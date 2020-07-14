م.32 - #تواصل_تطوير-م.حسام قنديل- " رؤية متجددة لتحليل المطالبات

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Another Perspective For Forensic Scheduling Analysis Prepared and Presented by: Hossam A. Kandeel
A departure from the recommended protocol should not be automatically treated as an error or a deficiency as long as such ...
Blue Stage Common Understanding Orange Stage Hard Work Red Stage Stories Lecture Content
6. Case Studies 1. Introduction To Forensic Planning And Delay Analysis in Construction 2. The Gravity of Project Programm...
1.Introduction To Forensic Planning And Delay Analysis in Construction
Construction Projects Phases Love Is Blind: Pre-bid Period Enthusiasm: Honeymoon Panic: Running out of Time and Money Sear...
Main Assumptions of Forensic Planning Forensic planning is a technical field that is associated with, but distinct from, p...
Main Assumptions of Forensic Planning ‫مش‬ ‫عنه‬ ‫بنتكلم‬ ‫ي‬‫الل‬Planning and Scheduling‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫بيستعمل‬ ‫بس‬Planning ...
2. Important Terminologies and the Gravity of Project Programme
Schedule Lifecycle Strategic Requirements Level Deliverables Level Master Level Later (WBS) Constructability Level Detaile...
Original Baseline Programme Revised Baseline Programme Contractual Obligation Upon Approval Contractual Obligation Upon Ap...
3. Forensic Analysis Recognized References & Important Terminologies
Forensic analysis most recognized references • AACE RP 29E-03, Forensic Schedule Analysis, Copy Right 2011, Updated 2016; ...
Layer/Level (1) Layer/Level (2) Layer/Level (3) Layer/Level (4) Layer/Level (4) Introduction To RP 29,03 Forensic Analysis...
Updated Delay Analysis Methods Categories Layer 1 Layer 2 Layer 3 Fixed Period Variable Windows All Periods Grouped Period...
Important Terminologies - Delay Types And Causes In Construction Projects When Dealing With Delay; Three (3) Stages (Cycle...
Identifying And Collecting Delays Two Approaches 1. Cause-Based Approach ▪ Collecting the suspected causes of delay ▪ Dete...
Quantification Of Delay Two Modes 1. Retrospective actual mode (hindsight): relies on project documentation of actual chro...
Quantifying Delay Duration Two Methods 1. Variance method: a comparative method; that determines the delay duration by com...
Analyst Must Not: • Prejudge criticality; • Limit the collection to only delays perceived to affect the critical path (ori...
• It is impossible for the analyst to know what will be the final critical path until all delays are added. Important Term...
Choosing The Method Depends On: • Nature of the delay (For example: not in the schedule) • Availability of Documents • The...
Choosing the method depends on: • Nature of the delay (For example: not in the schedule) • Availability of Documents ‫تاني...
Concurrent Delay – Concurrency Types Literal Concurrency Functional Concurrency Under The Literal Theory, The Delays Have ...
Delay Event Concurrent With Net Event Owner Delay Another Owner Delay or Nothing Compensable to Contractor, Non-Execusable...
4. Introduction To Forensic Planning And Delay Analysis in Construction
Updated Delay Analysis Methods Categories Layer 1 Layer 2 Layer 3 Fixed Period Variable Windows All Periods Grouped Period...
Updated Delay Analysis Methods Categories Layer/Level (2) - Basic Methods Observational: The observational method consists...
Most Popular Delay Analysis Methods And Their Limitation Of Implementation; • 3.1. Observational / Static / Gross (MIP 3.1...
5. Fragment (Fragnets) Concept As A Method To Support Delays Analysis;
Most Popular Delay Analysis Methods And Their Limitation Of Implementation 3.6. Modeled / Additive / Single Base (MIP 3.6)...
Baseline Schedule As-Planned model Contractual Time for Completion Commencement Date Impacted As planned or Impact with Up...
5. Case Studies – Challenges
Challenge 1: Utilizing the Incorrect Baseline in a Project with Multiple Baseline Revisions • A practical challenge is fac...
Challenge 2: The “Approved” Baseline • A practical challenge is faced in projects where there are multiple revisions to a ...
Challenge 3: Correction of Erroneous or Missing Logic Relationships • TIA method depends on the accuracy of the baseline s...
Challenge 4: Inadequate Schedule Level of Details • In case in the construction contract the approval of the schedule is a...
Challenge 5: Method of Progress Measurement v Fragnet Update • The challenge arises where the updating percentage complete...
Challenge 6: Poor Records of Delay Events (Fragnets) • Poor record of the delay event activities comprising the fragnet(s)...
Thank you Hossam A. Eid Mohammed (Kandeel) • Email: Olshn_79@windowslive.com • Facebook: Hossam Kandeel • Instagram: hosam...
م.32 - #تواصل_تطوير-م.حسام قنديل- " رؤية متجددة لتحليل المطالبات
م.32 - #تواصل_تطوير-م.حسام قنديل- " رؤية متجددة لتحليل المطالبات
م.32 - #تواصل_تطوير-م.حسام قنديل- " رؤية متجددة لتحليل المطالبات
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م.32 - #تواصل_تطوير-م.حسام قنديل- " رؤية متجددة لتحليل المطالبات

