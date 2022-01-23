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Tema 738. barrera hematoencefálica entre la sangre y el cerebro. 19.01.22

Jan. 23, 2022
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ENCONTRAMOS UN CONCEPTO MUY INTERESANTE, QUE AL PRINCIPIO PENSAMOS QUE SE TRATABA DEL SIMPLE CONSTRUCTO DE LA LLAMADA MEBRANA NEURONAL Y LA BOMBA DE SODIO Y POTASIÓN. POR SUPUESTO NOS EQUIVOCAMOS, Y NOS HEMOS DADO CUENTA QUE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA SE TRATA TAMBIÉN DE UNA MEMBRA PERO CON DIFERENCIAS A LA MEMBRANA AQUELLA QUE LLEVA EL IMPULSO NERVIOSO. AMIGOS, ESPEREMOS QUE DISFRUNTE MUCHO NUESTRA DIVIULGACIÓN....

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Tema 738. barrera hematoencefálica entre la sangre y el cerebro. 19.01.22

  1. 1. TEMA 738: LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA O MEMBRANA NEURONAL. FRANZ DANIEL FERNÁNDEZ VACA. LICENCIADO EN PSICOLOGÍA Y ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. AFILIADO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ BOLIVIA.
  2. 2. KKK KKK
  3. 3. SANG RE. CEREB RO. NEURO NA. EN ESTE ENMARAÑADO CONJUNTO DE ARTERIAS, Y VENAS, CON SUS VASOS SANGUINEOS O CAPILARES; ES DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA LLAMADA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA. TODAS ESTOS CONDUCTOS PEQUEÑOS QUE LLEVAN Y TRAEN LA SANGRE QUE VIAJA AL CEREBRO; SON TOTALMENTE ENVUELTAS POR MILLONES DE NEURONAS, FORMANDO ENTRE
  4. 4. LOS VASOS SANGUÍNEOS Y LAS NEURONAS QUE ABSORVEN LAS SUSTANCIAS NECESARIAS PARA EL CEREBRO EN LO REAL SE VEN “ENTREMEZCLADAS.
  5. 5. OCASIONES LA MISMA ES REPRESENTADA COMO UNA “CASCARA” QUE EMBUELVE EL CEREBRO (SEMEJANTE AL LÍQUIDO CEFALO RAQUIDEO). NO OBSTANTE, ESTA “BARRERA” SE ENCUENTRA “ENMARAÑADA” ENTRE LOS VASOS SANGUINEOS Y LAS NEURONAS.
  6. 6. SANGR E. CEREBR O. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A. NEURO NA.
  7. 7. INTRODUCCIÓN DEL TEMA.- ES UNA BARRERA DE QUE LA QUE CIRCULA DEL EN EL (SNC).
  8. 8. OCASIONES LA MISMA ES REPRESENTADA COMO UNA “CASCARA” QUE EMBUELVE EL CEREBRO (SEMEJANTE AL LÍQUIDO CEFALO RAQUIDEO). NO OBSTANTE, ESTA “BARRERA” SE ENCUENTRA “ENMARAÑADA” ENTRE LOS VASOS SANGUINEOS Y LAS NEURONAS. BARRERA HEMATOENCEFÁLICA .
  9. 9. %%%%%%%%%%%%%%%%%% LOS SON ESENCIALES EN LA . /// INCLUYENDO LOS , TIENEN HEMATOENCEFÁLICA. AL MISMO TIEMPO,
  10. 10. SANG RE. CEREBR O. NEURON A. NEURON A. NEURON A . NEURON A . BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  11. 11. ESTRUCTURA DE LA BARRERA.- LA ES UNA ESTRUCTURA , FORMADA POR , LA LÁMINA BASAL ABLUMINAL, LOS ASTROCITOS PERIVASCULARES Y LA MICROGLÍA.1 LA ES UNA ESTRUCTURA , FORMADA POR , LA LÁMINA BASAL ABLUMINAL, LOS ASTROCITOS PERIVASCULARES Y LA MICROGLÍA.1
  12. 12. SANGR E. CEREBR O. NEURON A. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A. NEURON A.
