MAPA SUB - PED - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO - 542022.pdf

Modernamente, entende-se por relações humanas uma atitude que deve prevalecer no estabelecimento e na manutenção dos contatos entre pessoas. Essa atitude deve estar assentada no princípio do reconhecimento dos seres humanos como entes possuidores de uma personalidade própria que merece ser respeitada. Isso implica uma compreensão sadia de que toda pessoa traz consigo, em todas as situações, necessidades materiais, sociais e psicológicas que procura satisfazer e que dirigem seu comportamento neste ou naquele sentido. Assim como as pessoas são diferentes entre si, também a composição e estrutura das necessidades variam de indivíduo para indivíduo (CORDE IRO, 1961, p. 20).



CORDEIRO, L. L. O significado das relações humanas. Rev. Adm. Empres São Paulo, v. 1, n. 2, p. 13–25, dez. 1961.



Considerando esse entendimento sobre as relações humanas, compreende-se a necessidade de despertar nas crianças sentimentos e comportamentos que possibilitem relações de respeito e entendimento da diversidade humana. Diante disso, imagine que você, pedagogo(a) formado(a), passou em um concurso do Município, foi convocado(a) para assumir uma turma do primeiro ano do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) e, ao assumir a turma, percebeu dificuldades na convivência grupal. Com isso, sentiu a necessidade de trabalhar aspectos de desenvolvimento social e flexibilidade de comportamento. Assim, a Atividade MAPA consiste em:

1) Escolha e descreva uma brincadeira, um jogo ou uma dinâmica de grupo que possa ser aplicada a crianças dessa faixa etária e que trabalhe aspectos das relações humanas (autoconceito, empatia, comunicação, convivência grupal, diversidade). Não precisa ser inédita, você pode encontrar na internet ou livros.



2) Construa um plano de trabalho constando:

a) Nome da atividade:

b) Conteúdo:

c) Objetivos (dois):

d) Metodologia:

e) Recursos:



3) Elabore um texto (15 a 20 linhas) correlacionando a atividade escolhida com a teoria trabalhada na disciplina.