Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп

Dec. 29, 2022
0 likes 0 views
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
Loading in …3
×

Check these out next

«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
Data Insight
География продаж автотоваров
Data Insight
Фулфилмент для электронной торговли 2021
Data Insight
«Онлайн-рынок зоотоваров»
Data Insight
География продаж товаров для дома и ремонта
Data Insight
Онлайн-торговля в Татарстане 2021
Data Insight
География продаж косметики
Data Insight
Онлайн-рынок ювелирных изделий и часов за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 г.
Data Insight
1 of 22 Ad

Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп

Dec. 29, 2022
0 likes 0 views

Download to read offline

Data & Analytics

9 декабря партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022 году» на конференции UPGRADE.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

• Внутрироссийский рынок электронной торговли каждый месяц за период с января 2021 года по сентябрь 2022 года больше предыдущего – за исключением января (сезонный спад) и апреля (после мартовского ажиотажа).
• Скорость роста количества заказов впервые с 2019 года опустилась ниже рубежа в +50% в год. Еще в августе рост составлял +55%, перед этим несколько месяцев он был на уровне 60–65%, а до февраля на протяжении 9 месяцев подряд рост превышал 100% в год.
• В сентябрь впервые с середины 2019 темпы роста онлайн-заказов в непродовольственном сегменте стали выше темпов роста продовольственного сегмента — соответственно +61% и +48% год к году.
• Рынок логистики для электронной коммерции растёт: так рост количества заказов в 2021 к 2020 составил 79%, рост в третьем квартале 2022 относительно того же периода 2021 – 52%.
• Наблюдается рост заказов в сегменте eGrocery: количество заказов в сентябре 2022 года выше, чем в конце 2021 года.

9 декабря партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022 году» на конференции UPGRADE.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

• Внутрироссийский рынок электронной торговли каждый месяц за период с января 2021 года по сентябрь 2022 года больше предыдущего – за исключением января (сезонный спад) и апреля (после мартовского ажиотажа).
• Скорость роста количества заказов впервые с 2019 года опустилась ниже рубежа в +50% в год. Еще в августе рост составлял +55%, перед этим несколько месяцев он был на уровне 60–65%, а до февраля на протяжении 9 месяцев подряд рост превышал 100% в год.
• В сентябрь впервые с середины 2019 темпы роста онлайн-заказов в непродовольственном сегменте стали выше темпов роста продовольственного сегмента — соответственно +61% и +48% год к году.
• Рынок логистики для электронной коммерции растёт: так рост количества заказов в 2021 к 2020 составил 79%, рост в третьем квартале 2022 относительно того же периода 2021 – 52%.
• Наблюдается рост заказов в сегменте eGrocery: количество заказов в сентябре 2022 года выше, чем в конце 2021 года.

Data & Analytics
Advertisement

Recommended

«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»
Data Insight
0 views
35 slides
«Онлайн-рынок косметики» за 2021 год
Data Insight
0 views
38 slides
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1
Data Insight
160 views
32 slides
Логистика для электронной торговли 2021
Data Insight
124 views
123 slides
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожидания
Data Insight
500 views
87 slides
Онлайн-рынок книг
Data Insight
112 views
31 slides
География продаж зоотоваров
Data Insight
89 views
49 slides
Розничный экспорт товаров через интернет 2021
Data Insight
105 views
64 slides
Advertisement

More Related Content

More from Data Insight (20)

«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
Data Insight
145 views
География продаж автотоваров
Data Insight
81 views
Фулфилмент для электронной торговли 2021
Data Insight
66 views
«Онлайн-рынок зоотоваров»
Data Insight
126 views
География продаж товаров для дома и ремонта
Data Insight
32 views
Онлайн-торговля в Татарстане 2021
Data Insight
59 views
География продаж косметики
Data Insight
97 views
Онлайн-рынок ювелирных изделий и часов за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 г.
Data Insight
115 views
География продаж одежды и обуви
Data Insight
147 views
Заказ услуг через интернет
Data Insight
88 views
«Онлайн-рынок автотоваров» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года
Data Insight
167 views
Рынок DIY в России: итоги 2020 года
Data Insight
319 views
Развитие рынка маркетплейсов в 2020-2021 году. Результаты и перспективы
Data Insight
353 views
География продаж спортивных товаров
Data Insight
88 views
Онлайн-рынок продуктов питания за 1 полугодие 2021 года
Data Insight
93 views
Последняя миля для рынка электронной коммерции
Data Insight
618 views
Онлайн-рынок бытовой техники и электроники
Data Insight
130 views
Третий выпуск ежемесячного бюллетеня eGrocery
Data Insight
123 views
Экосистема российской электронной торговли 2021
Data Insight
137 views
Онлайн-рынок косметики
Data Insight
141 views
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года
Data Insight
145 views
31 slides
География продаж автотоваров
Data Insight
81 views
49 slides
Фулфилмент для электронной торговли 2021
Data Insight
66 views
92 slides
«Онлайн-рынок зоотоваров»
Data Insight
126 views
31 slides
География продаж товаров для дома и ремонта
Data Insight
32 views
49 slides
Онлайн-торговля в Татарстане 2021
Data Insight
59 views
10 slides