  13. 13. ENDOTELIA.- ¿QUÉ ES EL ENDOTELIA?.- AUSENCIA DE FENESTRACIONES Y CON UNA EXPRESIÓN CARACTERÍSTICA DE DEL TRANSPORTE EN LOS , CADA ESTÁ ÍNTIMAMENTE A LAS , LO QUE HACE LA DEL .
  14. 14. UNIDAD VASO – NEURAL. UNIDAD VASO – NEURAL. ENTRAMAD O SANGUINEO Y NEURONAL. ENTRAMAD O SANGUINEO Y NEURONAL.
  15. 15. PERIOENDOTELIO.- LA ESTÁ COMPUESTA DE DE QUE EL DEL TORRENTE EN OTRAS PARTES DEL CUERPO. LA ESTÁ COMPUESTA DE DE QUE EL DEL TORRENTE
  16. 16. EN OCASIONES LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA ES REPRESENTADA COMO EN LA ILUSTRACIÓN SIGUIENTE. PERO EN REALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE MEZCLADA EN LAS EN OCASIONES LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA ES REPRESENTADA COMO EN LA ILUSTRACIÓN SIGUIENTE. PERO EN REALIDAD SE ENCUENTRA LOS VENTRICULOS PODRIAMOS DECIR QUE SON ZONAS VACÍAS EN EL INTERIOR DEL CEREBRO POR DONDE CIRCULA EL LIQUIDO CEFALO RAQUÍDEO (LCR). SISTEMA LÍMBICO.
  17. 17. PERICITOS.- PERICITOS.- SON , QUE SE DE LAS DE LOS EN TODO EL . LOS SE EN LA , DONDE SE
  18. 18. ASTROCITOS.- ASTROCITOS.- LOS (TAMBIÉN CONOCIDOS COMO ) LAS , PROPORCIONANDO APOYO A ESTAS DE , Y , FORMAN LA
  19. 19. SANGRE. CEREBRO. BARRERA HEMATO ENCEFÁLICA. CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE.
  20. 20. %%%%%%%%%%%%%%%%%% LA BHE SE DIFERENCIA DE LA BARRERA SANGRE-LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, QUE ES UNA FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS DE LA DEL PLEXO COROIDE Y DE LA BARRERA SANGRE-RETINA.9 POR TANTO, LA MELATONINA
  21. 21. SANG RE. NEURON AS. CEREB RO. BARRERA HEMATO ENCEFÁLICA.
  22. 22. DESARROLLO DE LA TEMATICA.- ORIGINALMENTE, LOS EXPERIMENTOS EN LA DÉCADA DE 1920 PARECÍAN MOSTRAR QUE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA ERA INMADURA EN LOS RECIÉN NACIDOS.
  23. 23. TODO ESTO A GRAN ESCALA SE REPRESENT A ASÍ...
  24. 24. FUNCIÓN DE LA BARRERA.- LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA ACTÚA DE MANERA EFICAZ AL PROTEGER AL CEREBRO DE LA MAYORÍA DE LOS PATÓGENOS. POR LO TANTO, LAS INFECCIONES DEL CEREBRO SON MUY RARAS, GRAVES Y DIFÍCILES DE TRATAR. Función
  25. 25. LA UNIÓN O LA SIMBIOSIS ENTRE EL VASO SANGUINEO Y LA NEURONA RECEPTORA FORMAN LO QUE SE LLAMA: “LA UNIDAD NEURO-VASCULAR. VASO SANGUÍNEO . NEURON A RECEPT ORA.
  26. 26. %%%%%%%%%%%%%%%%% LA ES MÁS DURANTE LA . ESTO PERMITE A ALGUNOS Y MOVERSE A TRAVÉS DE LA .
  27. 27. AQUÍ PODEMOS VER COMO DOS DENTRITAS DE UNA NEURONA SE ADIEREN AL VASO SANGUINEO PARA ABSORVER LAS SUSTNACIAS NECESARIAS CORRESPONDIENTES. ESTO PARA REPRESENTARLO DE FORMA MÁS SENSILLA, PORQUE HABLAMOS DE UNA NEURONA QUE ENVUELVE TOTALMENTE A LOS VASOS SANGUÍNEOS. DENTRIT AS. VASO SANGUÍNEO (ARTERIAL). NUTRIENT ES Y SUSTANCI AS.
