DE 3 UNIDADES MOTORAS, DESDE LAS ASTAS ANTERIORES DE LA MÉDULA ESPINAL, HASTA SU TERMINACIÓN EN EL MÚSCULO (TERMINACIONES AXONALES).
  19. 19. %%%%%%%%%%%%%%%% LA FIGURA 17 REPRESENTA EL TERRITORIO[15] DE INNERVACIÓN DE CADA NERVIO RAQUÍDEO, ES DECIR, EL ÁREA DEL CUERPO CUYO MOVIMIENTO ESTÁ DETERMINADO POR CADA UNO DE DICHOS NERVIOS. DICHO EN PALABRAS, EN CASO DE UNA LESIÓN EN LA MÉDULA ESPINAL, SEA ESTA POR TRAUMATISMO, O POR LA INFECCIÓN CAUSADA POR UN VIRUS (EL POLIOVIRUS, POR EJEMPLO) O
  20. 20. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.- . DR. JORGE FEDERICO EUFRACIO TÉLLEZ. SERGIO AUGUSTO VISTRAIN DÍAZ. FEBRERO DE 2005.
  21. 21. %%%%%%%%%%%%%%%% ¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!! ¡¡¡¡FINAL DEL TEMA!!!!
  22. 22. UNIDAD NEURO MUSCULAR. UNIDAD NEURO MUSCULAR. UNIDAD NEURO MUSCULAR.
  23. 23. UNIDAD NEURO MUSCULAR.
  24. 24. UNIDAD NEURO MUSCULAR. UNIDAD NEURO MUSCULAR.

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