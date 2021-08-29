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GÜNEY KORE’DE EĞİTİM EW EĞITIM
EAST WEST EĞITIM ADINDAN DA TAHMİN EDEBILECEĞINIZ GİBİ EAST WEST EDUCATION ŞIRKETI DOĞU DÜNYASINI BATI’YA TANITMAK FIKRIND...
1. Güney Kore’de eğitim avantajları 2. Üniversite sıralama 3. Devlet ve özel üniversiteler arasındaki fark 4. En popular b...
EĞITIM AVANTAJLARI ◼ Gelişmiş Teknoloji ve Bilim: Kore Cumhuriyeti'nin makine mühendisliği, gemi yapımı, kimya endüstrisi ...
DEZAVANTAJLARI ◼ Üniversitelerin hiyerarşisi- Hiyerarşi tarihsel olarak Kore toplumunun kültürüne gömülüdür ve bu tabii ki...
ÜNIVERSITELER ◼ Yaklaşık 400 üniversete. Bunların arasında hem özel hem de devlet üniversiteleri var. ◼ 2018 yılında, Seul...
BAŞVURU SÜRECI - LISANS/YÜKSEK LISANS/DOKTORA ◼ Mart - Güney Kore'de okul yılının resmi başlangıcıdır. Ancak birçok üniver...
BAŞVURU SÜRECI – DIL KURSU ◼ Değişiyor East West Eğitim
BAŞVURU EVRAKLAR- LISANS/YÜKSEK LISANS/DOKTORA ◼ Başvuru formu ◼ Diploma ve transkripti , Apostil ◼ Dil sertifika (TOPIK ¾...
BAŞVURU EVRAKLAR- LISANS/YÜKSEK LISANS/DOKTORA ◼ Tüm belgelerin İngilizce veya Korece noterli çevrilmesi gerekecektir. Öğr...
BAŞVURU EVRAKLAR- DIL KURSU ◼ Başvuru formu ◼ Diploma ve transkripti, Apostil ◼ Öğrencinin pasaportunun kopyası; ◼ Her iki...
EĞITIM ÜCRETI Degree courses Field of study Tuition Fee (USD, per semester) Ön lisans Beşeri bilimler ＄1,500~＄6,200 Fen Bi...
EĞITIM ÜCRETI PKNU liberal sanatlar ve sosyal bilim (11.931,37 TL) Doğal bilim (16.825,06 TL) Hemşirelik (17.113,84 TL) Mü...
EĞITIM ÜCRETI CHUNG ANG, LISANS East West Eğitim
EĞITIM ÜCRETI SNU LISANS East West Eğitim
EĞITIM ÜCRETI SEOUL ÜNİVERSİTE ÜCRET/DÖNEM KORECE DİL KURSU / DÖNEM KYUNGHEE UNIVERSITY 5,143,000 1,500,000 DUKSUNG WOMEN`...
BURSLAR ◼ DEVLET BURSU ◼ ÜNİVERSİTE BURSLAR ◼ KURUM BURSLARI East West Eğitim
DEVLET BURSU GKS/KGSP ◼ LİSANS: 25yaş max, ön lisans puanı %75 ve üstü, lisans %80 ve üstü. 1 kontenjan ◼ YÜKSEK LİSANS: 4...
DEVLET BURSU GKS/KGSP- LISANS ○ Yerleşim için: 200.000 KRW (Kore'ye girişten sonra bir kez sunulur) ○ Aylık 900.000 KRW ○ ...
DEVLET BURSU GKS/KGSP- YÜKSEK LISANS ○ Yerleşim için: 200.000 KRW (Kore'ye girişten sonra bir kez sunulur) ○ Aylık 1.000.0...
ÜNİVERSİTE BURSU - KYUNGHEE East West Eğitim
ÜNİVERSİTE BURSU - SEJONG East West Eğitim
ÜNİVERSİTE BURSU - DUKSUNG WOMEN`S UNIVERSITY East West Eğitim
ÜNİVERSİTE BURSU – KYUNGBOK UNIVERSITY East West Eğitim
ÜNİVERSİTE BURSU - HANYANG UNIVERSITY East West Eğitim
ÜNİVERSİTE BURSU - HYUPSUNG UNIVERSITY East West Eğitim
ÜNİVERSİTE BURSU - GACHONG UNIVERSITY East West Eğitim
KONAKLAMA PKNU CHUNGBOK UNIVERSITY East West Eğitim
KONAKLAMA – KYUNGBOK UNIVERSITY 3 kişilik KRW 170,000/ay (1.191,31 TL) 2 kişilik KRW 240,000/ay (1.691,99 TL) East West Eğ...
HİZMETLERİMİZ- ÜNİVERSİTELER ARAŞTIRMA ◼ Her üniversitenin: 1.Üniversite dünya ve kore sıralama 2. Eğitim ücreti 3. Yurt ü...
HİZMETLERİMİZ- KGSP/GKS 1.PAKET ZOOM GÖRÜŞME 100 TL 2.PAKET ZOOM GÖRÜŞME + 1 HAFTA İÇİNDE BİZE SORU 3.PAKET ZOOM GÖRÜŞME +...
