SEDANG DISKON, Call 0813-2414-3564, Nasi Kebuli Cairo Ayam

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Kebuli Cairo
Jalan Jagakarsa Raya No.1
Jakarta Selatan
(Didalam Griya Mumtaz)
LANGSUNG OWNER 0812-3115-1692
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