DIJAMIN ASLI, Call 0882-2167-2098, Harga Madu Klengkeng

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KLIK https://wa.me/6288221672098, Jual Madu Murni ,Jual Madu Murni Asli ,Jual Madu Murni Terdekat ,Jual Madu Pahit ,Jual Madu Pahit Asli
Sedia Madu Murni Curah
Tersedia Banyak Jenis Madu:
MADU MULTIFLORA
MADU KAPUK / RANDU
MADU RAMBUTAN
MADU KLENGKENG
MADU PAHIT
MADU KALIANDRA
MADU AKASIA
Juga Sedia ROYAL JELLY & PROPOLIS
Sedia Kemasan Jigen/Jirigen/Dirigen & Botol
Siap Melayani Pengiriman Ke Berbagai Kota Di Indonesia:
Bandung ,Bekasi ,Blitar ,Boyolali ,Cimahi ,Garut ,Jawa Tengah,Jogja,Klaten ,Kota Surakarta Jawa Tengah ,Malang,Medan ,Pacitan,Pati ,Purwokerto ,Samarinda ,Semarang ,Surabaya,Tasikmalaya
Dan Seluruh Kota Di Indonesia, Juga Melayani Pengiriman LUAR NEGERI Seperti Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Singapore, Hongkong, dll
LANGSUNG OWNER WA 0882-2167-2098
Alamat:
JL KH Hasyim Asyari Gg.3 No.10
Setono, Kecamatan Pekalongan Timur
Kota Pekalongan
Jawa Tengah
Alamat FB: https://www.facebook.com/MaduMurniMurahGrosir/
Instagram: https://www.instagram.com/peternakmadumurni/
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KLIK https://wa.me/6288221672098, Jual Madu Murni ,Jual Madu Murni Asli ,Jual Madu Murni Terdekat ,Jual Madu Pahit ,Jual Madu Pahit Asli Sedia Madu Murni Curah Tersedia Banyak Jenis Madu: MADU MULTIFLORA MADU KAPUK / RANDU MADU RAMBUTAN MADU KLENGKENG MADU PAHIT MADU KALIANDRA MADU AKASIA Juga Sedia ROYAL JELLY & PROPOLIS Sedia Kemasan Jigen/Jirigen/Dirigen & Botol Siap Melayani Pengiriman Ke Berbagai Kota Di Indonesia: Bandung ,Bekasi ,Blitar ,Boyolali ,Cimahi ,Garut ,Jawa Tengah,Jogja,Klaten ,Kota Surakarta Jawa Tengah ,Malang,Medan ,Pacitan,Pati ,Purwokerto ,Samarinda ,Semarang ,Surabaya,Tasikmalaya Dan Seluruh Kota Di Indonesia, Juga Melayani Pengiriman LUAR NEGERI Seperti Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Singapore, Hongkong, dll LANGSUNG OWNER WA 0882-2167-2098 Alamat: JL KH Hasyim Asyari Gg.3 No.10 Setono, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Jawa Tengah Alamat FB: https://www.facebook.com/MaduMurniMurahGrosir/ Instagram: https://www.instagram.com/peternakmadumurni/ #madumurniasli,#madumurnicianjur,#madumurnicilacap,#madumurnicirebon,#madumurniciri
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