VİZELER ◼ ÖĞRENCİ VİZELER D-4, D-2 1. pasaport 2. bir adet fotograf 3. 60$ (dollar nakit) 4. Okul davetiyeleri 5. Yuzyuze ...
ÇALIŞMA IMKANLARI ◼ Bugün Kore ekonomisi dünyada 12. ve Asya'da 4. sırada yer almaktadır. İşsizlik oranı sadece % 4'tür . ...
ÇALIŞMA VIZELER ◼ EĞİTİM ZAMANINDA PART – TIME D-2 / D-4 6 ay sonra haftalık 20 saat . Üniversiteden tavsiye mektubu ve iş...
İŞ BULMAK KAYNAKLAR ◼ Websiteler work.go.kr/index.jsp jobkorea.co.kr saramin.co.kr/zf_user global.seoul.go.kr/index.do gon...
İŞ BULMAK KAYNAKLAR ◼ Güney Kore'deki iş bulma merkezleri 고용 센터. (part-time, korece az bilenler için) http://www.moel.go.k...
EV KIRALAMA ◼ Goshiwon 고시원. Küçük tek kişilik oda. Katta genellikle 10-20 oda bulunur. Minimum maliyet aylık 300 dolardır....
EV KIRALAMA ◼ 고시텔 koshitel? ◼ Güney Kore her yerde bu tür odalarda konaklama imkanı sunmaktadır. Odada duş ve tuvalete var...
EV KIRALAMA ◼ Hasukçip 하숙. Öğrenciler için özel yurtlar. Genellikle fiyata, ev hanım tarafından hazırlanan kahvaltı ve akş...
EV KIRALAMA-ÖRNEK ◼ Tek odalı stüdyo 1.600.000 KRW tutarındaydı: (11.809,08 TL) 1. Depozito - 1.000.000 KRW, ( 7.005,33 TL...
YAŞAM MASRAFLAR - SEOUL ◼ Metro - 10 km içinde bir seyahatin fiyatı 1,250 KRW. ( 8,76 TL) Metro’da mobil iletişim ve Wi-Fi...
YEMEK MASRAFLAR – SEOUL ◼ Geleneksel Kore yemeği bibimbap – 6,000 wondan başlıyor ( 42,03 TL ) ◼ Somonlu ve avokadolu sala...
AYLIK YASAM MASRAFLARI – SEOUL ◼ Ev kırası + elektrik, su vs 400 000 KRW (2.802,12 TL ) ◼ Yemek ve Kahve 600 000 KRW (4.30...
SIGORTA VE HASTANELER ◼ Sigorta, tedavi miktarının% 40 ila 70'ini karşılayacak ve hastaneye yatma durumunda, sigorta masra...
GELENEKLER ◼ Dili bilmek iyidir, ancak yerel görgü kurallarını ve gelenekleri öğrenmek çok daha önemlidir. Tanıdıklarımdan...
BONUSLAR VE HEDIYELER ◼ Eğitime katılımınız için teşekkürler! ◼ Kasım sonuna kadar %10 indirim ve ekstra %10 indirim için ...
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Education
Aug. 29, 2021
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Güney kore’de Eği̇ti̇m

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Education
Aug. 29, 2021
44 views

Merhabalar, bugün sizlerle Güney Kore'de Eğitim hakkında yaptığımız detaylı sunumu paylaşmak istedik. Hem eğitim hem de konaklama gibi konulara değindiğimiz bu sunumun zoom semineri de mevcut youtube kanalımızda ücretsiz bir şekilde. Zoom seminerlerimizi izlemek için kanalımızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca Eylül ayında birçok seminer ve etkinliğimiz olacak, bu yüzden takipte kalın!!
