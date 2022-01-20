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Кейсы для бизнеса. Как узнать о приходе опытных и привлеченных клиентов в Интернете , 2021 г.
Эта книга для тех, кто ищет клиентов в интернете.
Она поможет маркетологам, копирайтерам, SMM-специалистам, руководителям и предпринимателям увлеченно описывать кейсы, заинтересовывать новых клиентов и проводить экспертную оценку компании.
Вы узнаете, как узнаете о ваших проектах в кейсах. Как написать к оформлению, опубликовать, продвигать в интернете и получать новых клиентов. Теория проиллюстрирована практическим опытом и примерами.
Книга из цикла «контент-маркетинг» агентство Exiterra.com поможет маркетологам, копирайтерам, SMM-специалистам, руководителям и предпринимателям увлеченно описывать кейсы, заинтересовывать новых клиентов и окружать их экспертами. Узнаете, как узнать о предстоящем проекте в кейсе, оформить, опубликовать, продвигать в интернете и получать новых клиентов.
Приятного чтения. Цикл «Контент-маркетинг» маркетингового агентства Exiterra.com. Максим Оберман