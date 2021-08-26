Cadmaster 2001.2-07

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CADmaster — журнал для профессионалов в области САПР и не только. CADmaster — электронный консультант для всех, кто любит инновации: инженеров и конструкторов, архитекторов и дизайнеров, геодезистов и картографов, специалистов по ГИС и многих других.
На страницах журнала — все самое интересное о современных программных и аппаратных средствах, технологиях и решениях, об успешном опыте использования технологий и секретах внедрения. Большое внимание мы уделяем отечественным разработкам, учитывающим все российские требования и стандарты.
Be the first to like this
CADmaster — журнал для профессионалов в области САПР и не только. CADmaster — электронный консультант для всех, кто любит инновации: инженеров и конструкторов, архитекторов и дизайнеров, геодезистов и картографов, специалистов по ГИС и многих других. На страницах журнала — все самое интересное о современных программных и аппаратных средствах, технологиях и решениях, об успешном опыте использования технологий и секретах внедрения. Большое внимание мы уделяем отечественным разработкам, учитывающим все российские требования и стандарты.
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