Voorlichtingssessies 2022 Wessem.pptx

Editor's Notes

ROB ROB ROB ROB

ROB

ROB

Geeft het woord aan Pierre Joosten CHRIS

Zaal aan het woord



.... of is het zorg om het milieu?





Bent u BANG of BEZORGD over de ontwikkelingen?

over de klimaat veranderingen of over de energiekosten

over hoe wooncomfort te behouden zonder aardgas?

CHRIS CHRISAngst: je wil het ontkennen, je wil in een andere realiteit, je wil vluchten



Mensen die zich zorgen maken willen iets doen aan het probleem zelf ! Het probleem is een bedreiging voor zaken waar u persoonlijk veel waarde aan hecht ! Dat is positief! Onze coöperatie kan u er bij helpen om u de weg te wijzen, mogelijkheden aan te geven, te adviseren, te begeleiden CHRIS CHRIS CHRIS

NIETS doen?  stijgende energiekosten, wachten op duur groengas/waterstof? =+. Verwamrne met water van 80 á 90 gradenop den duur = wonen niet betaalbaar, woning niet verkoopbaar  slopen?



Binnen bestaande woning, bestaande dak, gevel, etc. Energie vraag terugdringen (veel minder gas nodig) woning kan met een lagere watertemperatuur verwarmd worden (MT=Midden Temperatuur) bijv. Warmtenet of hybride warmtepomp



Of



De sprong naar een LT: een woning die met lagr dan 50 graden, (30 graden verwarmd kan worden;  met ingrijpende maatregelen helemaal gasvrij CHRIS

CHRIS CHRIS

We besparen van jaar tot jaar; op gas en stroom; maar dat is niet genoeg !Wat is uw energie gebruik?





Uit bestand: Energiegebruik per postcode.xlsx CBS cijfers



En uw energiegebruik? CHRIS CHRIS CHRIS

als we beginnen met aardgas: hebben we daar geen alternatief voor?

Of kunnen we voorlopig niet met veel minder aardgas?



Dat scheelt ook in de beurs, en daarmee dringen we die CO2 uitstoot toch ook terug?

CHRIS

In feite hebben we geen gas nodig maar warmte.

Warmte kan (in stedelijke gebieden – in dichte bebouwing) geleverd worden met een warmtenet.



Warmtenet = collectieve voorziening; levert warm verwarmingswater

vereist meedere warmtebronnen (Clauscentrale? Alleen is niet genoeg, permanent? Ook voor de komende 50 jaar?)

kostbaar netwerk vereist hoge bewonersdichtheid (dichtbevolkte wijken)

hoge, midden en lage temperatuur (90o, 50o, 30o) stelt alsnog eisen aan woningisolatie en installatie

collectieve voorziening  langdurige verplichting, geen vrije keuze op de energiemarkt



Waterstof (H2): het transportnetwerk is aanwezig !

te weinig productiecapaciteit & nog veel te duur, lage energie-inhoud: industrietransporthuishoudens



Groengas: uit mestafval en groenvergisting

nog onvoldoende beschikbaar, verbrandingswarmte

Elektriciteit: uit wind, zon, kernenergie, afvalverbranding (incl. CO2 afvang)

alles & allemaal = knelpunt netwerk: landelijk, regionaal, lokaal, jouw straat, jouw meterkast

CHRIS

CHRIS

bijv.:

15oC buitenlucht naar 40oC verwarmingswater = hoog rendement  stroomkosten lager dan aardgaskosten  economisch criterium

5oC buitenlucht naar 40oC verwarmingswater = laag rendement  stroomkosten gelijk of hoger dan aardgaskosten  economisch criterium

CHRIS



batterij-accu voor dag/nacht vraag en aanbod  nu nog te duur?

?? Wat als de hele straat een WP en een electrische auto heeft ? max. piekbelasting woning/straat/... ?

CHRIS

In de verdiepingsessie gaan we veel dieper in op de warmtepomp. Maar uiteindelijk moet je (met de nu gangbare, standaard warmtepompen) die verwarmingswater van max 40 á 50 graden kan leveren, de woning comfortabel krijgen. Waar je nu de woning met verwarmingswater van 70 tot 80 graden gebruikt. CHRISWe hebben zonet dat gemiddelde gasverbruik gezien. Dat lag rond 1600 m3. Nou dat geeft al een indicatie dat je dan het warmteverlies per m2 vloeroppervlak te hoog is om het met een warmtepomp comfortabel te krijgen.

Uit het totale gasverbruik kun je terugrekenen naar het gasverbruik voor verwarming en die m3 ‘s gas omrekenen naar de energie daarvan per m2 vloeroppervlak.