  28. 28. %%%%%%%%%%%%%%%%% QUE SE COMPONEN DE QUE A TRAVÉS DE LA . ESTO FUE ESPECIALMENTE IMPORTANTE EN TIEMPOS
  29. 29. SANGRE. CEREBRO. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A. ESTA ES DE LAS PRIMERAS Y GRANDES BARRERAS QUE TIENEN QUE ATRAVESAR LAS DROGAS PARA LLEGAR AL CEREBRO Y PRODUCIR DROG A.
  30. 30. FUNCIÓN DE LA BARRERA.- LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA ACTÚA DE MANERA EFICAZ AL PROTEGER AL CEREBRO DE LA MAYORÍA DE LOS PATÓGENOS. POR LO TANTO, LAS INFECCIONES DEL CEREBRO SON MUY RARAS, GRAVES Y DIFÍCILES DE TRATAR. LOS ANTICUERPOS SON DEMASIADO GRANDES PARA CRUZAR LA BHE, Y SÓLO CIERTOS ANTIBIÓTICOS CEFALORRAQUÍDEO.1415​ SIN EMBARGO, NO TODOS LOS
  31. 31. CUANDO BARRERA HEMATO ENCEFÁLICA; NOS REFERIMOS PRIMERO A CÓMO LOS COMPONENTES DE LA SANDRE, A TRAVÉS DE LOS VASOS SANGUINEOS, SON ABSORBIDOS POR LAS NEURONAS PARA PASAR AL CEREBRO O AL RESTO DE LAS NEURONAS. COMO SE VE EN ESTA Y VARIAS ILUSTRACIONES, QUIENES CONFORMAN ESTA “BARRRERA” SON LAS NEURONAS QUE SE “PRENDEN” O ENVULVEN A LOS VASOS SANGUINEOS QUE LLEGAN HASTA EL CEREBRO.
  32. 32. %%%%%%%%%%%%%%%%% LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA ES MÁS PERMEABLE DURANTE LA INFLAMACIÓN. ESTO PERMITE A ALGUNOS ANTIBIÓTICOS Y FAGOCITOS MOVERSE A TRAVÉS DE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA. SIN TERMINACIÓN NERVIOSA,
  33. 33. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A. SANGRE. CEREBRO. VIRUS . BACTE RIAS. DROG AS.
  34. 34. %%%%%%%%%%%%%%%%% TAMBIÉN HAY ALGUNOS VENENOS BIOQUÍMICOS QUE SE COMPONEN DE MOLÉCULAS GRANDES QUE NO PUEDEN PASAR A TRAVÉS DE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA. ESTO FUE ESPECIALMENTE IMPORTANTE EN TIEMPOS
  35. 35. CEREB RO. CEREB RO. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  36. 36. IMPORTANCIA CLÍNICA.- FÁRMACO OBJETIVO.- LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA ESTÁ FORMADA POR ENDOTELIO CAPILAR CEREBRAL Y EXCLUYE DEL CEREBRO ~ 100 % DE GRANDES MOLÉCULAS NEUROTERAPEUTICAS Y MÁS DEL 98 % DE TODOS LOS FÁRMACOS DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS.19​ EL SUPERAR LA DIFICULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE AGENTES TERAPÉUTICOS A REGIONES
  37. 37. TODOS ESTOS CUERPOS QUE ENVUELVEN EL VASO SANGUÍNEO (ARTERIAL); SON NEURONAS, QUE CON SUS DIFERENTES PARTES BUSCAN ABSORVER LOS NUTRIENTES DE LA SANDRE, Y SU VEZ FILTRAR… FILTRAR LAS SUSTANCIAS QUE NO LE SON DE UTILIDAD AL CEREBRO, CONVIRTIENDOSE LAS MEMBRANAS, QUE SEPARAN LA SANGRE DE LA NEURONA, EN “BARRERAS” QUE CONTROLAN EL PASO DE SUSTANCIAS Y VASO SANGUÍNEO . NEURO NAS. BARRERA HEMATO ENCEFÁLICA ..