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مبادرة
#تواصل_تطوير
المحاضرة الثانية والثلاثون من المبادرة مع
المهندس/ حسام قنديل
محاضر دولي ومستشار وباحث في إدارة المشروعات
بعنوان
" رؤية متجددة لتحليل المطالبات
Another perspective for Forensic Scheduling Analysis"
التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الأثنين13يوليو2020
وذلك عبر تطبيق زووم من خلال الرابط
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpd-2orz8vG9Wi8sfr51dZu95tUQ-DkeRl

علما ان هناك بث مباشر للمحاضرة على القنوات الخاصة بجمعية المهندسين المصريين
ونأمل أن نوفق في تقديم ما ينفع المهندس ومهمة الهندسة في عالمنا العربي
والله الموفق

للتواصل مع إدارة المبادرة عبر قناة التليجرام
https://t.me/EEAKSA

ومتابعة المبادرة والبث المباشر عبر نوافذنا المختلفة

رابط اللينكدان والمكتبة الالكترونية
https://www.linkedin.com/company/eeaksa-egyptian-engineers-association/

رابط قناة التويتر
https://twitter.com/eeaksa

رابط قناة الفيسبوك
https://www.facebook.com/EEAKSA

رابط قناة اليوتيوب
https://www.youtube.com/user/EEAchannal

رابط التسجيل العام للمحاضرات
https://forms.gle/vVmw7L187tiATRPw9

Published in: Engineering
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م.32 - #تواصل_تطوير-م.حسام قنديل- " رؤية متجددة لتحليل المطالبات

