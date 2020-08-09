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IFFCO Administrative record of work injury Ref. No F-CO/SOP/102-3 Rev. No. 00 Effective date 1/03/2019 ‫عمل‬ ‫إلصابة‬ ‫إدا...
‫س‬:‫اصابتك‬ ‫احداث‬ ‫فى‬ ‫احد‬ ‫تسبب‬ ‫هل‬/‫؟‬ ‫وكيف‬ ‫ج‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫العمل‬ ‫اثناء‬ ‫الوقاية‬ ‫مهمات‬ ‫ترتدى‬ ‫كنت‬ ‫هل‬ ‫...
‫س‬:‫؟‬ ‫المذكور‬ ‫العامل‬ ‫اصابة‬ ‫ظروف‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ‫ج‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫االصابة‬ ‫احداث‬ ‫فى‬ ‫احد‬ ‫تسبب‬ ‫هل‬ ‫ج‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫بس...
‫س‬:‫؟‬ ‫بسببه‬ ‫او‬ ‫العمل‬ ‫اثناء‬ ‫تمت‬ ‫االصابة‬ ‫هل‬ ‫ج‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫اخرى‬ ‫اقوال‬ ‫لديك‬ ‫هل‬ ‫ج‬: ‫امامنا‬ ‫ووقع‬ ‫ال...
IFFCO Egypt IFFCO Egypt Safety Team Ref No. F-CO/SOP/102-4 Revision No. 00 Effective date 1/3/2019 Notification of returni...
IFFCO EGYPT SOP Ref. No. CO/SOP/103 Rev No. 00 Common IMS Hazard Identification and Risk assessment Effective date. 1/03/2...
HSE 7HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ANSI/API Recommended Practice 754 Process Safety Performance Indi...
HSE 8HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ▪ Texas Mutual Insurance Company ▪ www.texasmutual.com ▪ Texas De...
HSE 9HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Made in Egypt - ‫مصر‬ ‫في‬ ‫صنع‬ ‫حفيظ‬ ‫يا‬ ‫اللهم‬-‫من‬ ‫مصر‬ ‫...
HSE 10HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
HSE 11HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Comments Questions Suggestions Useful Science For the Sake of Al...
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Part 2 - Safety Management for Engineers

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مبادرة
#تواصل_تطوير
المحاضرة السابعة والثلاثون من المبادرة مع
الأستاذ الدكتور/ عطية جمعة
أستاذ وإستشاري الهندسة الصناعية و إدارة المشاريع بكلية هندسة شبرا(سابقا).. وبوحدة الخدمات والعلوم الهندسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة
بعنوان
Safety Management for Engineers
إدارة السلامة للمهندسين

السبت ٢٥ يوليو
أستاذ دكتور عطية جمعه
التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة السبت25يوليو2020
وذلك عبر تطبيق زووم

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpd-qhqzstG9CwxzJDmwWls5iQQiCcnEY8


علما ان هناك بث مباشر للمحاضرة على القنوات الخاصة بجمعية المهندسين المصريين
ونأمل أن نوفق في تقديم ما ينفع المهندس ومهمة الهندسة في عالمنا العربي
والله الموفق

للتواصل مع إدارة المبادرة عبر قناة التليجرام
https://t.me/EEAKSA

ومتابعة المبادرة والبث المباشر عبر نوافذنا المختلفة

رابط اللينكدان والمكتبة الالكترونية
https://www.linkedin.com/company/eeaksa-egyptian-engineers-association/

رابط قناة التويتر
https://twitter.com/eeaksa

رابط قناة الفيسبوك
https://www.facebook.com/EEAKSA

رابط قناة اليوتيوب
https://www.youtube.com/user/EEAchannal

رابط التسجيل العام للمحاضرات
https://forms.gle/vVmw7L187tiATRPw9

Published in: Engineering
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Part 2 - Safety Management for Engineers

