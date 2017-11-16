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HUB BPK RIAN TELP/SMS/WA (083-8344-253-95) UNTUK PEMESANAN DAN KETERSEDIAAN STOK, TERSEDIA BERBAGAI MACAM JENIS ALAT PENGUSIR NYAMUK ELEKTRIK.
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TERIMA PESANAN SECARA ECER(SATUAN), GROSIR, RESELLER DAN DROPSHIP.
HUBUNGI: BAPAK RIAN FITRIANSYAH
WA : 083-8344-253-95
TELP/SMS : 083-8344-253-95 (AXIS)
HARGA KHUSUS UNTUK GROSIR, RESELLER DAN DROPSHIP.
TERIMAKASIH
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