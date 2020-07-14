م.32 - #تواصل_تطوير-م.حسام قنديل- " رؤية متجددة لتحليل المطالبات



مبادرة

#تواصل_تطوير

المحاضرة الثانية والثلاثون من المبادرة مع

المهندس/ حسام قنديل

محاضر دولي ومستشار وباحث في إدارة المشروعات

بعنوان

" رؤية متجددة لتحليل المطالبات

Another perspective for Forensic Scheduling Analysis"

التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الأثنين13يوليو2020

وذلك عبر تطبيق زووم من خلال الرابط

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpd-2orz8vG9Wi8sfr51dZu95tUQ-DkeRl



علما ان هناك بث مباشر للمحاضرة على القنوات الخاصة بجمعية المهندسين المصريين

ونأمل أن نوفق في تقديم ما ينفع المهندس ومهمة الهندسة في عالمنا العربي

والله الموفق



للتواصل مع إدارة المبادرة عبر قناة التليجرام

https://t.me/EEAKSA



ومتابعة المبادرة والبث المباشر عبر نوافذنا المختلفة



رابط اللينكدان والمكتبة الالكترونية

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رابط التسجيل العام للمحاضرات

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