İletişim Adreslerimiz:
Instagram: ew_egitim
Mail: info@ewedu.co
Youtube: East West Yurtdışı Eğitim

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Güney kore’de Eği̇ti̇m

  1. 1. GÜNEY KORE’DE EĞİTİM EW EĞITIM
  2. 2. EAST WEST EĞITIM ADINDAN DA TAHMİN EDEBILECEĞINIZ GİBİ EAST WEST EDUCATION ŞIRKETI DOĞU DÜNYASINI BATI’YA TANITMAK FIKRINDEN GELIYOR. Hizmetlerimiz: ÇİN’DE BURSLU EĞİTİM GÜNEY KORE’DE EĞİTİM ONLİNE ÇİNCE DİL KURSU
  3. 3. 1. Güney Kore’de eğitim avantajları 2. Üniversite sıralama 3. Devlet ve özel üniversiteler arasındaki fark 4. En popular bölümler 5. Başvuru için gerekli evraklar 6. Başvuru süreci 7. Eğitim ve konaklama ücretler 8. Yurtlar 9. Burslar 10. İş imkanları 11. Vizeler 12. Geçim harcamaları 13. Sigorta ve hastaneler 14. Bizden bonusler ve hediyeler East West Eğitim
  4. 4. EĞITIM AVANTAJLARI ◼ Gelişmiş Teknoloji ve Bilim: Kore Cumhuriyeti'nin makine mühendisliği, gemi yapımı, kimya endüstrisi ve otomobil endüstrisi, uluslararası telekomünikasyon ile birlikte BT teknolojileri en üst düzeydedir. Yüksek hızlı internet kullanan evlerin sayısı 20 milyonu aştı, bu da neredeyse her evin kullandığı anlamına geliyor. ◼ Zengin kültür ve hareketli yaşam ◼ İngilizce eğitim: programların yaklaşık % 30'u İngilizce olarak öğretilmektedir. Her üniversitenin farklı seviye göre tasarlanmış dil kursları vardır. ◼ Burslar ◼ Çok sayıda yabancı öğrenci: 2019 için 160 binden fazla yabancı öğrenci burada eğitim görüyor ◼ Eğitim ücreti: maliyeti her zaman Amerika veya İngiltere'den daha düşüktür. Ek olarak, Güney Kore yasalarına göre yabancı öğrencilerin Korelilerle aynı ücreti ödemeleri önemlidir. East West Eğitim
  5. 5. DEZAVANTAJLARI ◼ Üniversitelerin hiyerarşisi- Hiyerarşi tarihsel olarak Kore toplumunun kültürüne gömülüdür ve bu tabii ki yüksek öğretim alanına da yansır. ◼ Stres – yüksek rekabet East West Eğitim
  6. 6. ÜNIVERSITELER ◼ Yaklaşık 400 üniversete. Bunların arasında hem özel hem de devlet üniversiteleri var. ◼ 2018 yılında, Seul Ulusal Üniversitesi ve Kore İleri Teknoloji Enstitüsü (KAIST) ilk 50'ye girdi ve diğer üç Kore üniversitesi QS Dünya Üniversite Sıralamasında ilk 100'e girdi. 9 Güney Kore üniversitesi, QS Rankings Asia 2019'un ilk 50'sine girdi. • KAIST (Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü) - matematik, mühendislik, kimya, fizik, elektrik mühendisliği, biyoteknoloji ve BT. Bununla birlikte KAIST, fikri mülkiyet yönetimi konusunda geleceğin gazetecilerini, siyaset bilimcilerini ve uzmanlarını eğiten bir Beşeri Bilimler Fakültesi'ne de sahiptir. • Seul Ulusal Üniversitesi - Kore'deki en büyük üniversitedir. sosyal, doğal ve teknik bilimler, ekoloji ve mühendislik programları, veterinerlik bilimi, müzik vs • Korea University - insani uzmanlık alanlarında yüksek rekabete sahip ve birçok ünlü kişiliğin de dahil olduğu büyük bir mezun topluluğuna sahip özel bir üniversite. • Yonsei University - MBA işletme programı dahil olmak üzere birçok İngilizce eğitim kursu sunmaktadır. Kore'deki en iyi tıp üniversitesi. • Pohang University of Science and Technology (POSTECH) - Pohang'da bulunan, dünyaca ünlü özel bir üniversite. Teknoloji ve teknik disiplinlerdeki araştırma ve geliştirme POBTEK için bir önceliktir. Üniversite matematik uzmanları, kimyagerler ve fizikçilerle ünlüdür. Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Teknolojisi Fakülteleri de dünyanın her yerinden öğrencileri POBTEK'e çekmektedir. East West Eğitim
