Güney kore’de Eği̇ti̇m

Merhabalar, bugün sizlerle Güney Kore'de Eğitim hakkında yaptığımız detaylı sunumu paylaşmak istedik. Hem eğitim hem de konaklama gibi konulara değindiğimiz bu sunumun zoom semineri de mevcut youtube kanalımızda ücretsiz bir şekilde. Zoom seminerlerimizi izlemek için kanalımızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca Eylül ayında birçok seminer ve etkinliğimiz olacak, bu yüzden takipte kalın!!

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Mail: info@ewedu.co

Youtube: East West Yurtdışı Eğitim