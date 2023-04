ATIVIDADE 3 - BIO - HEMATOLOGIA CLÍNICA - 51/2023

"Hoje em dia, um grande número de pessoas faz diversos tipos de exame de sangue anualmente. Esses exames são solicitados geralmente para avaliar melhor um problema de saúde referido pelo paciente, detectado pelo médico ou como parte de uma avaliação de rotina (por exemplo: exames pré-operatórios, 'check-up', exames ocupacionais etc).

Um dos exames mais solicitados é o hemograma, que corresponde a uma avaliação geral do sangue".



Fonte: https://www.institutonaoum.com.br/dicionario.php. Acesso em: 2 fev. 2023.





As células a seguir foram encontradas em sangue periférico de quatro diferentes pacientes. Entretanto, o 3 laudo do hemograma da paciente em questão apresentou anemia macrocítica, leucocitose de 327.000 mm , plaquetopenia, e 70% das células contadas durante a contagem diferencial apresentavam as seguintes características: núcleo grande, cromatina frouxa, presença de nucléolos e basofilia de citoplasma.



ANALISE as imagens e RELACIONE com o texto e responda as questões a seguir:



1 . Qual das imagens anteriores representa o caso da paciente relatada no enunciado? Defina o provável diagnóstico da paciente com base nos resultados descritos e na imagem.

2. Relacione a anemia macrocítica da paciente com o seu provável diagnóstico.

3. Explique o que significa o termo plaquetopenia e qual é a sua relação com esse caso.