MAPA - PED - METODOLOGIA DA LÍNGUA PORTUGUESA - 51/2023

“Para contar uma história – seja qual for – é bom saber como se faz... Afinal, nela se descobrem palavras novas, se entra em contato com a música e com a sonoridade das frases, dos nomes... Se capta o ritmo, a cadência do conto, fluindo como uma canção... Ou se brinca com a melodia dos versos, com o acerto das rimas, com os jogos das palavras... Contar histórias é uma arte... e tão linda!!! É ela que equilibra o que é ouvido com o que é sentido, e por isso é nem remotamente declamação ou teatro... Ela é o uso simples e harmônico da voz (ABRAMOVICH, 2003, p. 18)”.



Partindo do excerto mencionado e dos estudos realizados na disciplina, elabore a presente atividade considerando a seguinte situação hipotética:



Renata é uma profissional recém-formada do curso de Pedagogia e foi aprovada em um concurso público, na cidade em que reside, para atuar na rede municipal de ensino. A docente aguardava ansiosamente o dia da posse. Chegado o dia, Renata se dirigiu à escola e foi recepcionada pela equipe gestora, a qual lhe informou que assumiria uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental.



Em comunhão, escola e professores definiram a quarta-feira como o dia de planejamento bimestral, quinzenal e semanal. O planejamento era conduzido pela coordenadora da escola que orientava as atividades e sugeria encaminhamentos.



Após uma semana de atuação na escola, Renata participaria de sua primeira reunião de planejamento. A primeira reunião foi realizada junto às demais colegas docentes do referido ano e tinham como orientação selecionar uma literatura infantil a ser trabalhada no bimestre, bem como elaborar uma sequência didática contendo os seguintes componentes: apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção final.



Com base na Unidade 5 do livro de estudo, ajude Renata e as demais professoras do 3º ano a selecionar uma literatura infantil e elaborar uma sequência didática contendo os componentes descritos anteriormente. Lembre-se de que a literatura selecionada precisa ser adequada à faixa etária atendida e que os comandos precisam ser claros para compreensão do aluno/da turma.



1º MOMENTO: para compor a proposta de encaminhamento, considere as etapas:



1. Apresentação da situação: tem como objetivo expor, detalhadamente, a tarefa de expressão oral ou escrita a ser realizada pelos alunos. Para compor a apresentação da situação, elenque questões norteadoras que auxiliarão na exploração oral da história. Inicie com a apresentação da literatura selecionada — imagem da capa, título, autor, ilustrador, editora, coleção, edição. Defina, para o momento de leitura, qual(is) recurso lúdico usará enquanto apoio didático. Identifique o gênero textual que estrutura a história — conto, fábula, poema, relato… O comando a ser descrito deverá apresentar, no máximo, 10 linhas.



2. Produção inicial: os alunos tentam elaborar um primeiro texto oral ou escrito e revelam para si e para o professor as representações que têm da atividade. Necessário manter o gênero present