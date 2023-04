ATIVIDADE 1 - GAMB - ECONOMIA E SOCIEDADE - 51/2023

A defesa da industrialização surge então como única forma para a superação dos desequilíbrios característicos das economias subdesenvolvidas. Nesse contexto, o poder estatal assumiria a responsabilidade de liderar o investimento industrial, através da criação da infraestrutura necessária ao desenvolvimento capitalista e também da participação na própria esfera produtiva, mediante a criação de empresas estatais em setores estratégicos, principalmente na indústria de base. Entretanto, três décadas após o término do "milagre", que marca o final de um período de aproximadamente 50 anos de crescimento praticamente ininterrupto, ficou claro que, embora classes específicas tenham se beneficiado do intenso crescimento da economia, o Brasil emergiu desse processo de diversificação industrial com duas dívidas. Por um lado, a industrialização do país teve como resultado um aprofundamento das desigualdades sociais. De outro lado, essa industrialização se deu através da - assim como impulsionou a - expansão de setores altamente impactantes sobre o meio ambiente e de utilização intensiva de recursos naturais, os quais compõem atualmente uma importante parcela da pauta de exportações nacional.



O termo Desenvolvimento Sustentável vem merecendo grande destaque nos dias atuais nos diversos fóruns de discussão, sejam eles acadêmicos, políticos, científicos, ou empresariais, quando se discute o desenvolvimento das economias industriais modernas ou, como querem alguns, pós-industriais.

Esse termo foi popularizado a partir do relatório Brundtland ou Nosso Futuro Comum, título dado ao relatório resultante do trabalho de uma equipe de especialistas em diversas áreas de conhecimento criada pela ONU (Organização das Nações Unidas) com a finalidade de fazer um balanço do desenvolvimento econômico a nível mundial, as principais consequências socioambientais desse estilo de desenvolvimento, e propor estratégias ambientais de longo prazo visando um desenvolvimento sustentável.



As nações cada vez mais estão em busca do desenvolvimento sustentável. Buscando formas de crescerem, aumentando o PIB, porém, sem degradar o meio ambiente. Existe uma clara diferença entre as nações consideradas desenvolvidas e as nações consideradas subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Dessa forma, através de um texto de no mínimo 5 e no máximo 10 linhas, explique o que é o desenvolvimento sustentável e as principais diferenças existentes entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento.