Voor dat gemiddelde gasverbruik in Wessem ligt dat op 100 of meer kWh/m2. En dat is veel te hoog voor toepassing van een warmtepomp.

Als dat het geval is moet dus eerst dat energiegebruik naar benden, moet het energieverlies terug gedrongen worden.Dat kan, soms vrij gemakkelijk.





Opzoeken gebruiksoppervlak / verwarmdoppervlak:  zie bijv. BAGVIEWER op de website van het Kadasterinvoer: postcode – selecteer huisnummer of op kaart – neem “oppervlak”.

CHRIS

Het gaat dus wel !

Maar, dan moet:

Zie sheet CHRIS

Wilt u helemaal van het gas af of volledig?Hoe wil je dat bereiken?Het is als een GPS syteem



Fasering van maatregelen

Besparing van 1e maatregelpakket : gebruiken voor financiering van 2e maatregelpakket, enz. CHRIS

CHRIS

Maatregelen: bouwkundige + installatietechnische maatregelen CHRIS

CHRIS

CHRIS

Met welke maatregelen maak je grote stappen?

Kun je het snelst energie besparen CHRIS

Dus denk aan deze volgorde CHRIS

Maar de omvang van die maatregelen verschillen

Woningtype

Bouwjaar

En

Wat is er veranderd / verbouwd aan de woning, hoeveel isolatie is er al aanwezig . Is het technisch mogelijk? CHRIS

Er zijn veel gegevens van onze woningvoorraad CHRIS

We hebben veel gedetailleerde gegevens, voor richtgetallen, maar elke woning is en blijft specifiek. Ook het woongedrag. CHRIS

Klikken voor animaties

Dus wat is je doel? Gedeeltelijk van het gas af?Of

Helemaal van het gas af.Die keuze bepaalt de ingrepen en de de daaraan verbonden investeringen

CHRIS

Voor die ingrepen = maatregelen kunnen we een goede indicatie geven van de kosten en ......... besparingen GER GER GERwat gaan we isoleren?Zolder voor bewoning of voor opslag? Nu? straks?Dak of zoldervloer/vliering isoleren?(Click)

Rechter 2 huisjes

Let op open trap naar zolder verdieping  dan zou je het dak moeten isoleren.< maar als zolder niet voor bewoning dan toegang isoleren en zoldervloer isoleren GER

Hoeveel isolatie toevoegen? Als er al een laagje isolatie aanwezig is. Wat dan? Hoeveel toevoegen



Wat kost dat?



Hoeveel bespaart dat? GER



Kun/wil je het zelf doen of door de vakman laten doen? (en de zolder sowieso eerst effe opruimen !?)



Van binnen uit of van buiten isoleren? GER



Dit gaan we in de verdiepingssessies uitwerken wat hierbij komt kijken. Wqe geven tips voor materiaalkeuze, verwerking, enz.





Hoe weet je of jouw dak geïsoleerd is?

Check het bouwjaar

Is jouw huis voor 1975 gebouwd? Bij de bouw is geen isolatie aangebracht. Misschien heeft één van de bewoners het dak daarna geïsoleerd. Vaak is dat een dunne laag van 3 tot 5 centimeter die matige isolatie geeft.

Is jouw huis tussen 1975 en 1992 gebouwd? Dan heeft het bij de bouw waarschijnlijk een matige isolatielaag van 3 tot 5 centimeter meegekregen. Misschien heeft een bewoner het daarna nog beter geïsoleerd.

Is jouw huis gebouwd in 1992 of later? Dan heeft het bij de bouw redelijke tot goede isolatie meegekregen (8 tot 10 centimeter of meer). Deze isolatie hoef je niet te verbeteren.



Check onder de pannen

Kijk bij woningen die vóór 1992 zijn gebouwd zelf achter de schotten of onder een dakpan om te zien of er isolatiemateriaal aanwezig is en hoe dik dat is. In de video vind je tips hoe je kan checken of jouw schuine of platte dak al geïsoleerd is.

GER



Per type woning en per maatregel kunnen we u een indicatie geven over kosten, over de subsidiebedragen met hun voorwaarden, en de besparing GER

We geven aan hoeveel isolatie je moet toevoegen om een bepaalde prestatie te halen GER

En dan is er de mogelijkheid het dak van buiten te isoleren. Als je al nieuwe dakpannen nodig hebt, zeker doen.Met dakelementen bijv. Je krijgt een goed geïsoleerd dak.

