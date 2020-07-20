Anadolu tez merkezi sunum

Bilginin öneminin giderek artması ile birlikte dünya üzerinde okuma ve yazma oranlarında da hızlı bir gelişim kaydedilmiştir. Okuma ve yazma oranlarında yaşanan artışla birlikte, insanoğlu hem iş hayatında hem de eğitim hayatında daha aktif bir şekilde yer almaya başlamıştır. İş ve eğitim hayatında yaşanan yoğunluklar, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bu çağda bazen bir handikap olarak da karşımıza çıkmaktadır.



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