  7. 7. BAŞVURU SÜRECI - LISANS/YÜKSEK LISANS/DOKTORA ◼ Mart - Güney Kore'de okul yılının resmi başlangıcıdır. Ancak birçok üniversite yılda iki kez yeni öğrenci kabul etmektedir. ◼ Başvuru dönemi ve giriş sınavları Eylül'den Kasım'a kadar sürer – Mart dönem için. Eylül ayından itibaren eğitim almayı planlayanlar, Mayıs veya Haziran aylarında kendileriyle ilgili bilgileri sunmalıdır. ◼ Lisans 4 sene (130-140 puan), mimarlık, hukuk sektörü 5-6 yıl sürmektedir. ◼ Yüksek lisans 2 yıl. (28 puan) ◼ Doktora: Bağımsız program. Minimum 3 yıllık, 2 yıllık eğitim kursları (30-36 puan). Kabul için bir ön koşul, ilgili bir alanda yüksek lisans diploma. ◼ Entegre program. Kabul, lisans diplomya dayanmaktadır. Eğitimin belirli bir aşamasında, öğrencilere orta düzeyde bir yüksek lisans derecesi verilir. Süre - 60 kredilik eğitim kursu toplamanın gerekli olduğu en az 4 yıl. East West Eğitim
  8. 8. BAŞVURU SÜRECI – DIL KURSU ◼ Değişiyor East West Eğitim
  9. 9. BAŞVURU EVRAKLAR- LISANS/YÜKSEK LISANS/DOKTORA ◼ Başvuru formu ◼ Diploma ve transkripti , Apostil ◼ Dil sertifika (TOPIK ¾: IELTS 5.5/6, TOEFL IBT 80) ◼ Eğitim planı, motivasyon mektubu ◼ Profesörlerden, öğretmenlerden ve / veya işverenlerden tavsiye mektupları (1-2 adet); ◼ Öğrencinin pasaportunun kopyası; ◼ Her iki ebeveynin de pasaportlarının kopyaları; ◼ İlişkiyi doğrulayan bir belge - Başvuru sahibi ile ebeveynlerinin uyruğunu ve tanıdık ilişkisini kanıtlayan her türlü belge. ◼ Portföy (yaratıcı uzmanlıklar için); ◼ Ek materyaller - bireysel başarılar, yayınlar, ödüller ◼ Hesapta USD 10,000-20,000 East West Eğitim
  10. 10. BAŞVURU EVRAKLAR- LISANS/YÜKSEK LISANS/DOKTORA ◼ Tüm belgelerin İngilizce veya Korece noterli çevrilmesi gerekecektir. Öğrencinin ve / veya ebeveynlerinin geçerli pasaportlarının bulunmaması durumunda, vatandaşlığı gösteren diğer belgelerin kopyaları ve asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir. Üniversiteye ve çalışma alanına bağlı olarak, ek giriş testleri ve mülakatlar mümkündür. ◼ İstenirse, öğrenci standartlaştırılmış Kore sınavı Suneung'u (수능) geçebilir - Amerikan SAT sınavının bir benzeri. Sonuçları, özellikle Kore'deki en iyi üniversiteler olan SKY'ye kabul şansını artırabilir. East West Eğitim
  11. 11. BAŞVURU EVRAKLAR- DIL KURSU ◼ Başvuru formu ◼ Diploma ve transkripti, Apostil ◼ Öğrencinin pasaportunun kopyası; ◼ Her iki ebeveynin de pasaportlarının kopyaları; ◼ İlişkiyi doğrulayan bir belge - Başvuru sahibi ile ebeveynlerinin uyruğunu ve tanıdık ilişkisini kanıtlayan her türlü belge. ◼ Hesapta USD 0 -10,000 East West Eğitim
  12. 12. EĞITIM ÜCRETI Degree courses Field of study Tuition Fee (USD, per semester) Ön lisans Beşeri bilimler ＄1,500~＄6,200 Fen Bilimleri ＄1,800~＄6,300 Sanat ve Spor ＄1,700~＄7,300 Mühendislik ＄1,700~＄6,200 - Lisans Beşeri bilimler ＄1,600~＄7,400 Fen Bilimleri ＄1,800~＄8,400 Sanat ve Spor ＄1,900~＄8,500 Mühendislik ＄1,800~＄8,300 TIP ＄4,300~＄10,800 Yüksek lisans Beşeri bilimler ＄1,100~＄13,300 Fen Bilimleri ＄1,500~＄8,600 Sanat ve Spor ＄1,500~＄6,400 Mühendislik ＄1,600~＄20,900 TIP ＄2,300~＄10,600 Başvuru formu $60-$150 East West Eğitim
  13. 13. EĞITIM ÜCRETI PKNU liberal sanatlar ve sosyal bilim (11.931,37 TL) Doğal bilim (16.825,06 TL) Hemşirelik (17.113,84 TL) Mühendislik (15.234,31 TL) Biomedical mühendislik (16.638,47 TL) Sport (16.825,06 TL) Sanat (15.234,31 TL) lisans Yüksek lisans liberal sanatlar ve sosyal bilim (14.600,22 TL) Hemşirelik (17.291,76 TL) Mühendislik (18.325,62 TL) Sport 17.291,76 TL) Sanat (18.325,62 TL) East West Eğitim
  14. 14. EĞITIM ÜCRETI CHUNG ANG, LISANS East West Eğitim
  15. 15. EĞITIM ÜCRETI SNU LISANS East West Eğitim