  1. 1. IFFCO Administrative record of work injury Ref. No F-CO/SOP/102-3 Rev. No. 00 Effective date 1/03/2019 ‫عمل‬ ‫إلصابة‬ ‫إداري‬ ‫محضر‬ ‫يوم‬ ‫فى‬ ‫انة‬:‫الموافق‬/ / : ‫نحن‬ ‫بمعرفتنا‬ ‫المحضر‬ ‫فتح‬ ‫تم‬/‫الســـــاعة‬(‫صباحا‬–‫مساءا‬) ‫بالعامل‬ ‫الخاصة‬ ‫االصابة‬ ‫نموذج‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬/ ‫ادارة‬/‫قسم‬/ ‫فأجاب‬ ‫باالتى‬ ‫وسالناة‬ ‫امامنا‬ ‫المذكور‬ ‫حضر‬:- ‫س‬:‫؟‬ ‫وظيفتك‬ ‫هى‬ ‫وما‬ ‫اسمك‬ ‫ما‬ ‫ج‬:‫بوظيفة‬ ‫واعمل‬ ‫اسمى‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫االصابة‬ ‫سبب‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫اصابتك‬ ‫تفصيالت‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ‫ج‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫االصابة‬ ‫حدثت‬ ‫واين‬ ‫متى‬ ‫ج‬:
  2. 2. ‫س‬:‫اصابتك‬ ‫احداث‬ ‫فى‬ ‫احد‬ ‫تسبب‬ ‫هل‬/‫؟‬ ‫وكيف‬ ‫ج‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫العمل‬ ‫اثناء‬ ‫الوقاية‬ ‫مهمات‬ ‫ترتدى‬ ‫كنت‬ ‫هل‬ ‫ج‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫االلة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫معين‬ ‫انت‬ ‫هل‬ ‫ج‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫شهود‬ ‫لديك‬ ‫هل‬ ‫ج‬:‫وهم‬:- 1-‫اول‬ ‫شاهد‬ 2-‫ثان‬ ‫شاهد‬ ‫س‬:‫؟‬ ‫اخرى‬ ‫اقوال‬ ‫لديك‬ ‫هل‬ ‫ج‬: ‫امامنا‬ ‫ووقع‬ ‫اقواله‬ ‫تمت‬:‫التوقيع‬---------------------------------------------- ‫الشهود‬ ‫استدعاء‬ ‫تم‬ ‫سؤاله‬ ‫فى‬ ‫وشرعنا‬ ‫االول‬ ‫الشاهد‬ ‫حضر‬ ‫س‬:‫؟‬ ‫وظيفتك‬ ‫هى‬ ‫وما‬ ‫اسمك‬ ‫ما‬ ‫ج‬:‫ووظيفتى‬
  3. 3. ‫س‬:‫؟‬ ‫المذكور‬ ‫العامل‬ ‫اصابة‬ ‫ظروف‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ‫ج‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫االصابة‬ ‫احداث‬ ‫فى‬ ‫احد‬ ‫تسبب‬ ‫هل‬ ‫ج‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫بسببه‬ ‫او‬ ‫العمل‬ ‫اثناء‬ ‫تمت‬ ‫االصابة‬ ‫هل‬ ‫ج‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫اخرى‬ ‫اقوال‬ ‫لديك‬ ‫هل‬ ‫ج‬: ‫امامنا‬ ‫ووقع‬ ‫الشاهد‬ ‫اقوال‬ ‫تمت‬:‫التوقيع‬-------------------------------------------- ‫سؤاله‬ ‫فى‬ ‫وشرعنا‬ ‫الثانى‬ ‫الشاهد‬ ‫استدعاء‬ ‫تم‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫وظيفتك‬ ‫هى‬ ‫وما‬ ‫اسمك‬ ‫ما‬ ‫ج‬:‫ووظيفتى‬ ‫س‬:‫؟‬ ‫المذكور‬ ‫العامل‬ ‫اصابة‬ ‫ظروف‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ‫ج‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫االصابة‬ ‫احداث‬ ‫فى‬ ‫احد‬ ‫تسبب‬ ‫هل‬ ‫ج‬:
  4. 4. ‫س‬:‫؟‬ ‫بسببه‬ ‫او‬ ‫العمل‬ ‫اثناء‬ ‫تمت‬ ‫االصابة‬ ‫هل‬ ‫ج‬: ‫س‬:‫؟‬ ‫اخرى‬ ‫اقوال‬ ‫لديك‬ ‫هل‬ ‫ج‬: ‫امامنا‬ ‫ووقع‬ ‫الشاهد‬ ‫اقوال‬ ‫تمت‬:‫التوقيع‬---------------------------------------------- ‫الساعة‬ ‫تمام‬ ‫فى‬ ‫التحقيق‬ ‫انتهاء‬ ‫تم‬ ‫وعليه‬) ( ‫توقيعات‬:‫المحضر‬ ‫محرر‬‫المهنية‬ ‫الصحة‬ ‫و‬ ‫السالمة‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬‫العاملين‬ ‫شئون‬
