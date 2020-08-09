Part 2 - Safety Management for Engineers

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مبادرة
#تواصل_تطوير
المحاضرة السابعة والثلاثون من المبادرة مع
الأستاذ الدكتور/ عطية جمعة
أستاذ وإستشاري الهندسة الصناعية و إدارة المشاريع بكلية هندسة شبرا(سابقا).. وبوحدة الخدمات والعلوم الهندسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة
بعنوان
Safety Management for Engineers
إدارة السلامة للمهندسين
السبت ٢٥ يوليو
أستاذ دكتور عطية جمعه
التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة السبت25يوليو2020
وذلك عبر تطبيق زووم
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpd-qhqzstG9CwxzJDmwWls5iQQiCcnEY8
علما ان هناك بث مباشر للمحاضرة على القنوات الخاصة بجمعية المهندسين المصريين
ونأمل أن نوفق في تقديم ما ينفع المهندس ومهمة الهندسة في عالمنا العربي
والله الموفق
للتواصل مع إدارة المبادرة عبر قناة التليجرام
https://t.me/EEAKSA
ومتابعة المبادرة والبث المباشر عبر نوافذنا المختلفة
رابط اللينكدان والمكتبة الالكترونية
https://www.linkedin.com/company/eeaksa-egyptian-engineers-association/
رابط قناة التويتر
https://twitter.com/eeaksa
رابط قناة الفيسبوك
https://www.facebook.com/EEAKSA
رابط قناة اليوتيوب
https://www.youtube.com/user/EEAchannal
رابط التسجيل العام للمحاضرات
https://forms.gle/vVmw7L187tiATRPw9
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