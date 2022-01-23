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ENCONTRAMOS UN CONCEPTO MUY INTERESANTE, QUE AL PRINCIPIO PENSAMOS QUE SE TRATABA DEL SIMPLE CONSTRUCTO DE LA LLAMADA MEBRANA NEURONAL Y LA BOMBA DE SODIO Y POTASIÓN. POR SUPUESTO NOS EQUIVOCAMOS, Y NOS HEMOS DADO CUENTA QUE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA SE TRATA TAMBIÉN DE UNA MEMBRA PERO CON DIFERENCIAS A LA MEMBRANA AQUELLA QUE LLEVA EL IMPULSO NERVIOSO. AMIGOS, ESPEREMOS QUE DISFRUNTE MUCHO NUESTRA DIVIULGACIÓN....