  16. 16. EĞITIM ÜCRETI SEOUL ÜNİVERSİTE ÜCRET/DÖNEM KORECE DİL KURSU / DÖNEM KYUNGHEE UNIVERSITY 5,143,000 1,500,000 DUKSUNG WOMEN`S UNIVERSITY USD 4,400 1,250,000 SEJONG UNIVERSITY 5,237,000 1,500,000 CHUNG-ANG UNIVERSITY USD 4,600 1,500,000 HANYANG UNIVERSITY 4,138,000 1,400,000 Gyeonggi GACHON UNIVERSITY 3,461,000 1,300,000 HUYPSUNG UNIVERSITY 4,284,000 cheongju CHUNGBOK UNIVERSITY 2,338,000 1,300,000 İÇ MİMARLIK LİSANS East West Eğitim
  17. 17. BURSLAR ◼ DEVLET BURSU ◼ ÜNİVERSİTE BURSLAR ◼ KURUM BURSLARI East West Eğitim
  18. 18. DEVLET BURSU GKS/KGSP ◼ LİSANS: 25yaş max, ön lisans puanı %75 ve üstü, lisans %80 ve üstü. 1 kontenjan ◼ YÜKSEK LİSANS: 40 yaş max, 2.64 on a 4.0 scale; East West Eğitim
  19. 19. DEVLET BURSU GKS/KGSP- LISANS ○ Yerleşim için: 200.000 KRW (Kore'ye girişten sonra bir kez sunulur) ○ Aylık 900.000 KRW ○ 1 Yıllık Korece Dil Eğitim Ücreti: Tamamen karşılanmaktadır ○ Derece Programı Öğrenimi: Tamamen kapsanmıştır ○ Sağlık Sigortası: ayda 60.000 KRW ○ Kore Yeterlilik Hibeleri: ayda 100.000 KRW - Bu özel ek hibe, yalnızca lisans programındaki GKS bursiyerlerine verilmektedir. sınav geçerlilik süresi için geçerli TOPIK seviye 5 veya 6. ○ Derece Tamamlama Hibeleri: 100.000 KRW (bir kez sunulur) - Derecelerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen GKS bursiyerlerine teklif edildi burs programı kapsamında kurs. East West Eğitim
  20. 20. DEVLET BURSU GKS/KGSP- YÜKSEK LISANS ○ Yerleşim için: 200.000 KRW (Kore'ye girişten sonra bir kez sunulur) ○ Aylık 1.000.000 KRW (yüksek lisans), (Araştırma Programı) 1.500.000 KRW aylık ○ Araştırma Ödeneği - Liberal Sanatlar ve Sosyal Bilimler ana dalları: dönem başına 210.000 KRW - Doğa Bilimleri ve Mühendislik ana dalları: dönem başına 240.000 KRW 18 ○ 1 Yıllık Korece Dil Eğitim Ücreti: Tamamen karşılanır ○ Derece Programı Öğrenimi: Tamamen kapsanmıştır ○ Tez (Tez) Baskı Ücreti İadesi - Makbuzda gösterilen fiili baskı maliyeti geri ödenecektir (makbuz teslimi gereklidir) - Her bursiyer için geri ödenebilir maksimum tutar: Liberal Sanatlar ve Sosyal Bilimler bölümleri için 500.000 KRW, Doğa Bilimleri ve Mühendislik için 800.000 KRW ve Sanat, Müzik ve Spor bölümleri. ○ Sağlık Sigortası: ayda 20.000 KRW ○ Korece Yeterlilik Hibeleri: Aylık 100.000 KRW - Bu özel hibe yalnızca, geçerli TOPIK seviye 5 veya 6'ya sahip olan lisans programındaki GKS bursiyerlerine verilir. ○ Derece Tamamlama Hibeleri: 100.000 KRW (bir kez sunulur) - Burs programı kapsamındaki derece derslerini tamamladıktan sonra kendi ülkelerine dönen GKS bursiyerlerine verilir. - East West Eğitim
  21. 21. ÜNİVERSİTE BURSU - KYUNGHEE East West Eğitim
  22. 22. ÜNİVERSİTE BURSU - SEJONG East West Eğitim
  23. 23. ÜNİVERSİTE BURSU - DUKSUNG WOMEN`S UNIVERSITY East West Eğitim
  24. 24. ÜNİVERSİTE BURSU – KYUNGBOK UNIVERSITY East West Eğitim
  25. 25. ÜNİVERSİTE BURSU - HANYANG UNIVERSITY East West Eğitim
  26. 26. ÜNİVERSİTE BURSU - HYUPSUNG UNIVERSITY East West Eğitim
  27. 27. ÜNİVERSİTE BURSU - GACHONG UNIVERSITY East West Eğitim
  28. 28. KONAKLAMA PKNU CHUNGBOK UNIVERSITY East West Eğitim
  29. 29. KONAKLAMA – KYUNGBOK UNIVERSITY 3 kişilik KRW 170,000/ay (1.191,31 TL) 2 kişilik KRW 240,000/ay (1.691,99 TL) East West Eğitim
  30. 30. HİZMETLERİMİZ- ÜNİVERSİTELER ARAŞTIRMA ◼ Her üniversitenin: 1.Üniversite dünya ve kore sıralama 2. Eğitim ücreti 3. Yurt ücreti ve fotoğraflar 4. Başvuru gereklilikleri 5. Başvuru prosedürleri 6. Başvuru evrakları 7. Burs imkanları ve gereklilikleri 8. Burs başvuru süreci Hizmet ücreti sadece 50TL East West Eğitim
