ESTRUCTURAS BAÑOS1.pdf

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  1. 1. N.P.T + 0.15 .25 .05 .10 .10 .80 .50 SECCION DE CIMENTACION CORRIDA 1-1 ESC: 1/25 .15 .25 .05 .10 .10 .80 .50 SECCION DE CIMENTACION CORRIDA 2-2 ESC: 1/25 .15 N.P.T + 0.15 N.P.T + 0.15 SS.HH. Y DUCHA (D) ACABADO DE PISO CERAMICO DE .45x.45 M. NIVEL +0.15 SS.HH. Y DUCHA (C) ACABADO DE PISO CERAMICO DE .45x.45 M. NIVEL +0.15 VESTIDOR ACABADO DE PISO CERAMICO DE .45x.45 M. NIVEL +0.15 VESTIDOR ACABADO DE PISO CERAMICO DE .45x.45 M. NIVEL +0.15 4.20 4.20 8.40 7.50 7.50 4.20 4.20 8.41 ESCALA 1:50 PLANTA MOD. VI : SS.HH. Y VEST. DE PISCINA A B 1 2 3 A B h= 1.00m Z-1 N.F.Z. -1.50 C1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 h= 1.00m Z-1 N.F.Z. -1.50 h= 1.00m Z-1 N.F.Z. -1.50 h= 1.00m Z-1 N.F.Z. -1.50 h= 1.00m Z-1 N.F.Z. -1.50 h= 1.00m Z-1 N.F.Z. -1.50 C1 C1 C1 C1 C1 RELLENO SECCION C - C ESC: 1/25 .60 .80 .10 .05 ESTRIBOS @0.20 Ø5/8" @ .15 .25 .10 1.00 N.F.Z. -1.50 Solado f'c=100 kg/cm2 N.P.T + 0.15 0.25 PLANTA - Z1 ESC: 1/25 C C 1.00 1.00 C1 RELLENO 1.00 5.77 1.00 1.00 .25 3.08 1.00 3.08 1.00 1.00 5.77 1.00 1.00 3.08 1.00 3.08 1.00 .45 2.06 1.90 1.90 2.04 2.63 2.63 C U A D R OD EC O L U M N A S C - 1 .25 .45 ALBAÑILERIA CONFINADA ESCALA: 1/20 DETALLE TIPICO DE 2.35 COLUMNA .40 .60 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 cada tres hiladas Mechas de Ø 1/4" SOBRECIMIENTO CIMIENTO CORRIDO .50 .50 cada tres hiladas Mechas de Ø 1/4" MURO DE ALBAÑILERIA EN CERCO PERIMETRICO VACIAR COLUMNAS EN MUROS DENTADOS 2Ø3 8" 2Ø3 8" A REC. LIBRE 0.075 MALLA DE ZAPATA B 16.0 12.0 8.0 a(cm.) 1/4" 3/8" 1/2" Ø 2.5 2.0 1.3 r(cm.) r 45° 45° a ØDE COLUMNA,PLACA O VIGA DETALLE DE DOBLADO DE ESTRIBOS EN COLUMNAS Y VIGAS S S S UNIONES TIPICAS DE VIGAS CON COLUMNAS (ESQUINA) 2ø3/8" 2ø1/2" 2ø5/8" CUADRO DE DINTELES 20 20 HASTA 2.00 HASTA 1.50 ø h (Cms.) 10 L (Mts.) HASTA 1.00 DETALLE DE DINTELES ELEVACION L 0.20 A 0.20 A VIGA 1.5 cm. (LIBRES) CORTE A-A ESPESOR DE MURO PROYECTO: E-07 PLANO: ETAPA: PLANOS DE EJECUCION DE OBRA ESTRUCTURA "CIMENTACION" INDICADA CASA DE CAMPO - CAYRAN JULIO- 2022

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