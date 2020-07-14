م.32 - #تواصل_تطوير-م.حسام قنديل- " رؤية متجددة لتحليل المطالبات

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مبادرة
#تواصل_تطوير
المحاضرة الثانية والثلاثون من المبادرة مع
المهندس/ حسام قنديل
محاضر دولي ومستشار وباحث في إدارة المشروعات
بعنوان
" رؤية متجددة لتحليل المطالبات
Another perspective for Forensic Scheduling Analysis"
التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الأثنين13يوليو2020
وذلك عبر تطبيق زووم من خلال الرابط
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpd-2orz8vG9Wi8sfr51dZu95tUQ-DkeRl
علما ان هناك بث مباشر للمحاضرة على القنوات الخاصة بجمعية المهندسين المصريين
ونأمل أن نوفق في تقديم ما ينفع المهندس ومهمة الهندسة في عالمنا العربي
والله الموفق
للتواصل مع إدارة المبادرة عبر قناة التليجرام
https://t.me/EEAKSA
ومتابعة المبادرة والبث المباشر عبر نوافذنا المختلفة
رابط اللينكدان والمكتبة الالكترونية
https://www.linkedin.com/company/eeaksa-egyptian-engineers-association/
رابط قناة التويتر
https://twitter.com/eeaksa
رابط قناة الفيسبوك
https://www.facebook.com/EEAKSA
رابط قناة اليوتيوب
https://www.youtube.com/user/EEAchannal
رابط التسجيل العام للمحاضرات
https://forms.gle/vVmw7L187tiATRPw9
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