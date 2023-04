MAPA - PED - PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES HUMANAS - 51/2023

Leia o seguinte caso hipotético:



Imagine que você é pedagogo(a) de uma escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Em uma reunião geral, os professores das turmas do 5º ano comentaram as dificuldades que enfrentam nas relações entre os alunos: intolerância, não aceitação de diversidades, agressividade e bullying. Perante o exposto, todos concordaram que deveriam fazer um trabalho efetivo com toda a comunidade escolar.



Elaborado pela professora, 2023.

Diante do caso apresentado, sua tarefa neste MAPA consiste na elaboração das seguintes atividades:



1) Escolher uma dinâmica de grupo, que possa ser aplicada com crianças na faixa etária de 9 a 11 anos, que possibilitem aos alunos reverem suas atitudes em relação às dificuldades apresentadas acima (intolerância, não aceitação da diversidade, agressividade e bullying); não precisa ser uma dinâmica inédita. Elaborar um Plano de Trabalho contendo:

a) Nome da dinâmica;

b) Conteúdo a ser trabalhado;

c) Dois objetivos;

d) Descrição da dinâmica (com as suas palavras);

e) Recursos necessários para sua execução.





2) Em uma cartolina (50X66cm) você fará um cartaz sobre Diversidade; use a criatividade. Coloque uma frase alusiva ao tema e utilize gravuras, desenhos, recortes relacionados. Ao final, tire uma foto e anexe ao formulário padrão desta atividade.



3) Elabore um texto (de 20 a 30 linhas) direcionado as famílias dos alunos explicando sobre o papel delas, tanto no desencadeamento quanto na intervenção do Bullying.



É fundamental colocar uma citação direta de até 3 (três) linhas. Você pode usar o livro didático da disciplina ou outros textos como apoio, mas não esqueça de colocar as referências, conforme as normas da ABNT.