Recently uploaded (11)

Project Management .pptx
NaumanHabib2
3 views
азер.pptx
WonderfulUzbekistan
3 views
BOTANICA GENERAL ANA LILIA.pdf
DanielRamosHrnandez
4 views
Формирование информационных потоков страховой компании.
ssuser507999
5 views
лаба 1.pptx
JTI (Japan Tobacco International)
2 views
Web3.pdf
DoloresLongfellow
3 views
Определение телефонов посетителей сайтов
AlexMiller557317
5 views
ДАРС ЖАДВАЛИ 1 курс .pdf
JavohirSuyunov
3 views
EASYNODES
DmitryChernov12
0 views
WSCIzDpM7MPNTXe8dQkFuA.pptx
ZoilaLen1
2 views
Современные_тенденции_развития_узбекско_китайских_отношений.pptx
WonderfulUzbekistan
4 views
Project Management .pptx
NaumanHabib2
3 views
75 slides
азер.pptx
WonderfulUzbekistan
3 views
7 slides
BOTANICA GENERAL ANA LILIA.pdf
DanielRamosHrnandez
4 views
8 slides
Формирование информационных потоков страховой компании.
ssuser507999
5 views
15 slides
лаба 1.pptx
JTI (Japan Tobacco International)
2 views
8 slides
Web3.pdf
DoloresLongfellow
3 views
20 slides
Advertisement

Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темп

  1. 1. Тренды онлайн-продаж 2022 Фёдор Вирин, партнёр Data Insight для
  2. 2. Что влияет на потребительское поведение? 2 На изменение потребительского поведения влияют сразу несколько факторов: • сокращение горизонта планирования; • сжатие рынка строительства и недвижимости; • сокращение образования; • рост объема удаленной работы (следующая волна после ковида); • уход привычных брендов.
  3. 3. Изменения в потребительском поведении 3 Весна Ажиотаж онлайн-покупок в марте привел к снижению объема онлайн-покупок в дальнейшие месяцы (в апреле на спад идёт весь рынок, в мае и июне продолжается спад в eGrocery) Лето Объем онлайн-покупок восстанавливается, рынок приходит в норму Осень Очередное снижение онлайн-покупок из-за оттока части населения и нестабильной экономической ситуации Зима Рост продаж перед новым годом будет с одной стороны тормозиться нестабильностью и снижением доходов, а с другой разгоняться реализацией всех отложенных за год покупок. Вторая половина зимы будет связана с глубоким снижением ритейла в силу макроэкономических факторов
  4. 4. 4 Изменение среднего количества заказов 38% 7% 7% 6% 36% 7% Покупаю меньше, в том числе в интернет-магазинах Покупаю больше, в том числе в интернет-магазинах Покупаю столько же, однако теперь больше в офлайне Покупаю столько, однако теперь больше в онлайне Ничего не изменилось Затрудняюсь ответить События 2022 года заметно повлияли на покупательское поведение: 38% стали совершать меньше покупок, в том числе онлайн, 25% в феврале 2022 совершали какие-либо покупки впрок. Источник: исследование «Самовывоз из ПВЗ и постаматов», Data Insight, июнь 2022 Как изменилось среднее количество заказов в апреле-мае 2022 по сравнению с февралём 2022 года?
  5. 5. eCommerce: количество заказов, 2021-22 (млн) 5 92 98 112 117 122 126 137 139 156 166 199 224 184 202 209 189 202 207 219 218 251 - 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 янв. фев.мар. апр. май.июн.июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев.мар. апр. май.июн.июл. авг. сен. 2021 2022 Внутрироссийский рынок электронной торговли каждый месяц больше предыдущего – за исключением января (сезонный спад) и апреля (после мартовского ажиотажа).
  6. 6. 102% 117% 112% 124% 108% 107% 110% 101% 106% 88% 62% 65% 64% 60% 55% 42% 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 Динамика онлайн-рынка 6 Рост количества онлайн-заказов в России год к году (без учета кроссбордера) Скорость роста количества заказов впервые с 2019 года опустилась ниже рубежа в +50% в год . Еще в августе рост составлял +55%, перед этим несколько месяцем он был на уровне 60-65%, а до февраля на протяжении 9 месяцев подряд рост превышал 100% в год.
  7. 7. 20% 120% 220% 320% 420% 520% 620% 720% 820% Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь остальной eCommerce eGrocery Темпы роста количества онлайн-заказов 7 В сентябрь впервые с середины 2019 темпы роста онлайн-заказов в непродовольственном сегменте стали выше темпов роста продовольственного сегмента — соответственно +61% и +48% год к году. 2020 2021 2022 Темпы роста количества онлайн-заказов в %% к тому же месяцу год назад
  8. 8. 570 880 2019 2020 2021 2022 534 543 625 1 кв. 2 кв. 3 кв. Рынок логистики для eCommerce, 2019-22Q3 8 290 350 410 530 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 580 Количество заказов на рынке логистики для электронной торговли, млн шт. Оценка количества заказов представлена с учётом заказов C2C и MLM. Оценка не включает заказы eGrocery. Рынок логистики для электронной коммерции растёт: так рост количества заказов в 2021 к 2020 составил 79%, рост в третьем квартале 2022 относительно того же периода 2021 – 52%. >1 700
  9. 9. Основными драйверами роста являются маркетплейсы: в третьем квартале 2022 года их доля по количеству заказов равна 75%. Каналы доставки на рынке: разбивка по полугодиям 9 75% 11% 8% 5% 4% 3% 15% 17% 12% 10% 9% 27% 13% 14% 14% 13% 38% 48% 52% 56% 55% 9% 14% 17% 17% 20% 2020FY 2021FY 2022Q1 2022Q2 2022Q3 Логистические компании, до двери Логистические компании, в ПВЗ и постаматы Собственные службы магазинов Wildberries 1 Ozon
  10. 10. Рост количества заказов год к году: почти весь рост у маркетплейсов и в eGrocery 10 В сумме WB и Ozon в июле вырос на 77% относительно июля 2021. Крупнейшие маркетплейсы и eGrocery растут на порядок быстрее остального онлайн-рынка – хотя темпы роста снизились везде. 145% 134% 10% 77% 54% 6% Wildberries+Ozon eGrocery остальной рынок 01/22 09/22 01/22 09/22 01/22 09/22
  11. 11. 20% 30% 40% 50% 60% 70% Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Доля Wildberries и Ozon от всех онлайн-заказов 11 В июне совокупная доля двух крупнейших маркетплейсов (Wildberries и Ozon) впервые в истории превысила 2/3 от всех онлайн-заказов и составила 68%, что на 8 процентных пунктов выше, чем год назад, и на 27 процентных пунктов выше, чем в июне 2020 года. 2019 2020 2021 2022
