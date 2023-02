MAPA SUB - PROJETO ARQUITETÔNICO 54/2022



Uma família de quatro pessoas finalmente realizará o grande sonho da casa própria. Assim, eles confiaram a você a responsabilidade de desenvolver oprojeto de sua futura moradia. Eles desejam uma residência confortável e acolhedora, com o melhor proveito de espaço disponível e que atenda às necessidades e aos desejos deles , além de estar correta para aprovação dos órgãos públicos. A seguir, estão as instruções para a atividade. Leia -as integralmente e com atenção !



ETAPA 1

Planta baixa

Você deve produzir a planta baixa do projeto arquitetônico de uma residência unifamiliar, atendendo,

obrigatoriamente, ao seguinte plano de necessidades:

Dois dormitórios.

Sala de TV.

Cozinha.

Banheiro social.

Lavanderia/área de serviço.

Garagem coberta para um carro.

Seu projeto também deve considerar as seguintes limitações:

A família possui um lote de meio de quadra com as especificações:

- 11 metros de frente, a qual deve ser o acesso principal da edificação, sem presença de árvores, postes e

boca de lobo.

- 22 metros de profundidade.

- Divisas laterais e de fundos para outros lotes.

A metragem construída da edificação deve ser, no máximo, 100m².

A residência deve ser totalmente térrea.

Você pode incluir outros cômodos que não estejam no plano de necessidades, desde que não ultrapasse a

metragem máxima e atenda às normas previstas.

Cada município possui um conjunto próprio de normas de construção e que podem variar de acordo com o

bairro em que o lote está localizado.

Para que seu projeto seja aprovado e obtenha o alvará de construção, ele deve respeitar o código de obras

do município em que será construído, no qual constam as seguintes normas para a área em questão:

1. SOBRE OCUPAÇÃO DE SOLO

As edificações para a localização referida devem ter recuo frontal mínimo de 4 m contados a partir do

alinhamento predial. As edificações para a localização referida devem ter recuo lateral e de fundos mínimo de 1,50 m contados a

partir do alinhamento predial e/ou divisão entre lotes.

Deverá ser mantida uma área permeável mínima de 10% da área total do lote, a qual ficará livre de

edificação, da projeção desta ou de avanço do subsolo.

No máximo, 70% da área total do terreno pode ser ocupada por área construída.

2. SOBRE ÁREA CONSTRUÍDA

Não serão considerados como área construída e/ou pavimento:

I. O poço de luz, desde que não seja coberto e tenha abertura superior para o exterior.

II. A área superior “vazia” de ambientes com pé direito duplo.

III. O mezanino aberto, com divisão em elementos de guarda-corpo, desde que não