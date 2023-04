O Sistema Complemento é formado por proteínas presentes no soro e na membrana, as quais são extremamente importantes no mecanismo de defesa na imunidade inata e adquirida. Esse sistema fornece uma eficaz proteção contra patógenos e exerce funções fisiológicas e homeostáticas, como a eliminação de células mortas e a remoção de complexos imunes.



RELATO DE CASO

Paciente do sexo feminino, 9 anos, parda, procedente de Poá-SP, Brasil, com história de duas meningites meningocócicas graves, segundo a mãe. O primeiro quadro foi aos 2 anos, com 33 dias de internação. Durante tal episódio evoluiu com necrose do hálux, sendo necessária amputação. O segundo quadro ocorreu aos 9 anos, permanecendo internada por 27 dias. Nesse episódio apresentou necrose em vários locais e infecção de pele, que evoluíram para queloides.

Os exames imunológicos da paciente mostraram resultados com relação à faixa etária: imunoglobulinas séricas normais, titulações positivas de anticorpos contra vários sorotipos de S. pneumoniae, complemento total (CH50) 110 U/mL (valor normal 130 a 330 U/mL), C3 108 mg/dL (valor normal 88 a 201 mg/dL), C4 23 mg/dL (valor normal 16 a 47 mg/dL), C5 sem formação de halo por imunodifusão radial e C5 0,9 mg/L (valor normal 45 a 190 mg/L) por ELISA.



Fonte: FORTE, W. C. N. et al. Deficiência do componente C5 do complemento associada a meningites meningocócicas. Brazilian Journal of Allergy and Immunology, v. 3, n. 1, p. 25-9, 2015. Disponível em /detalhe_artigo.asp?id=718. Acesso em: 24 de jan. de 2023.



Após a leitura do relato de caso apresentado, responda o que se pede:



a) A paciente do caso em questão foi diagnosticada com deficiência na produção da proteína C5. Esta deficiência poderia prejudicar o funcionamento adequado do sistema complemento? Se sim, qual via do sistema complemento seria afetada e por quê?



b) Qual a diferença entre as vias Clássica e Alternativa do sistema complemento?