  12. 12. eGrocery: количество заказов, 2021-22 12 12,4 13,1 15,2 15,8 16,3 17,3 18,5 19,8 22,4 25,1 27,4 31,6 31,9 33,0 36,0 32,9 32,1 29,6 28,9 31,1 33,9 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Количество заказов, млн шт. Рост к предыдущему месяцу 2021 2022 В тоже время наблюдаем рост заказов в сегменте eGrocery: количество заказов в сентябре 2022 года выше, чем в конце 2021 года.
  13. 13. Non-food: 3 из 10 рублей тратятся в онлайне 13 4,2% 9,5% 4,9% 10,9% 5,7% 12,8% 9,4% 21,3% 12,4% 25,4% 15,5% 31,0% % eCommerce от всей розничной торговли % eCommerce от непродовольственной розницы 2017 2018 2019 2020 2021 2022F Оценки DI. Объем рынка розничной торговли – на основе данных Росстата за вычетом автомобилей и топлива
  14. 14. Драйверы роста доли онлайна маркетплейсов 14 • Сила брендов маркетплейсов Wildberries и Ozon – лидеры в nonFood-ритейле по количеству и частотности покупок и по объему продаж. Для многих – это место покупки «по дефолту» (и уже даже реклама не нужна). • «Краудсорсинг» управления ассортиментом Десятки тысяч селлеров обеспечивают более полный и стабильный ассортимент, чем любая ритейл-команда + новые бренды и новые импортеры первым дело идут на маркетплейсы. • Частичная деградация офлайновой розницы Закрытие магазинов, сокращение ассортимента, непредсказуемость цен и ассортимента. • Доступность онлайна в офлайне Пример: количество точек (ПВЗ) Wildberries в 2,5 раза выше, чем совокупно у Х5 и Магнита. от этого выигрывает весь еком, а не только маркетплейсы
  15. 15. Популярность разных каналов доставки 15 Самовывоз — самый востребованный способ доставки. Его выбрали как основной 22% опрошенных. Почту всегда выбирает в 2 раза меньше покупателей, а доставку до двери — в 1,7 раза меньше. 11% 13% 22% 14% 20% 34% 19% 22% 22% 35% 28% 13% 20% 15% 7% Почта До двери Самовывоз Какой способ доставки Вы предпочитаете? Всегда выбираю только этот способ Выбираю чаще, чем в половине случаев Выбираю в половине случаев Выбираю реже, чем в половине случаев Никогда не использую Источник: исследование «Самовывоз из ПВЗ и постаматов», Data Insight, июнь 2022
  16. 16. Тренды 2022-2023 16 (если не рассматривать катастрофические сценарии) • снижение доли импульсных и премиальных покупок (и сезонный всплеск в конце года вероятно слабее обычного) • дальнейший быстрый рост доли онлайна • особенно быстрый рост онлайн-продаж там, где проникновение eCommerce еще невелико (например, товары для дома и ремонта, косметика) • подвижность рынка в части распределения между брендами • взрывной рост вложений в продвижение на маркетплейсах (работа с отзывами, оптимизация карточек товаров, SEO и реклама внутри маркетплейсов) • концентрация онлайн-рынка (несколько маркетплейсов + в каждой категории один или несколько сильных специализированных омниканальных игроков)
  17. 17. Экосистема электронной торговли 2022v2 17 7 два из них – новые в 2022 году: «Маркетплейсы» и «IT» БЛОКОВ 58 133 количество с прошлого года почти не изменилось ПОДКАТЕГОРИЙ больше всего новых – в блоке «Привлечение покупателей» КАТЕГОРИЙ 1 177 всего логотипов на карте, а уникальных компаний – 939 СЕРВИСОВ
  18. 18. Экосистема: сравнение версий 2019-2022 18 Параметр 2019 2021 2022-v1 2022-v2 Количество блоков 9 5 7 7 В экосистеме 2022 года семь блоков: количество увеличилось за счет отделения блоков «IT» и «Маркетплейсы», последний из которых расширился в последней версии. Количество категорий 119 41 57 58 Категории стали более дробными, более половины из них не включают подкатегории. Так, новая категория во второй версии 2022 года – BNPL-сервисы, также представляет собой однокомпонентную категорию, включающую нишевые сервисы. Количество подкатегорий 30 134 133 133 Количество подкатегорий за прошедший год практически не изменилось. Количество сервисов 690 1 251 1 192 1 177 В 2022 году количество уникальных сервисов в экосистеме выросло за счет появления новых категорий и добавления игроков из прошлогоднего отчета, но по сравнению с прошлым годом общее количество сократилось из-за уменьшения дублирования сервисов.
  19. 19. По состоянию на середину сентября 2022 года 60 сервисов, включенных в карту, заявили о приостановке своей деятельности в России. Они составляют около 6% всех уникальных игроков Экосистемы (на 1 п.п больше, чем на предыдущей карте). Оставшиеся сервисы VS ушедшие из России 19 Указанные цифры не претендуют на оценку доли ушедших игроков по всему рынку услуг для eCommerce, поскольку Экосистема строится преимущественно на российских сервисах и не охватывает всех существующих игроков.
  20. 20. Доставка крупногабаритных товаров Фулфилмент для интернет-торговли 2020 Интернет-торговля в России 2021 Топ-100 интернет- магазинов рейтинг 2021 Публичные исследования Data Insight 20 Онлайн-рынок бытовой техники и электроники 2021 Онлайн-рынок косметики 2021
  21. 21. Партнеры Data Insight 21
  22. 22. Data Insight - первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях и консалтинге в области eCommerce и digital рынков. Наши исследования – datainsight.ru Связаться с нами: a@datainsight.ru Data Insight 22 YouTube Vk.com/data_insight Dzen.ru/datainsight T.me/DataInsight +7 (495) 540 59 06 datainsight.ru

×