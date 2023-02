Temos como certo que, no Brasil, o presidente eleito terá que encarar o presidencialismo de coalizão, ou seja, deverá sempre saber negociar bem suas alianças para conseguir governar e efetivar suas propostas políticas feitas no período eleitoral. Isso acontece porque, no país, temos um presidente eleito democraticamente, assim como temos outros membros eleitos pelo voto popular, como deputados e senadores que ocupam o Congresso Nacional. Essa é a característica do presidencialismo que " tem a característica de ser um regime com base na separação dos poderes, mas isso não garante que os legisladores, em sua maioria, estarão de acordo com o Executivo" (MACIEL, 2022, p. 62). Outra forma de governo existente é o parlamentarismo, em que temos a figura de um rei ou uma rainha como Chefe de Estado e uma liderança (primeiro-ministro) como Chefe de Governo.



Nesta atividade, você deve buscar conhecer mais sobre as semelhanças e diferenças entre o presidencialismo e o parlamentarismo.



Questão 1) Como o presidente deve agir para conseguir realizar sua administração pública de maneira mais eficiente no presidencialismo de coalizão? Disserte sobre os três poderes e como acontece essa relação de dependência mútua.



Questão 2) Pesquise sobre o parlamentarismo e busque responder como funciona esse sistema de governo, identificando qual é o papel do Rei e qual é o papel do primeiro-ministro que ocupa a chefia de Governo.



