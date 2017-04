Tesis Final Carranza Montalvo Álvaro Miguel, Tutor, Tesis,

Médico Especialista Álvaro Miguel Carranza Montalvo, soy Médico General Alto, Rubio, de Piel Blanca, White Skin, Beautiful, Gorgeous, Life, Love, Sexuality, Sexualidad, Sensual, Sexi, Sexy, Sensualidad, Sex, Sexos, Géneros, Belleza, con Amor, y Pureza, Autoestima, Confianza, Valor, Poder, Poderes Psíquicos, Psiquis, Amor, Love, Life, Vida, Pureza, Compasión, Pasión, Meditación, Elegancia, Fashion, Link, Cool, Modelaje, Gorgeous, Fitness, Pilates, Gym, Gimnasio, Ballet, Música, Pop, Dance, Baile, Santo, Sagrado, Saint, Holy, Go, God, Santo, Dios, Profeta, Profecía, Vitalidad, Legendario, Leyenda. Santo, ojos claros , soy Atlético Simpático, me esmero a seguir Adelante solucionando los Problemas de las demás Personas para salvar su Vida en Salud y en Enfermedades. Internet, Networds….

Santo, Sagrado, Piel Blanca, Piel Muy Blanca, Lechosa, Lechoso, Piel Lechoso, Piel, Sagrado, Saint, Holy, Dios, God.

Médico Especialista Álvaro Miguel Carranza Montalvo, la VIDA es una VIRTUD que cada Humano, Persona tiene es Valeroso y Digno lograr SALVAR la VIDA de una Persona que está en Peligro, cada Persona es una sóla Unidad único no hay nadie como esa persona somos distintos. Internet, Networds….

Médico Especialista Álvaro Miguel Carranza Montalvo, la NATURALEZA es Bella y Linda Vivirla al Aire Libre, con Agua, la Vegetación, los Bellos Animales en el Ecosistema la Biodiversidad hay que Valorar y Gozar lo que hay en el Mundo Vivirla y Disfrutarla. Internet, Networds….

Médico Especialista Álvaro Miguel Carranza Montalvo, ME GUSTA LO QUE SOY MI FORMA DE SER ME ENCANTA LO QUE SOY YÓ MI FÍSICO, MENTE, PENSAMIENTOS, ALMA Y CUERPO, FÍSICO. Y VIVIR LA VIDA, NATURALEZA LA BELLEZA. Web, Redes Sociales….

Médico Especialista Álvaro Miguel Carranza Montalvo, Me gusta la Naturaleza y la Vida. VIVIR LA VIDA RESPETANDO A LOS DEMÁS CHICAS Y CHICOS A TODAS LAS PERSONAS LES RESPETO Y ADMIRO PORQUE TIENEN SUS VALORES Y DONES. HACER EL BIEN NUNCA EL MAL A LA PERSONA TRATAR COMO A UNO LE GUSTARÍA QUE LE TRATEN. Web, Redes Sociales….