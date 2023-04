1. UTILIZE o modelo de MAPA padrão para realizar esta atividade. Ele se encontra em "MATERIAL DA DISCIPLINA". Siga todas as instruções constantes nesse modelo.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O reconhecimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) começou por volta de 1981 nos Estados Unidos, devido ao aumento do número de pacientes residentes em São Francisco ou Nova York, do sexo masculino, gay e adulto, que apresentavam imunossupressão do sistema imunológico, pneumonia por Pneumocystis carinii e sarcoma de Kaposi (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2011).

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) causa a AIDS. Essa infecção se dá pela transferência de partículas virais presentes, geralmente, no sangue, sêmen, fluido vaginal de um indivíduo infectado para outro não infectado. A transmissão vertical também é uma forma de contágio, onde há transferência do vírus da mãe para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação.

Após adquirir o envelope viral, as glicoproteínas do vírus atingem as células de defesa, causando alterações imunológicas (CARDOSO et al., 2014). O tratamento é feito por meio de medicamentos antirretrovirais que visam bloquear o ciclo de replicação do HIV (VIELMO et al., 2014).

De acordo com o DataSUS, em 2021, foram registrados 13.501 novos casos de HIV/AIDS no Brasil, desse total, o sexo masculino notificou 71,8% e o sexo feminino, 28,6% (AGUIAR et al., 2022). Apesar do vírus HIV ser bem conhecido e difundido, o crescimento do número de indivíduos infectados é uma preocupação mundial, como demonstrado pela alta taxa de mortalidade pela progressão da doença em humanos.



Diante de todos esses fatos, você já parou para pensar sobre a morfologia do vírus HIV e como o sistema imunológico atua para combater esse invasor?

DESENVOLVENDO O TRABALHO

a) Quais são as estruturas que constituem o vírus HIV?

Inicialmente, você deverá pesquisar e estudar a estrutura morfológica do vírus HIV. Após ter adquirido o conhecimento, montará uma maquete FÍSICA em três dimensões, demonstrando toda estrutura do vírus.

Para a conclusão do trabalho, você deverá colocar, no seu arquivo do MAPA, uma foto da sua maquete.

Nessa foto, você deverá apontar todas as estruturas demonstradas por meio de setas e/ou legendas.



b) Como ocorre a ativação e a ação do sistema imunológico após a infecção por um VÍRUS?

Após finalizar a primeira etapa da sua atividade, você deverá estudar e compreender como nosso sistema imunológico é ativado e como ocorrem as respostas imune inata e adaptativas, tanto celular quanto humoral, quando existe uma infecção viral. Nessa etapa, você deve descrever toda essa ação imunológica contra o vírus, podendo fazer essa descrição na forma de esquemas explicativos.

DICA

O filme “E A VIDA CONTINUA” (And the Band Played On) de 1993, dirigido por Roger Spottiswoode, faz uma abordagem de como foi a descoberta do vírus HIV.

ORIENTAÇÕES FINAIS

ORIENTAÇÕES FINAIS