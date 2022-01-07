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Leadership & Management
Jan. 07, 2022
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STK Yönetimi ve Kurumsallaşma

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Leadership & Management
Jan. 07, 2022
11 views

Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği alan projemizdir. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Sivil Toplum Destek Programı STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. STK Yönetimi ve Kurumsallaşma proje kapsamında engelli derneklere verdiğimiz bir eğitimdir ve bu sunumda eğitimin içeriğinden oluşmaktadır.

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STK Yönetimi ve Kurumsallaşma

  1. 1. Sivil Toplum Destek Programı-III Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi “Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”
  2. 2. Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi Projenin Amaçları: ►Mersin ilinde engelli STK’ların kendilerinden beklenen rolleri gerçekleştirebilmeleri, engelli birey ve ailesinin haklarının savunulması için gereksinim duydukları kurumsal, organizasyonel ve uzmanlık kapasitelerini geliştirmek, gelişim süreçlerine proje ofisi ve “Mersin Engelsiz Yaşam Platformu” ile destek vermek, bu anlamda engelli STK’larda uzman ekip kadroları oluşturmak ►Engelli bireylerin ve engelli STK’ların eşit şekilde katılım sağlayabileceği, engellilerle ilgili sorun çözümünde itici güç olacak bir “Engelsiz Yaşam Platformu” oluşturmak, bu sayede Mersin ili genelinde engelli STK’larda kurumsal kapasite artırıcı, karar alma mekanizmalarına etkin katılımcı bir yapı kurarak aktif vatandaşlığı geliştirmek
  3. 3. Sivil Toplum Destek Programı-III Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi STK YÖNETİMİ VE STK’LARDA KURUMSALLAŞMA ADIMLARI “Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”
  4. 4. STK Yönetimi ve STK’nın Kurumsallaşma Adımları NEDEN STK ? Gönüllüğü teşvik etmek … Manevi tatmin.. Yardım etmek.. Düşüncelerini açıklamak.. Çevreye karşı duyarlılığı artırmak için. ………
  5. 5. STK Yönetimi ve STK’nın Kurumsallaşma Adımları NEDEN STK ? •Sivil toplum kuruluşları, devlet tarafından tek başına karşılanamayan ürün ya da hizmetlerin toplum yararına kullanılması için kurulmuşlardır. •Sivil toplum kuruluşları toplumun birlik, beraberliği, dayanışma ve yardımlaşma özelliklerinin gelişmesine çok önemli katkılar sunar. •Toplumun farklı kesimleri arasında olumlu bir bağ kurulmasını sağlar. •Sivil toplum kuruluşu olmanın en önemli şartı, sunulan hizmetin parasız olmasıdır. Gönüllü olarak yapılması belirleyicidir. Sivil toplum kuruluşları faaliyetlerini dernek, vakıf, sendika, birlik ve oda adları altında sürdürürler.
  6. 6. STK Yönetimi ve STK’nın Kurumsallaşma Adımları STK’ların Temel Özellikleri •Hükümetlerin doğrudan kontrollü dışındadırlar, •Kar amacı gütmezler, •Siyasi partilere eşit uzaklıktadırlar, •Suç ya da şiddet içeren etkinlikler yapmazlar, bunları desteklemezler, •Pek çoğu gönüllüğe dayanır ve bağışlarla yaşarlar.
  7. 7. STK Yönetimi ve STK’nın Kurumsallaşma Adımları STK Yönetimi •Bireylerin başarısı için öncelikle yakın çevresinde sevilmesi ve taktir edilmesi gerekir. Haliyle başarı için etkili bir insan olmak zorundayız. Olumlu etki olmadan başarı gelmez. •Aynı şekilde her türlü yönetimde başarı için etkili olmak şarttır. •Yönetsel başarı ancak; etkin liderlik, kurumsal yapılanma ve ekip çalışmasıyla mümkündür.
  8. 8. STK Yönetimi ve STK’nın Kurumsallaşma Adımları STK Yönetimi •Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir. •Siyasetle ve toplum yönetimi ile ilgilenmeyen aydınlar, cahil yöneticilere razı demektir. •Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. •Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.
  9. 9. STK Yönetimi ve STK’nın Kurumsallaşma Adımları STK Yönetimi •Demokratik yapılanma ve şeffaflık •Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim •Ekip Çalışması: Sinerji •İletişim Stratejileri ve Lobi Oluşturma
  10. 10. STK Yönetimi ve STK’nın Kurumsallaşma Adımları STK’larda Demokratik Yapılanma ve Şeffaflık Genel Kurul ve Katılım Süreci İyi Yönetişim Hesap Verebilir Olma Hedeflerin ve Paydaşların Net- Anlaşılır Olması Güvenilirlik ve Kurumsallık Konusunda Algı Yönetimi Genel Kurul ve Katılım Süreci Genel Kurul ve diğer Seçimlerin Şeffaf Olması, Tüm Üyelerin ve Paydaşların Aktif Katılımının Sağlanması, İlgili Seçim ve Katılım Süreçlerinin Kamuoyu İle Paylaşılması, Toplantılara eski yöneticiler ve bazı üyeler ara sıra çağrılmalı, Her türlü yönetim faaliyetinde ekip ruhu olmalı.
  11. 11. STK Yönetimi ve STK’nın Kurumsallaşma Adımları Hesap Verebilir Olmak Tüm Eylem ve İşlemlerin Yazılı Olması ve Arşivlenmesi, İlgili Konuların Zamanında Paydaş veya Kamuoyu ile Paylaşılması, İlgili her konuda ilgili dernek üyeleri toplantıya çağrılmalı, Faaliyet ve Performans Raporlarının Hazırlanması, Bağımsız Kişi veya Kuruluşların Denetimine Açık Olmak İyi Yönetişim Etkili Bir Yönetim Kurulunun Oluşturulması, Planlı Programlı Toplantı Sisteminin Oluşturulması, Toplantıların gün-saat-süre-gündemi belli olmalı, Toplantılara üyelerinde hazırlıklı gelmeleri sağlanmalı, Toplantı Karar Takip Sisteminin Oluşturulması
  12. 12. STK Yönetimi ve STK’nın Kurumsallaşma Adımları Güvenilirlik ve İmaj Kamuoyunda İmaj ve Marka Algısının Yükseltilmesi İçin Çalışmalar Yapılmalı, Kurumsal ve Güvenilir Olunduğuna Dair Paydaşlar ve Kamuoyuna Yönelik Profesyonel Eylem Planları Oluşturulmalı. En azından aynı konuda çalışan STK’lar ile bir araya gelinmeli Hedeflerin ve Paydaşların Net Olması STK Hedefleri Konusunda Yönetim ve Tüm Üyelerin Arasında Net Fikir Birliği Olmalı, Kamuoyuna Açıklanacak Anlaşılır Hedefler Tanımlanmalı, Hedefler Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalarda Kullanılacak Yöntemler Net Olmalı ve Paydaşlara Açıklanmalı

Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği alan projemizdir. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Sivil Toplum Destek Programı STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. STK Yönetimi ve Kurumsallaşma proje kapsamında engelli derneklere verdiğimiz bir eğitimdir ve bu sunumda eğitimin içeriğinden oluşmaktadır.

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