  1. 1. Another Perspective For Forensic Scheduling Analysis Prepared and Presented by: Hossam A. Kandeel
  2. 2. A departure from the recommended protocol should not be automatically treated as an error or a deficiency as long as such departure is based on a conscious and sound application of schedule analysis principles Rule of Thumb
  3. 3. Blue Stage Common Understanding Orange Stage Hard Work Red Stage Stories Lecture Content
  4. 4. 6. Case Studies 1. Introduction To Forensic Planning And Delay Analysis in Construction 2. The Gravity of Project Programme 3. Forensic Analysis Recognized References & Important Terminologies 4. Updated Delay Analysis Methods Categories 5. Fragment (Fragnets) Concept As A Method To Support Delays Analysis
  5. 5. 1.Introduction To Forensic Planning And Delay Analysis in Construction
  6. 6. Construction Projects Phases Love Is Blind: Pre-bid Period Enthusiasm: Honeymoon Panic: Running out of Time and Money Search For The Guilty: Notification of Claims Punishment Of The Innocent: Fire the PM, Claims Praise For The Non-participant: Opening Ceremony
  7. 7. Main Assumptions of Forensic Planning Forensic planning is a technical field that is associated with, but distinct from, project planning and scheduling. It is no just a subset of planning and scheduling Procedures that may be sufficient for the purpose of project planning, scheduling and controls may not necessarily be adequate for forensic schedule analysis Any document that is used as RP by practitioners to faster consistency of practice and to be used in the spirit of intellectual honesty All methods are subject to manipulation as they all involve judgement calls by the analyst whether in preparation or interpretation No forensic schedule analysis method is exact. The level of accuracy of the answers produced by each method is a function of the quality of the data used therein, the accuracy of the assumptions and the subjective judgments made by the forensic schedule analyst Schedules are a project management tool that, in and themselves, do not demonstrate root causation or responsibility for delays. Legal entitlement to delay damages should be distinct and apart from the forensic analysis methodologies contained in any RP
  8. 8. Main Assumptions of Forensic Planning ‫مش‬ ‫عنه‬ ‫بنتكلم‬ ‫ي‬‫الل‬Planning and Scheduling‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫بيستعمل‬ ‫بس‬Planning and Scheduling‫كأدوات‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫قواعد‬Planning and scheduling‫مش‬ ‫هانت‬ ‫إحنا‬ ‫ي‬‫الل‬ ‫القصة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫تنفع‬ ‫كلها‬‫ط‬ ‫ر‬‫ش‬‫عنها‬ ‫كلم‬ ‫دي‬ ‫علشان‬ ‫معمولة‬ ‫حاجة‬ ‫ألي‬ ‫قياسية‬ ‫مواصفات‬ ‫أي‬ ‫علين‬ ‫تنكد‬ ‫علشان‬ ‫مش‬ ‫أسهل‬ ‫حياتنا‬ ‫ي‬‫تخل‬‫ا‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬‫تنض‬ ‫ممكن‬ ‫حاجة‬ ‫أي‬Analyst‫المتمكن‬ ‫اه‬‫ر‬‫و‬ ‫دور‬ ‫جدع‬ ‫و‬ ‫حاجة‬ ‫أي‬ ‫يوريك‬ ‫ممكن‬ ‫نتائج‬ ‫بتدي‬ ‫و‬ ‫اعها‬ ‫ر‬‫اخت‬ ‫تم‬ ‫طريقة‬ ‫مفيش‬،‫كاملة‬ ،‫المتوافرة‬ ‫المعلومات‬ ‫لطبيعة‬ ‫خاضع‬ ‫كل‬ ‫ا‬ ‫وصفاء‬ ،‫الجو‬ ‫ارة‬‫ر‬‫وح‬ ،‫ومنطقيتها‬ ،‫وجودتها‬‫لنية‬ ‫ومش‬ ،‫جر‬ ‫ر‬‫هامت‬ ‫بتطبخ‬ ‫مش‬ ‫الزمنية‬ ‫امج‬ ‫ر‬‫الت‬ ‫اغت‬ ‫ي‬‫الل‬ ‫مي‬ ‫هاتحدد‬ ‫مش‬ ‫و‬ ، ‫ي‬‫محام‬ ‫بتشتغل‬‫ال‬ ‫كينيدي‬.‫م‬ ‫اي‬‫ز‬‫إ‬ ‫ي‬‫هاتنته‬ ‫ا‬ً‫فعلي‬ ‫المطالبة‬‫شغلتنا‬ ‫ش‬ ‫هنا‬.
  9. 9. 2. Important Terminologies and the Gravity of Project Programme
  10. 10. Schedule Lifecycle Strategic Requirements Level Deliverables Level Master Level Later (WBS) Constructability Level Detailed Level Periodic Updates Top Management workshops • Pre-contract requirement • Top Level Scope and Risks • Design Elaboration • Tender Document Development • Contract Development • Appointing Main Contractor • Master Risk Level with Risk Register • Elaborated Scope to the Required Design Level • Project Restrictions and Constraints • Logistics Requirements • Master Resources, Progress weight and Cash Flow • Detailed Scope (Contractual Scope) • Complete Resources assignment • Engineering Schedule • Long Lead Items Delivery Schedule • Detailed Work Constraints • Testing and Commissioning Schedule Workshops with Contractors Context Diagram Schedule Standards Schedule Is the Main Source
  11. 11. Original Baseline Programme Revised Baseline Programme Contractual Obligation Upon Approval Contractual Obligation Upon Approval Planned Part Refers To When Evaluating The Delay Updated Programme (As-Built) Recovery Programme Actual Site Record, Developed Every XX Days Developed Based On The Update Not The Baseline, And Waves The Update Recording The Actual Status, Delay, Productivity, And Trend Main Critical Terminologies Schedule (Programme) Types
  12. 12. 3. Forensic Analysis Recognized References & Important Terminologies
