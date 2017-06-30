2016 Ofis Piyasası Raporu'muzda 2015 yılı ofis piyasası verileri ile 2016 yılı ofis piyasasını değerlendirdik. 2017 yılına ve takip eden yıllara ilişkin trendler ve görüşlerimizi de bu raporda sizlerle paylaşıyoruz. Rapordan bazı bölümler is şöyle; bilindiği üzere 2015 yılında hareketlenen döviz kuru ile, dövize endeksli piyasalardan olan ofis piyasası da bundan oldukça etkilendi. Büyükşehirlerde A sınıfı ofis talebinin artış gösterdiği 2015 yılında, açılan şirket sayısı da bir önceki yıla oranla ciddi artış göstermiştir. İstanbul'daki MİA alanının payı %39'dan %37'ye gerilemiştir. Raporumuzda ayrıca 2017 yılı içinde mevcut ofis stokuna eklenecek ofis projelerini de sizler için inceledik. Devamı raporumuzda.



2016 Ofis Piyasası Raporu hazırlandı ve mevcut müşterilerimizin adreslerine postalandı. Sizler de bu rapordan ücretsiz edinmek isterseniz, aşağıdaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz:

http://www.igd.com.tr/yayinlar/arastirmalar/2016-ofis-piyasasi-raporunu-yayinladik/