ESTRUCTURAS BAÑOS1.pdf

1.
N.P.T + 0.15 .25
.05
.10
.10
.80
.50
SECCION DE CIMENTACION
CORRIDA 1-1
ESC: 1/25
.15
.25
.05
.10
.10
.80
.50
SECCION DE CIMENTACION
CORRIDA 2-2
ESC: 1/25
.15
N.P.T + 0.15
N.P.T + 0.15
SS.HH.
Y
DUCHA
(D)
ACABADO
DE
PISO
CERAMICO
DE
.45x.45
M.
NIVEL
+0.15
SS.HH.
Y
DUCHA
(C)
ACABADO
DE
PISO
CERAMICO
DE
.45x.45
M.
NIVEL
+0.15
VESTIDOR
ACABADO
DE
PISO
CERAMICO
DE
.45x.45
M.
NIVEL
+0.15
VESTIDOR
ACABADO
DE
PISO
CERAMICO
DE
.45x.45
M.
NIVEL
+0.15
4.20
4.20
8.40
7.50
7.50
4.20 4.20
8.41
ESCALA 1:50
PLANTA MOD. VI : SS.HH. Y VEST. DE PISCINA
A
B
1 2 3
A
B
h= 1.00m
Z-1
N.F.Z. -1.50
C1
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
2 2
2 2
2 2 2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
h= 1.00m
Z-1
N.F.Z. -1.50
h= 1.00m
Z-1
N.F.Z. -1.50
h= 1.00m
Z-1
N.F.Z. -1.50
h= 1.00m
Z-1
N.F.Z. -1.50
h= 1.00m
Z-1
N.F.Z. -1.50
C1 C1
C1
C1
C1
RELLENO
SECCION C - C
ESC: 1/25
.60
.80
.10
.05
ESTRIBOS
@0.20
Ø5/8" @ .15
.25
.10
1.00
N.F.Z. -1.50
Solado f'c=100 kg/cm2
N.P.T + 0.15
0.25
PLANTA - Z1
ESC: 1/25
C C
1.00
1.00
C1
RELLENO
1.00
5.77
1.00
1.00
.25
3.08 1.00
3.08 1.00
1.00
5.77
1.00
1.00
3.08
1.00
3.08
1.00
.45
2.06
1.90
1.90
2.04
2.63
2.63
C
U
A
D
R
OD
EC
O
L
U
M
N
A
S
C - 1
.25
.45
ALBAÑILERIA CONFINADA
ESCALA: 1/20
DETALLE TIPICO DE
2.35
COLUMNA
.40
.60
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
cada tres hiladas
Mechas de Ø 1/4"
SOBRECIMIENTO
CIMIENTO CORRIDO
.50 .50
cada tres hiladas
Mechas de Ø 1/4"
MURO DE ALBAÑILERIA EN CERCO PERIMETRICO
VACIAR COLUMNAS EN MUROS DENTADOS
2Ø3
8"
2Ø3
8"
A
REC. LIBRE
0.075
MALLA DE ZAPATA
B
16.0
12.0
8.0
a(cm.)
1/4"
3/8"
1/2"
Ø
2.5
2.0
1.3
r(cm.)
r
45°
45°
a
ØDE COLUMNA,PLACA O VIGA
DETALLE DE DOBLADO DE ESTRIBOS
EN COLUMNAS Y VIGAS
S
S
S
UNIONES TIPICAS DE
VIGAS CON COLUMNAS
(ESQUINA)
2ø3/8"
2ø1/2"
2ø5/8"
CUADRO DE DINTELES
20
20
HASTA 2.00
HASTA 1.50
ø
h
(Cms.)
10
L
(Mts.)
HASTA 1.00
DETALLE DE DINTELES
ELEVACION
L
0.20
A
0.20
A VIGA
1.5 cm.
(LIBRES)
CORTE A-A
ESPESOR DE MURO
PROYECTO:
E-07
PLANO:
ETAPA:
PLANOS DE EJECUCION DE OBRA
ESTRUCTURA
"CIMENTACION"
INDICADA
CASA DE CAMPO - CAYRAN
JULIO- 2022