  31. 31. HİZMETLERİMİZ- KGSP/GKS 1.PAKET ZOOM GÖRÜŞME 100 TL 2.PAKET ZOOM GÖRÜŞME + 1 HAFTA İÇİNDE BİZE SORU 3.PAKET ZOOM GÖRÜŞME + 1 HAFTA İÇİNDE BİZE SORU + 2 SAAT BİRE BİRE ONLİNE GÖRÜŞME VIP PAKET ZOOM GÖRÜŞME + BAŞVURU İÇİN FUL DESTEK (STUDY PLAN VE MOTİVASYON MEKTUBU) 150 TL 200 TL 1000 TL
  32. 32. VİZELER ◼ ÖĞRENCİ VİZELER D-4, D-2 1. pasaport 2. bir adet fotograf 3. 60$ (dollar nakit) 4. Okul davetiyeleri 5. Yuzyuze ders belgesi 6. Randevu gunden 2 gun icindeki Covid19 saglik rapor -Raporda doktorun adı, imzası, test edilmiş saati, ateş, öksürük, titreme, başağrısı, kas ağrısı, zatürre gibi COVID19 semptomların var olup olmadığı belirtilmesi zorunlu oldugu ve belirtilerin tespit edilmesi durumunda vize basvurusuna kisitlama getirilecektir. -Testi Kesin makine ile olan numune testi olmalı(PCR gibi), sadece konuşma ile alabilen rapor kabul edilmeyecek. 7. Uzun süreli vize (ikamet süresi 90 günden fazla) için başvuranlar muayene raporu dışında türberküloz testi sonucunu ek olarak ibraz etmelidirler. (X-ray sonucu,boğaz bulgusu, tüberkülin cilt reasksiyon testinden biri başvuruya eklenmelidir.) 8. Ekteki dosyalar 9. E-devlet adli sicil 10. Banka hesabınızda USD 6,000+ 11. Diploma + Transkript – ingilzicesi East West Eğitim
  33. 33. ÇALIŞMA IMKANLARI ◼ Bugün Kore ekonomisi dünyada 12. ve Asya'da 4. sırada yer almaktadır. İşsizlik oranı sadece % 4'tür . ◼ Genel olarak, Kore diplomasıyla Kore'de iş bulmak çok daha kolaydır, ancak buradaki işler için rekabet son derece yüksektir. Kore dilini öğrenmeden olmaz. ◼ Aynı zamanda, Güney Kore'de elde edilen diploma hiçbir şekilde Amerikan veya Avrupalılardan daha düşük değildir ve bu nedenle yalnızca Kore'de değil, dünyanın birçok ülkesinde de istihdam için geniş umutlar açmaktadır. o doktorlar o avukatlar o mühendisler o teknoloji uzmanları o çevirmenler o BT uzmanları o moda tasarımcılar East West Eğitim
  34. 34. ÇALIŞMA VIZELER ◼ EĞİTİM ZAMANINDA PART – TIME D-2 / D-4 6 ay sonra haftalık 20 saat . Üniversiteden tavsiye mektubu ve iş kurumda izin almanız gerekiyor ◼ EĞİTİM SONRASINA FULL-TIME E-1-E-7. E-statü, Kore üniversitelerinden mezun olanlar için mevcuttur: öğretmenlik (E-1), yabancı dil öğretmeni (E-2), araştırma faaliyetleri (E-3), teknoloji transferi (E -4), profesyonel istihdam (E-5), sanat ve spor (E-6), özel etkinlikler (E-7) [5]. Maksimum kalış süresi 3 ila 5 yıl arasında değişmektedir. D-10. İş arayan statüsü (D-10), hala bir iş arayan veya bir startup kurmayı planlayanlara uygun olacaktır. Vize 6 ay geçerlidir ve 2 yıla kadar uzatılabilir. F-2-7. İkamet statüsü (daimi ikametgah), bir Kore şirketinde çalışan, yüksek lisans ve üzeri mezunlar için verilir. İkamet izni almak için yaş (25), eğitim düzeyi (35), Kore dili yeterlik düzeyi (20), gelir (10), vergi ödemesi (5), gönüllü faaliyet (5) gibi kriterlere göre 120 üzerinden en az 80 puan almak gerekir. East West Eğitim
  35. 35. İŞ BULMAK KAYNAKLAR ◼ Websiteler work.go.kr/index.jsp jobkorea.co.kr saramin.co.kr/zf_user global.seoul.go.kr/index.do gone2korea.com higheredjobs.com hanlist.com careerjet.co.kr kr.indeed.com koreajob.ru/services-prices learn4good.com footprintsrecruiting.com – İngilizce öğretmenler için 알바몬 keis.or.k r ◼ Telefon uygulama ◼ Şirket ◼ Facebook gruplar Korea jobs East West Eğitim
