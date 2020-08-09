Part 2 - Safety Management for Engineers

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مبادرة

#تواصل_تطوير

المحاضرة السابعة والثلاثون من المبادرة مع

الأستاذ الدكتور/ عطية جمعة

أستاذ وإستشاري الهندسة الصناعية و إدارة المشاريع بكلية هندسة شبرا(سابقا).. وبوحدة الخدمات والعلوم الهندسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة

بعنوان

Safety Management for Engineers

إدارة السلامة للمهندسين



السبت ٢٥ يوليو

أستاذ دكتور عطية جمعه

التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة السبت25يوليو2020

وذلك عبر تطبيق زووم



https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpd-qhqzstG9CwxzJDmwWls5iQQiCcnEY8





علما ان هناك بث مباشر للمحاضرة على القنوات الخاصة بجمعية المهندسين المصريين

ونأمل أن نوفق في تقديم ما ينفع المهندس ومهمة الهندسة في عالمنا العربي

والله الموفق



للتواصل مع إدارة المبادرة عبر قناة التليجرام

https://t.me/EEAKSA



ومتابعة المبادرة والبث المباشر عبر نوافذنا المختلفة



رابط اللينكدان والمكتبة الالكترونية

https://www.linkedin.com/company/eeaksa-egyptian-engineers-association/



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رابط التسجيل العام للمحاضرات

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