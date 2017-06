Mathematics - Diaman Sicav

Obiettivo: flessibilità al servizio dell’investimento

Categoria: Fondo Azionario Flessibile

- Investe principalmente in: mercato azionario Europeo e secondariamente in quello americano

- 35% strategia Value su mercato Area Euro ex-Financial

- 35% strategia Growth su mercato area Euro ex-Financial

- 20% esposizione max strategia in future sul VIX long/short/neutral

- 25% esposizione max strategia in future sull’Eurostoxx50: long/short/neutral

- 20% esposizione max strategia in opzioni su mercato americano

- L’esposizione media ai mercati azionari è pari a 100%. Il fondo può andare da 75% al 125% in base alle situazioni.

Sito web: www.diamansicav.com