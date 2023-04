ATIVIDADE 3 - SAÚDE - BIOLOGIA CELULAR - 51/2023

As células dependem de energia para a execução de suas atividades metabólicas, e essa energia foi armazenada nas ligações químicas dos compostos orgânicos. Os organismos heterotróficos degradam essas moléculas, para liberar a energia nelas contidas, e transferem para uma molécula intermediária, que será usada nas atividades metabólicas. Essa molécula intermediária se chama adenosina trifosfato (ATP). Nos organismos procariontes, a transferência de energia da quebra de moléculas orgânicas para a formação de ATP ocorre no citoplasma, e o aproveitamento da energia liberada é menor do que nas células eucariontes, onde parte do processo ocorre no citoplasma e parte no interior de uma organela chamada mitocôndria.

Carboidratos, lipídeos e proteínas podem ser degradados para fins de produção de ATP, mas preferencialmente as células utilizam os carboidratos, que são digeridos no sistema digestório dos organismos humanos, liberando a glicose para fins energéticos. No organismo humano, essa degradação na maioria das células e situações fisiológicas ocorre pela via aeróbica, utilizando as mitocôndrias e consumindo oxigênio. Em algumas células e situações fisiológicas específicas, podem acontecer pela via anaeróbia, pelo processo de fermentação láctica, igual aos organismos anaeróbicos.



DESCREVA todas as etapas de degradação aeróbica de uma molécula de glicose, indicando o local, o saldo de ATPs e os produtos gerados em cada etapa.