  36. 36. İŞ BULMAK KAYNAKLAR ◼ Güney Kore'deki iş bulma merkezleri 고용 센터. (part-time, korece az bilenler için) http://www.moel.go.kr/index.do ◼ KAKAO MAP (harita) 인력 veya 소개소 yazin İş, meyve paketlemesinden ve apartman temizliğinden inşaata kadar çok farklı olabilir. Maaş günlük olarak verilir: erkekler 80.000 won, kadınlar - 55.000 wondan alır. % 10 komisyon "samushchil" tarafından alınır. Bir işverenden hoşlanıyorsanız, size kalıcı bir iş teklif edilebilir. bir iş merkezi aracılığıyla bir günde kazanabilirsin ◼ Üniversite kampüsün marketlerde de iş sorabilirsiniz ◼ EW Eğitim SEOUL adreslerı http://naver.me/xC9gIXZL http://naver.me/5Aislb2R http://naver.me/54lO1skY http://naver.me/GM6VhBXD http://naver.me/x1pH5HwQ http://naver.me/x9ogvMNb http://naver.me/x9ogvMNb http://naver.me/GHiwTt6w East West Eğitim
  37. 37. EV KIRALAMA ◼ Goshiwon 고시원. Küçük tek kişilik oda. Katta genellikle 10-20 oda bulunur. Minimum maliyet aylık 300 dolardır. ◼ Teminat yok. Mütevazı binalar bağımsız olarak veya üniversite yönetiminin yardımıyla kiralanabilir. ◼ Olanaklar hem odada hem de katta olabilir. Ayrıca, büyük olasılıkla, misafirlerin kabulü, belirli kurallara uygunluk, sokağa çıkma yasağı konusunda bir kısıtlama olacaktır. East West Eğitim
  38. 38. EV KIRALAMA ◼ 고시텔 koshitel? ◼ Güney Kore her yerde bu tür odalarda konaklama imkanı sunmaktadır. Odada duş ve tuvalete var. Genellikle depozito ile 400 $ 'dan başlayan fiyatlarla. East West Eğitim
  39. 39. EV KIRALAMA ◼ Hasukçip 하숙. Öğrenciler için özel yurtlar. Genellikle fiyata, ev hanım tarafından hazırlanan kahvaltı ve akşam yemekleri dahildir. Kore'de bu tür bir konaklama, bir pansiyona çok benzer. Farklı ülkelerden öğrencilerle iletişim kurmak da ilginç. Bu tür oteller eğitim kurumlarına bağlı değildir, ancak yakınlardadır. Aylık ortalama maliyet 320 dolar. ◼ Tek odalı daire 원룸. Wolsa sistemine 월세 veya 전세 göre tek odalı bir daire kiralayın. İlk seçenek olan "Wolsa", küçük bir depozito (5.000 $ 'dan) ve aylık ödemesi 500 $ ile 1.500 $ arasında olan kiralık bir konuttur. "Chonse" - aylık ödemesiz, ancak büyük bir depozitolu kiralık konut (daire maliyetinin% 70'i). Her iki durumda da, bir ila iki yıllık bir sözleşme imzalanır. Kamu hizmetleri ayrı olarak ödenir. ◼ Zigbang, dabang ev kiralamak için mobil uygulamalar East West Eğitim
  40. 40. EV KIRALAMA-ÖRNEK ◼ Tek odalı stüdyo 1.600.000 KRW tutarındaydı: (11.809,08 TL) 1. Depozito - 1.000.000 KRW, ( 7.005,33 TL ) 2. İlk ay - 400.000 KRW ( 2.802,13 TL ) 3. Ajans 200.000 KRW komisyon ( 1.401,07 TL ) East West Eğitim
  41. 41. YAŞAM MASRAFLAR - SEOUL ◼ Metro - 10 km içinde bir seyahatin fiyatı 1,250 KRW. ( 8,76 TL) Metro’da mobil iletişim ve Wi-Fi iyidir. ◼ Otobüs -12 km yolculuk fiyatı 1,200 KRW'dir. ( 8,41 TL) Transfer sistemi çok uygundur. Yarım saat içinde 3 adede kadar transfer yaparsanız (9: 00'dan sonra - bir saat içinde), yalnızca fazladan 100 won (0,70 TL) ödersiniz. Rotalar renkle ayırt edilir. Yeşil otobüsler aynı bölgede kısa mesafeler kat ediyor. Şehirden uzaktaki bölgeleri birbirine bağlayan mavi otobüsler geçer. Kırmızı ve sarı otobüsler şehir yan bölgelere gidiyorlar. ◼ Taksi - Yolculuk, gişe tarafından ödenir. 12 km'lik bir yolculuğun fiyatı 10,700 KRW (74,98 TL) ◼ Telefon - Kore'de iletişim hizmetleri pahalıdır. Ayda 2 GB İnternet, 100 mesaj ve 200 dakika arama için 43,000 KRW (301,30 TL ) ödüyorum. Yabancılar ön ödemeli SIM kartları var - satın almak kolay ama çok pahalıdır. Örneğin, 5 günlük bir sim kartın maliyeti 28 $ - bu tutar, yerel numaralara yapılan 100 dakikalık aramaları ve sınırsız İnternet'i içerir. ◼ ROUMING ◼ Kuaför - perma 182,000 KRW (1.275,29 ), saç kesimi – 72,000 KRW (504,45 TL) ◼ Manikür – kalıcı oje 40,000 KRW (280,25 TL) East West Eğitim