  38. 38. %%%%%%%%%%%%%%%%% MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN DE FÁRMACOS EN EL CEREBRO IMPLICAN YA SEA IR «HACIA» O «DETRÁS» DE LA BHE. MODALIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS EN CIERTAS DOSIS A TRAVÉS DE LA BHE BRADIQUININA;20​ O INCLUSO POR LA EXPOSICIÓN LOCALIZADA DE ULTRASONIDO FOCALIZADO DE ALTA INTENSIDAD (HIFU).21
  39. 39. NEURONA S. NEURONA S. NEURONA S. SANGRE. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A. UNIDAD VASO - NEURAL.
  40. 40. %%%%%%%%%%%%%%%%% OTROS MÉTODOS UTILIZADOS PARA ATRAVESAR LA BHE IMPLICAN EL USO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE ENDÓGENOS, INCLUYENDO TRANSPORTADORES PORTADORES TALES COMO LOS PORTADORES DE GLUCOSA Y AMINOÁCIDOS; MEDIADOS POR EL RECEPTOR
  41. 41. UNIDAD VASO - NEURONAL. UNIDAD VASO - NEURONAL.
  42. 42. PÉPTIDOS Y LA BARRERA HE.- LOS PÉPTIDOS SON CAPACES DE CRUZAR LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA A TRAVÉS DE DIVERSOS MECANISMOS, LO QUE HA PERMITIDO LA APERTURA DE NUEVAS VÍAS DE DIAGNÓSTICO Y TERAPIAS.24​ SIN EMBARGO, SUS DATOS DE TRANSPORTE A LA BHE SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LITERATURA EN DIFERENTES TIPOS DE DISCIPLINAS, UTILIZANDO METODOLOGÍAS DIVERSAS E INFORMES DE DISTINTOS ASPECTOS DE AFLUENCIA O SALIDA. POR LO TANTO, UNA BASE DE DATOS INTEGRAL DE PÉPTIDOS BHE (BRAINPEPS) FUE CONSTRUIDA PARA RECOPILAR LOS DATOS DE BHE DISPONIBLES EN LA LITERATURA.
  43. 43. BARRERA HEMATO ENCEFÁLICA.
  44. 44. ENFERMEDADES POR BHE.- 1) MENINGITIS 2) ABSCESO CEREBRAL 3) EPILEPSIA
  45. 45. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A. SANGRE. SANGRE. SANGRE. NEURONA S.
  46. 46. ENFERMEDAD DE MENINGITIS.- LA MENINGITIS ES UNA INFLAMACIÓN DE LAS MEMBRANAS QUE RODEAN EL CEREBRO Y LA MÉDULA ESPINAL (ESTAS MEMBRANAS SON CONOCIDAS COMO MENINGES). LA MENINGITIS ES CAUSADA POR INFECCIONES POR VARIOS PATÓGENOS, LOS EJEMPLOS SON STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE.