  13. 13. Forensic analysis most recognized references • AACE RP 29E-03, Forensic Schedule Analysis, Copy Right 2011, Updated 2016; • Delay Analysis in Construction Contracts, P. J. KEANE and A. F. CALHA, 2008; • Implementing TIA Analyses on Large Complex EPC Projects, Richard J. Long, Ronald J. Rider and Rod Carter, 2015;
  14. 14. Layer/Level (1) Layer/Level (2) Layer/Level (3) Layer/Level (4) Layer/Level (4) Introduction To RP 29,03 Forensic Analysis Categorization Methods
  15. 15. Updated Delay Analysis Methods Categories Layer 1 Layer 2 Layer 3 Fixed Period Variable Windows All Periods Grouped Periods Fixed Periods Variable Periods Global Insertion Stepped Insertion Fixed Periods Variable Windows or Grouped Global Extraction Stepped Extraction Fixed Period Stepped Extraction As Planned Versus As Built Contemporan eous Period Analysis, Time Impact Analysis, Window Analysis Contemporan eous Period Analysis, Time Impact Analysis, Window Analysis Contemporan eous Period Analysis, Time Impact Analysis Window Analysis, Time Impact Analysis Impacted As planned, What-if Time Impact Analysis, Impacted As Planned Time Impact Analysis Window Analysis, Impacted As Planned Collapsed As- Built Time Impact Analysis, Collapsed As- Built Time Impact Analysis, Collapsed As- Built Time Impact Analysis, window Analysis, Collapsed As- Built 3.1. Gross Layer 5 Modeled Retrospective Taxonomy Common Name Window Analysis Nomenclature Correspondence for Forensic Schedule Analysis (Base: Can be the original Baseline or an update) 3.6. Single Base 3.7. Multi Base Additive 3.8. Single Simulation 3.9. Multi Simulation Subtractive Contemporaneous or Modified / Re-constructed Dynamic Logic Observational Layer 4 3.2. Periodic Contemporaneous Updates (3.3 As-Is or 3.4. Split) 3.5. Modified / Re- constructed Updates Static Logic
  16. 16. Important Terminologies - Delay Types And Causes In Construction Projects When Dealing With Delay; Three (3) Stages (Cycles) Are Recognized Identifying And Collecting Delays Quantification Of Delay Quantifying Delay Duration Two Main Approaches Two Main Modes Two Main Methods Cause-Based Approach Effect-Based Approach Retrospective actual mode (hindsight) Prospective forecast mode (blindside) Variance method Independent method
  17. 17. Identifying And Collecting Delays Two Approaches 1. Cause-Based Approach ▪ Collecting the suspected causes of delay ▪ Determining the effect they have in the BSL and updates ▪ Known as Cause in search for effect ▪ Normally used in additive method and developed as Fragnets (Searching for Events) 2. Effect-Based Approach • Starts with compiling a set of ALV’s, then identifying the causes for each set • Activities delay are reviewed to see if they caused global variances • Normally used in observational and subtractive modeling Important Terminologies - Delay Types And Causes In Construction Projects
  18. 18. Quantification Of Delay Two Modes 1. Retrospective actual mode (hindsight): relies on project documentation of actual chronological events that constitute the set of activities caused the delay and showed the delay effect. The focus of the analyst is to identify actual schedule impact. 2. Prospective forecast mode (blindside): uses the activities sequence and duration that were estimated prior to occurrence of the alleged delay. The focus of the analyst is to identify potential impact or ascertain the state of mind of the project team. Important Terminologies - Delay Types And Causes In Construction Projects
  19. 19. Quantifying Delay Duration Two Methods 1. Variance method: a comparative method; that determines the delay duration by computing ALV’s and PLV between baselines versus planned duration. All variance requires to be tied with one or more causes 2. Independent method: not a comparative method; but it determines the delay based on the review of the project documents. Important Terminologies - Delay Types And Causes In Construction Projects
  20. 20. Analyst Must Not: • Prejudge criticality; • Limit the collection to only delays perceived to affect the critical path (original) specially in MODELED methods. Important Terminologies - Delay Types And Causes In Construction Projects
  21. 21. • It is impossible for the analyst to know what will be the final critical path until all delays are added. Important Terminologies - Delay Types And Causes In Construction Projects
  22. 22. Choosing The Method Depends On: • Nature of the delay (For example: not in the schedule) • Availability of Documents • The choice of method is subject to the analyst. He/she can combine the 2 methods, Important Terminologies - Delay Types And Causes In Construction Projects
  23. 23. Choosing the method depends on: • Nature of the delay (For example: not in the schedule) • Availability of Documents ‫تاني‬ Important Terminologies - Delay Types And Causes In Construction Projects