  42. 42. YEMEK MASRAFLAR – SEOUL ◼ Geleneksel Kore yemeği bibimbap – 6,000 wondan başlıyor ( 42,03 TL ) ◼ Somonlu ve avokadolu salata - 11,000 won ( 77,05 TL) ◼ Starbucks'taki Americano – 4, 100 KRW (28,72 TL) , diğer zincir kafelerde 3,500-4,500 KRW ◼ Cosco - Amerikan zinciridir. Orada Kore süpermarketlerinden daha ucuz ve daha fazla Avrupa yemeklerı var. Süpermarkette fiyatlar aşağıdaki gibidir: ✔ Yağsız süt, 1litre – 2,400 KRW (16,81 TL) ✔ 5 adet salatalık – 1,980 KRW (13,87 TL) ✔ Havuç, 4 adet – 1,980 KRW (13,87 TL) ✔ Tavuk göğsü, 400 g – 6,000 KRW ( 42,03 TL ) ✔ Muz, dal – 3,980 KRW (27,88 TL) ✔ Yumurtalar, 30 adet - 3480 KRW (24,38 TL) East West Eğitim
  43. 43. AYLIK YASAM MASRAFLARI – SEOUL ◼ Ev kırası + elektrik, su vs 400 000 KRW (2.802,12 TL ) ◼ Yemek ve Kahve 600 000 KRW (4.302,18 TL ) ◼ Ulaşım 80 000 KRW(560,42 TL) ◼ Eğlence 50 000 KRW (350,26 TL) (sinema 2 kere ve sergi 2 kere) TOPLAM 1 130 000 KRW (7.916, 35 TL) East West Eğitim
  44. 44. SIGORTA VE HASTANELER ◼ Sigorta, tedavi miktarının% 40 ila 70'ini karşılayacak ve hastaneye yatma durumunda, sigorta masrafların% 80'ini ödeyecektir. ◼ Güney Kore'deki tüm hastaneler özeldir, en büyüğü üniversitelerde bulunmaktadır. ◼ Son zamanlarda büyük bir tıp merkezinde karın ultrasonu yaptım - 167.400 KRW ( 1.172,74 TL) sigortasız ödedim, artı 30.000 KRW (210,17 TL) muayene. ◼ Grip olunca küçük özel hastanelerde terapistlere gittim - birçoğu metronun yakınında. Bir doktor randevusu ve hapları için yaklaşık 30.000 KRW (210,17 TL) ödedim. East West Eğitim
  45. 45. GELENEKLER ◼ Dili bilmek iyidir, ancak yerel görgü kurallarını ve gelenekleri öğrenmek çok daha önemlidir. Tanıdıklarımdan biri patronu avuç içi açık olarak aradığı için kovuldu. Kore'de köpeklere böyle denir. İnsanlar sadece avuç içi aşağıdayken el sallıyor. ◼ Güney Kore'de ortak yemeklere ciddi ilgi gösteriliyor. Meslektaşlar işten sonra güçlü bir şeyler yiyip içecekler. Sizden daha büyük bir kişi tarafından davet edilirseniz ve dahası bu sizin patronunuzsa, reddedemezsiniz. En farklı küçük şeyleri hatırlamanız gerekir. Örneğin, bir bardak alkol servis ediliyorsa, iki elinizle alınmalıdır. İçeceği iki elinizle tutarken bardakları da tokuşturmanız gerekir. Bu kişiye saygınızı böyle gösterirsiniz. Daha yaşlı biriyle bardağı tokuşturuyorsanız, bardağınızı biraz aşağıda tutmalısınız. Alkol içmek geri çevrilmeli ve ne kadar çok içerseniz Korelileri o kadar çok seveceksiniz. Tüm bu kurallara uymazsanız, meslektaşlarınız ve üstlerinizle ilişkiler hızla bozulacaktır. ◼ Örneğin, patronunuz sizi ararsa, hızınızı artırmanız gerekir. Bunu yaparak, onun otoritesini ve saygınızı gösterirsiniz. Yüzde yüz haklı olsanız bile yetkililerle çelişemezsiniz. Kınama cezası alıyorsanız, gözlerin içine bakamazsınız, başınızı eğip sessizce dinlemelisiniz veya şu sözlere katılmalısınız: “Evet. Anladım". East West Eğitim
  46. 46. BONUSLAR VE HEDIYELER ◼ Eğitime katılımınız için teşekkürler! ◼ Kasım sonuna kadar %10 indirim ve ekstra %10 indirim için görüşlerini son postumuza yorum olarak paylaş ve bizi etikleyin! ◼ 1 kişiye üniversite araştırma hediye East West Eğitim

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Merhabalar, bugün sizlerle Güney Kore'de Eğitim hakkında yaptığımız detaylı sunumu paylaşmak istedik. Hem eğitim hem de konaklama gibi konulara değindiğimiz bu sunumun zoom semineri de mevcut youtube kanalımızda ücretsiz bir şekilde. Zoom seminerlerimizi izlemek için kanalımızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca Eylül ayında birçok seminer ve etkinliğimiz olacak, bu yüzden takipte kalın!! İletişim Adreslerimiz: Instagram: ew_egitim Mail: info@ewedu.co Youtube: East West Yurtdışı Eğitim

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