  47. 47. SANGRE. CEREBRO. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  48. 48. ABSCESO CEREBRAL.- UN CEREBRAL AL IGUAL QUE OTROS ABSCESOS ES CAUSADO POR LA INFLAMACIÓN, RECOLECCIÓN DE CÉLULAS LINFÁTICAS Y MATERIAL INFECCIOSO QUE SE ORIGINAN A PARTIR DE UNA INFECCIÓN LOCAL O REMOTA. EL ABSCESO CEREBRAL ES UNA ENFERMEDAD POCO FRECUENTE Y POTENCIALMENTE MORTAL. LAS FUENTES
  49. 49. SANG RE. SANG RE. CEREB RO. CEREB RO. NEURO NAS NEURO NAS BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  50. 50. LA ENFERMEDAD DE LA EPILEPSIA.- LA COMÚN QUE SE CARACTERIZA POR RECURRENTES Y EN OCASIONES INTRATABLES. VARIOS DATOS CLÍNICOS Y EXPERIMENTALES HAN IMPLICADO EL FRACASO DE LA FUNCIÓN DE BARRERA HEMATOENCEFÁLICA EN EL DESENCADENAMIENTO DE LAS CONVULSIONES CRÓNICAS O AGUDAS.2829303132
  51. 51. SANGRE. SANGRE. SANGRE. SANGRE. CEREBRO. CEREBRO. CEREBRO. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  52. 52. %%%%%%%%%%%%%%%%%
  53. 53. SANG RE. CEREB RO. CEREB RO. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A. NEURO NAS NEURO NAS
  54. 54. HISTORIA DE LA BARRA HE.- ERA UN UN QUE SE EN MUCHOS PARA HACER BIOLÓGICAS FINAS USANDO TINTES
  55. 55. SANG RE. SANG RE. CEREB RO. CEREB RO. CEREB RO. CEREB RO. CEREB RO. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A. CEREB RO. CEREB RO. CEREB RO. CEREB RO. CEREB RO. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  56. 56. %%%%%%%%%%%%%%%%% SIN EMBARGO, EN UN EN , EDWIN GOLDMANN ( ) INYECTÓ DIRECTAMENTE EL COLORANTE EN LOS DE LOS CEREBROS DE LOS ANIMALES
  57. 57. CEREBRO. SANGRE. CEREBRO. CEREBRO. CEREBRO. SANGRE. CEREBRO. SANGRE.
  58. 58. %%%%%%%%%%%%%%%%% PARA LUCHAR CONTRA LA
  59. 59. ESTA PÁGINA SE EDITÓ POR ÚLTIMA VEZ EL 25 JUL 2021 A LAS 00:50. EL TEXTO ESTÁ DISPONIBLE BAJO LA LICENCIA CREATIVE COMMONS ATRIBUCIÓN COMPARTIR IGUAL 3.0; PUEDEN APLICARSE CLÁUSULAS ADICIONALES. AL USAR ESTE SITIO, USTED
  60. 60. %%%%%%%%%%%%%%%%% ¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!! ¡¡¡¡FINAL TEMA!!!!
  61. 61. NEURON AS. NEURON AS. NEURON AS. NEURON AS. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A. VASO SANGUINEO
  62. 62. SANGRE . SANGRE . CEREB RO. CEREB RO. CEREB RO. CEREB RO. CEREB RO.
  63. 63. SANG RE. CEREBR O. NEUR ONA. NEUR ONA. NEUR ONA. NEUR ONA. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  64. 64. BARRERA HEMATO ENCEFÁLICA . SANG RE. CEREB RO. NEURO NA.
  65. 65. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A. CEREBRO. SANGRE. CEREBRO. SANGRE. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  66. 66. SANGRE. CEREBR O. CEREBR O. CEREBR O. CEREBR O. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  67. 67. NEURON AS. NEURON AS. NEURON AS. NEURON AS. SANGR E. VASOS SANQUIN EOS. NEURON AS. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  68. 68. NEURON AS. NEURON AS. NEURON AS. NEURON AS. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A. SANG RE. NEURON AS. NEURON AS.
  69. 69. NEURON AS. NEURON AS . NEURON AS. NEURON AS. VASO SANGUIN EO BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  70. 70. NEURON AS. NEURON AS. NEURON AS. NEURON AS. VASO SANGUIN EO VASO SANGUIN EO VASO SANGUIN EO BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  71. 71. VASO SANGUIN EO NEURON AS. NEURON AS. BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  72. 72. NEURON NEURON AS. NEURON AS. NEURON NEURON AS. NEURON AS. VASO SANGUI NEO BARRERA HEMATO ENCEFÁLIC A.
  73. 73. EJEMPLO DE LA SIMBIOSIS EN PLANTAS QUE SIRVE PARA ILUSTRAR LO QUE ES UNA UNIÓN NEUROVASCULAR O VASCULO NEURONAL.
  74. 74. EJEMPLO DE LA SIMBIOSIS EN PLANTAS QUE SIRVE PARA ILUSTRAR LO QUE ES UNA UNIÓN NEUROVASCULAR O VASCULO NEURONAL.

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