Uitvoering door een professioneel bedrijf, dakdekker. Behoorlijke investering.Mede door de bijkomende kosten GER GER



Heeft u een spouwmuur? Afhankelijk van bouwjaarIs die spouw geïsoleerd? Is dat genoeg voor uw ambitie?Bouwjaar voor 1925Huizen van voor 1925 werden tijdens de bouw nog niet werden geïsoleerd, ook beschikken deze woningen meestal niet over een spouwmuur. Hierdoor is het isoleren van de spouwmuur niet mogelijk, mogelijkheden voor een geïsoleerde voorzetwand of een isolatie aan de buitenzijde kunnen dan onderzocht worden. Bouwjaar van 1925 – 1974Woningen die zijn gebouwd tussen 1925 en 1974 hebben in de meeste gevallen wel een spouwmuur, maar deze is vaak nog niet geïsoleerd. Vooral bij deze woningen is spouwmuurisolatie een mooie kans om het huis te isoleren en te besparen op energiekosten.Bouwjaar 1975 – 1990Vanaf 1975 worden de spouwmuren bij de bouw al geïsoleerd, ten opzichte van de huidige isolatiewaarde is dit zeer weinig. In de loop der jaren is door uitzakken en verouderen de isolatiewaarde afgenomen. Na-isolatie van de spouwmuuur kan de isolatiewaarde weer vaak verdubbelen ten opzichte van het huidige niveau.Bouwjaar 1990 en laterWoningen uit deze bouwjaren zijn altijd geïsoleerd, maar de kwaliteit van de isolatie kan verschillen. Na-isolatie is een oplossing om de isolatiewaarde te verhogen.

GER GER GER GER

Een voorbeeld . Spouwmuurisolatie loont ! Is heel snel terugverdiend ! Maar de isolatiewaarde is beperkt.Ongeïsoleerd kost het je jaarlijks per m2 bijna 14 m3 gas, en met de oude gasprijs dus bijna 12 euro per m2.

Is de spouw, hier 6 cm, geïsoleerd, dan bespaar je per m2 bijna 10 m3 gas jaarlijks, ofwel een besparing van € 8,43 euro per m2 met een onvestering van 25 tot max 30 euro en na aftrek van subsidie een isolatie die snel veel geld oplevert.

Maar het gaat nog veel sneller nu de nenergieprijzen zo sterk gestegen zijn! Heel snel een voorbeeld.



Rtot = som Ri = 0,528 Rtot=1,831

Rc=Rtot – Rs - Rse =0,358 Rc= 1,661

U= 1,894 U= (1/Rtot) U= 0,546

Q= U x 2700 x 24 x 3600 / 31,7 x 1.000.000

Q= U x 7,3589 m3 gas





Gasprijs varieert. Moeilijk te voorspellen. Nu sky hoog, Zal wel dalen , maar onwaarschijnlijk naar oude niveau (€0,83)

All-in gasprijs : gemiddeld febr 22: € 2,10



1,831 1,661 0,546 GER









Rtot = som Ri = 0,528 Rtot=1,831

Rc=Rtot – Rs - Rse =0,358 Rc= 1,661

U= 1,894 U= (1/Rtot) U= 0,546

Q= U x 2700 x 24 x 3600 / 31,7 x 1.000.000

Q= U x 7,3589 m3 gas



All-in gasprijs : gemiddeld febr 22: € 2,10



1,831 1,661 0,546 GER

GER

Je kunt ook (vaak met noodzakelijke vergunning) ook de gevel van buiten isoleren. Kan soms niet anders voor een massieve muur (zonder spouw) moeilijker en duurder!



Kijk maar

GER











0,363 0,193 2,758 6,460 6,290 0,155

Rtot = som Ri = 0,363 Rtot=6,460

Rc=Rtot – Rsi - Rse =0,193 Rc= 6,290

U= 2,758 U= (1/Rtot) U= 0,155

Q= U x 2700 x 24 x 3600 / 31,7 x 1.000.000 Q = 1,14

Q= U x 7,3589 m3 gas



All-in gasprijs : gemiddeld febr 22: € 2,25

GER







0,363 0,193 2,758 6,460 6,290 0,155

Rtot = som Ri = 0,363 Rtot=6,460

Rc=Rtot – Rsi - Rse =0,193 Rc= 6,290

U= 2,758 U= (1/Rtot) U= 0,155

Q= U x 2700 x 24 x 3600 / 31,7 x 1.000.000 Q = 1,14

Q= U x 7,3589 m3 gas



All-in gasprijs : gemiddeld febr 22: € 2,25

GER

Andere mogelijkheden voor de gevel te isoleren? GER

GER CHRIS GER

DEZE ER UIT LATEN? GER

GER

GER

GER

GER

GER

JAN JAN JAN JAN JAN JAN CHRIS Welke maatregelen in de 2e bijeenkomst?



Gevel-spouwmuurisolatie –

Dakisolatie

Vloerisolatie

Ramen

Ventilatie

Warmtepomp