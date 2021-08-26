Cadmaster 2001.2-07

CADmaster — журнал для профессионалов в области САПР и не только. CADmaster — электронный консультант для всех, кто любит инновации: инженеров и конструкторов, архитекторов и дизайнеров, геодезистов и картографов, специалистов по ГИС и многих других.



На страницах журнала — все самое интересное о современных программных и аппаратных средствах, технологиях и решениях, об успешном опыте использования технологий и секретах внедрения. Большое внимание мы уделяем отечественным разработкам, учитывающим все российские требования и стандарты.