  24. 24. Concurrent Delay – Concurrency Types Literal Concurrency Functional Concurrency Under The Literal Theory, The Delays Have To Be Literally Concurrent In Time, As In “Happening At The Same Time.” The Functional Theory, The Delays Need To Be Occurring Within The Same Analysis Period. Important Terminologies – Concurrency
  25. 25. Delay Event Concurrent With Net Event Owner Delay Another Owner Delay or Nothing Compensable to Contractor, Non-Execusable to Owner Owner Delay Contractor Delay Execusable but not Compensable to both parties Owner Delay Force Majeure Delay Execusable but not Compensable to both parties Contractor Delay Another Contractor Delay or Nothing Non-Execusable to Contractor, Compensable to Owner Contractor Delay Force Majeure Delay Execusable but not Compensable to both parties Force Majeure Delay Another Force Majeure Delay or Nothing Execusable but not Compensable to both parties Net Effect Matrix - Concurrent Delay AACE RP 29E-03, Forensic Schedule Analysis, Copy Right 2011, Updated 2016 Concurrent Delay Important Terminologies – Concurrency
  26. 26. 4. Introduction To Forensic Planning And Delay Analysis in Construction
  27. 27. Updated Delay Analysis Methods Categories Layer 1 Layer 2 Layer 3 Fixed Period Variable Windows All Periods Grouped Periods Fixed Periods Variable Periods Global Insertion Stepped Insertion Fixed Periods Variable Windows or Grouped Global Extraction Stepped Extraction Fixed Period Stepped Extraction As Planned Versus As Built Contemporan eous Period Analysis, Time Impact Analysis, Window Analysis Contemporan eous Period Analysis, Time Impact Analysis, Window Analysis Contemporan eous Period Analysis, Time Impact Analysis Window Analysis, Time Impact Analysis Impacted As planned, What-if Time Impact Analysis, Impacted As Planned Time Impact Analysis Window Analysis, Impacted As Planned Collapsed As- Built Time Impact Analysis, Collapsed As- Built Time Impact Analysis, Collapsed As- Built Time Impact Analysis, window Analysis, Collapsed As- Built 3.1. Gross Layer 5 Modeled Retrospective Taxonomy Common Name Window Analysis Nomenclature Correspondence for Forensic Schedule Analysis (Base: Can be the original Baseline or an update) 3.6. Single Base 3.7. Multi Base Additive 3.8. Single Simulation 3.9. Multi Simulation Subtractive Contemporaneous or Modified / Re-constructed Dynamic Logic Observational Layer 4 3.2. Periodic Contemporaneous Updates (3.3 As-Is or 3.4. Split) 3.5. Modified / Re- constructed Updates Static Logic
  28. 28. Updated Delay Analysis Methods Categories Layer/Level (2) - Basic Methods Observational: The observational method consists of analyzing the schedule by examining a schedule, by itself or in comparison with another, without the analyst making any changes to the schedule to simulate any specific scenario, Ex. (As- Planned versus As-Built). Modeled: The modeled method calls for intervention by the analyst beyond more observation. In preparing a modeled analysis the analyst inserts or extracts activities representing delay events into or from a CPM network and compares the calculated results of the “before” and “After” status, Ex. (collapsed as built, time impact analysis and impacted as planned).
  29. 29. Most Popular Delay Analysis Methods And Their Limitation Of Implementation; • 3.1. Observational / Static / Gross (MIP 3.1) • 3.2. Observational / Static / Periodic (MIP 3.2) • 3.3. Observational / Dynamic / Contemporaneous As- Is (MIP 3.3) • 3.4. Observational / Dynamic / Contemporaneous Split (MIP 3.4) • 3.5. Observational / Dynamic / Modified or Recreated (MIP 3.5) • 3.6. Modeled / Additive / Single Base (MIP 3.6) • 3.7. Modeled / Additive / Multiple Base (MIP 3.7) • 3.8. Modeled / Subtractive / Single Simulation (MIP 3.8) • 3.9. Modeled / Subtractive / Multiple Base (MIP 3.9)
  30. 30. 5. Fragment (Fragnets) Concept As A Method To Support Delays Analysis;
  31. 31. Most Popular Delay Analysis Methods And Their Limitation Of Implementation 3.6. Modeled / Additive / Single Base (MIP 3.6) MIP 3.6 is a single base method. The additive simulation is performed on one network analysis model representing the plan. Hence, it is a static logic method as opposed to a dynamic logic method. Common Names: • Impacted as-planned (IAP) • Time impact analysis (TIA) • Fragnet analysis The planned network to be utilized should be selected, as the “un-impacted schedule”. Or the contemporaneous update that existed just prior to the initial delay that is to be evaluated. Unless very accurate daily project documentation data is available, there is generally no improvement in analysis accuracy. It has to be insured that that the resulting schedule has at least one continuous critical path Clear Excavate Lay Pipe Backfill Clear Excavate Lay Pipe Backfill Delay Time Extension Owner Delay
  32. 32. Baseline Schedule As-Planned model Contractual Time for Completion Commencement Date Impacted As planned or Impact with Updated Progress Employer’s Delay DD 1 Progress Update 1 As-built for End of Event Period Comparison purpose only DD 2
