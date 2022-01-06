LANGSUNG PUSATNYA, Call 0882-2167-2098, Jual Madu Murni

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KLIK https://wa.me/6288221672098, Grosir Madu Asli Curah Murni Kiloan ,Grosir Madu Hitam Pahit ,Grosir Madu Klengkeng,Grosir Madu Murni ,Harga Grosir Madu Pahit
Sedia Madu Murni Curah
Tersedia Banyak Jenis Madu:
MADU MULTIFLORA
MADU KAPUK / RANDU
MADU RAMBUTAN
MADU KLENGKENG
MADU PAHIT
MADU KALIANDRA
MADU AKASIA
Juga Sedia ROYAL JELLY & PROPOLIS
Sedia Kemasan Jigen/Jirigen/Dirigen & Botol
Siap Melayani Pengiriman Ke Berbagai Kota Di Indonesia:
Bandung ,Bekasi ,Blitar ,Boyolali ,Cimahi ,Garut ,Jawa Tengah,Jogja,Klaten ,Kota Surakarta Jawa Tengah ,Malang,Medan ,Pacitan,Pati ,Purwokerto ,Samarinda ,Semarang ,Surabaya,Tasikmalaya
Dan Seluruh Kota Di Indonesia, Juga Melayani Pengiriman LUAR NEGERI Seperti Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Singapore, Hongkong, dll
LANGSUNG OWNER WA 0882-2167-2098
Alamat:
JL KH Hasyim Asyari Gg.3 No.10
Setono, Kecamatan Pekalongan Timur
Kota Pekalongan
Jawa Tengah
Alamat FB: https://www.facebook.com/MaduMurniMurahGrosir/
Instagram: https://www.instagram.com/peternakmadumurni/
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KLIK https://wa.me/6288221672098, Grosir Madu Asli Curah Murni Kiloan ,Grosir Madu Hitam Pahit ,Grosir Madu Klengkeng,Grosir Madu Murni ,Harga Grosir Madu Pahit Sedia Madu Murni Curah Tersedia Banyak Jenis Madu: MADU MULTIFLORA MADU KAPUK / RANDU MADU RAMBUTAN MADU KLENGKENG MADU PAHIT MADU KALIANDRA MADU AKASIA Juga Sedia ROYAL JELLY & PROPOLIS Sedia Kemasan Jigen/Jirigen/Dirigen & Botol Siap Melayani Pengiriman Ke Berbagai Kota Di Indonesia: Bandung ,Bekasi ,Blitar ,Boyolali ,Cimahi ,Garut ,Jawa Tengah,Jogja,Klaten ,Kota Surakarta Jawa Tengah ,Malang,Medan ,Pacitan,Pati ,Purwokerto ,Samarinda ,Semarang ,Surabaya,Tasikmalaya Dan Seluruh Kota Di Indonesia, Juga Melayani Pengiriman LUAR NEGERI Seperti Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Singapore, Hongkong, dll LANGSUNG OWNER WA 0882-2167-2098 Alamat: JL KH Hasyim Asyari Gg.3 No.10 Setono, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Jawa Tengah Alamat FB: https://www.facebook.com/MaduMurniMurahGrosir/ Instagram: https://www.instagram.com/peternakmadumurni/ #madumurnikudus9,#madumurnilampung,#madumurnilangsungdarisarangnya,#madumurnilebah,#madumurnilebahliar
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