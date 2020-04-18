Методика расчёта окупаемости образования для обучающихся

Методология, инструмент и примеры расчёта окупаемости образовательных программ, курсов и образования. Экономически обоснованный метод расчёта окупаемости образовательной программы для студента. Методика етодика етодика етодика етодика етодика расчёта расчёта расчёта подходит к подходит к подходит к подходит к подходит к подходит к подходит к обучающим программам любого обучающим программам любого обучающим программам любого обучающим программам любого обучающим программам любого обучающим программам любого обучающим программам любого обучающим программам любого масштаба: от масштаба: от масштаба: от масштаба: от масштаба: от онлайн онлайн -курсов до курсов до курсов до курсов до многолетнего обучения многолетнего обучения многолетнего обучения многолетнего обучения многолетнего обучения многолетнего обучения многолетнего обучения многолетнего обучения

 Предназначена Предназначена Предназначена Предназначена для выбора образовательной программы образовательной программы образовательной программы образовательной программы образовательной программы образовательной программы образовательной программы образовательной программы образовательной программы потенциальным слушателем по потенциальным слушателем по потенциальным слушателем по потенциальным слушателем по потенциальным слушателем по потенциальным слушателем по потенциальным слушателем по потенциальным слушателем по потенциальным слушателем по потенциальным слушателем по потенциальным слушателем по критерию экономической критерию экономической критерию экономической критерию экономической критерию экономической критерию экономической критерию экономической критерию экономической целесообразности целесообразности целесообразности целесообразности

 Предназначена для разработчиков Предназначена для разработчиков Предназначена для разработчиков Предназначена для разработчиков Предназначена для разработчиков Предназначена для разработчиков Предназначена для разработчиков Предназначена для разработчиков Предназначена для разработчиков Предназначена для разработчиков программ обучения для программ обучения для программ обучения для программ обучения для программ обучения для программ обучения для программ обучения для уточнения уточнения уточнения уточнения уточнения и повышения ценности для клиентов повышения ценности для клиентов повышения ценности для клиентов повышения ценности для клиентов повышения ценности для клиентов повышения ценности для клиентов повышения ценности для клиентов.