  33. 33. 5. Case Studies – Challenges
  34. 34. Challenge 1: Utilizing the Incorrect Baseline in a Project with Multiple Baseline Revisions • A practical challenge is faced in projects where there are multiple revisions to a baseline schedule • The contractor does not utilize the correct baseline at the time of the delay event(s) or does not use the baseline at all • Multiple baselines revision. • The contractor did not utilize the appropriate baseline • The contractor utilized a progress update to an incorrect schedule revision • The contractor used recreated revision of the baseline PNU (University) – Riyadh International Bank Headquarter Cairo International Airport Case Studies – Challenges
  35. 35. Challenge 2: The “Approved” Baseline • A practical challenge is faced in projects where there are multiple revisions to a baseline schedule • The Employer may require the baseline (updates) used to be an accepted version. • Princess Noura Bint Abdulrahman University in Riyadh - 11 Billion USD Project. completed 2012. • EOT claim submitted for major modifications and delays caused by the Employer . • TIA (MIP 3.7) was implemented. Using the contemporaneous updates. • There were 8 revisions of the baseline schedule. • The Employer requested to validate the approval of any referenced baseline schedule or update. Case Studies – Challenges
  36. 36. Challenge 3: Correction of Erroneous or Missing Logic Relationships • TIA method depends on the accuracy of the baseline schedule and its contemporaneous updates, • Any errors in this schedule and/or updates (durations, relationship logic, etc.) may directly impact the accuracy of the analysis. • The contractor prepared the fragnet for the impact of the façade's modification on the completion of testing and balancing activities. • The contractor detected a missing logic relationship between the façade closure activities and the successor activity. • This missing logic relationship was present in the baseline schedule and all schedule updates but was missed by the contractor and the project managers. Masdar City – UAE Case Studies – Challenges
  37. 37. Challenge 4: Inadequate Schedule Level of Details • In case in the construction contract the approval of the schedule is a prerequisite to the contractor’s receipt of the advance payment. • The pressure to approve the bassline mounts especially if the Employer needs to see physical progress fast • The contractor submitted a Level 6 baseline schedule, which was approved. the contractor based the contemporaneous updates on this BL. • The schedule included an activity for the “building sector works”, which did not address the various buildings within this activity. • The contractor had to use progress override (as opposed to retained logic) in order to allow out-of- sequence activities when updating the schedule and CPM calculation. Masdar City – UAE Case Studies – Challenges
  38. 38. Challenge 5: Method of Progress Measurement v Fragnet Update • The challenge arises where the updating percentage complete type applied on the fragnet is different than the that applied on the activities of the schedule updates. • In case the contractor uses physical percentage complete, the contractor will have to manually insert the remaining durations with every update. • The contractor used physical percentage complete for the project updates and manually inserted the remaining duration and the actual resources record. • When implementing the TIA the contractor inserted the fragnets using duration percentage complete to record the fragnet progress • This impacted the CPM calculation and the accuracy of the completion date for each window analysis. International Bank Headquarter Case Studies – Challenges
  39. 39. Challenge 6: Poor Records of Delay Events (Fragnets) • Poor record of the delay event activities comprising the fragnet(s) in a TIA can greatly affect the accuracy and credibility of the analysis. • It is therefore essential that each developed fragnet is identified and adequately supported with backup documentation at an early stage of the project. • While the common practice is that a project manager waits until a contractor submits an EOT claim to review the fragnets • In a terminal container port project in Morocco, this proactive approach was implemented by the project manager and a “database of fragnets” was developed by the planner as a reference to any delays that can be submitted by the contractor. Terminal Container Facility - Tanagers Case Studies – Challenges
  40. 40. Thank you Hossam A. Eid Mohammed (Kandeel) • Email: Olshn_79@windowslive.com • Facebook: Hossam Kandeel • Instagram: hosam_k80 • Twitter: @hossamkandeel • LinkedIn: Hossam Kandeel • YouTube: Hossam Kandeel

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