  5. 5. IFFCO Egypt IFFCO Egypt Safety Team Ref No. F-CO/SOP/102-4 Revision No. 00 Effective date 1/3/2019 Notification of returning injured to work Page no 1 of 1 ‫لعمل‬ ‫إلى‬ ‫مصاب‬ ‫بعوده‬ ‫اخطار‬ ‫الموقع‬: ‫من‬:‫ة‬‫إدار‬ ‫مدير‬ ‫الى‬:‫البيئة‬ ‫و‬ ‫المهنية‬ ‫الصحة‬ ‫و‬ ‫السالمة‬ ‫ة‬‫إدار‬ ‫مدير‬ ‫المصاب‬ ‫بان‬ ‫علما‬ ‫نفيدكم‬: ‫األسم‬:‫الوظيفة‬:‫القسم‬: ‫التأمينى‬ ‫الرقم‬:‫الميالد‬ ‫تاريخ‬/ / :‫بالعمل‬ ‫االلتحاق‬ ‫تاريخ‬/ / : ‫اصابته‬ ‫وتاريخ‬/ /‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫للعمل‬ ‫عاد‬ ‫قد‬/ / □‫مؤقتا‬ ‫خفيف‬ ‫لعمل‬ ‫يعود‬ ‫أن‬ ‫يحتاج‬ ‫و‬"‫بوظيفة‬:---------‫لمدة‬-------------‫يوم‬ □‫تماما‬ ‫عالجه‬ ‫مده‬ ‫أنهى‬ ‫وقد‬"‫يوم‬/ / :‫ها‬‫قدر‬ ‫عالج‬ ‫ه‬‫فتر‬ ‫بعد‬:---------‫يوم‬ ‫الالزم‬ ‫اتخاذ‬‫و‬ ‫للعلم‬ ‫وهذا‬ ‫توقيع‬
  6. 6. IFFCO EGYPT SOP Ref. No. CO/SOP/103 Rev No. 00 Common IMS Hazard Identification and Risk assessment Effective date. 1/03/2019 Page 1 of 12 ‫اء‬‫ر‬‫إج‬‫و‬ ‫تحديد‬‫الفرص‬‫و‬‫المخاطر‬ ‫تقييم‬ ‫اإلعداد‬ ‫االسم‬ ‫الوظيفة‬‫الداخلي‬ ‫المراجع‬ ‫التوقيع‬ ‫والتصديق‬ ‫المراجعة‬ ‫االسم‬ ‫الوظيفة‬‫مدير‬‫الجودة‬ ‫ادارة‬ ‫التوقيع‬
  7. 7. HSE 7HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ANSI/API Recommended Practice 754 Process Safety Performance Indicators for the Refining and Petrochemical Industries References OSHA web site (www.OSHA.gov): CPL 2-2.45 – Process Safety Management of Highly Hazardous Chemicals – Compliance Guidelines and Enforcement Procedures – 78 pages of gold! Appendix C to §1910.119 Compliance Guidelines and Recommendations for Process Safety Management (Nonmandatory) OSHA training institute Safety and Health – Chemical Process Industry – course #330A. PSM ‘boot camp’ – five days of fun and a three ring binder! AIChE / CCPs
  8. 8. HSE 8HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 ▪ Texas Mutual Insurance Company ▪ www.texasmutual.com ▪ Texas Department of Insurance, Division of Workers’ Compensation www.tdi.state.tx.us/wc/index.html ▪ OSHA www.osha.gov •National Incident Management System (NIMS) Information • Texas Mutual Insurance Company www.texasmutual.com • Texas Department of Insurance, Division of Workers’ Compensation – www.tdi.state.tx.us • Occupational Safety & Health Administration www.osha.gov • Bureau of Labor Statistics www.bls.gov References
  9. 9. HSE 9HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Made in Egypt - ‫مصر‬ ‫في‬ ‫صنع‬ ‫حفيظ‬ ‫يا‬ ‫اللهم‬-‫من‬ ‫مصر‬ ‫وأهل‬ ‫مصر‬ ‫أحفظ‬‫سوء‬ ‫كل‬–‫أمين‬ ‫اللهم‬
  10. 10. HSE 10HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020
  11. 11. HSE 11HSE Management Best Practice – Dr. Attia Gomaa 2020 Comments Questions Suggestions Useful Science For the Sake of Allah ‫العلم‬ ‫هذا‬ ‫تقبل‬ ‫اللهم‬ Thank you for your attention! Dr. Attia Gomaa Industrial Engineering Professor & Consultant Mechanical Eng. Department – Shoubra Faculty of Eng. - Benha University & Engineering and Science Services - American University in Cairo attiagomaa@yahoo.com or attiagomaa@aucegypt.edu Tel: 01222738497 Copyrights of this file & More information:

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