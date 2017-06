Olá eu sou um apartamento em Carapicuíba, uma cidade já consolidada ao lado de SP 



Me chamo Villas da Granja condomínio clube, sou um apartamento em Carapicuíba à venda e pronto para morar, já pode preparar as malas  pois morar na Granja Viana é viver em sintonia com a natureza. Tenho apartamentos com 2 dormitórios, 1 vaga, terraço e cozinha americana. Todas as plantas são apartamentos de 2 dorms com terraço e cozinha americana. Tenho ambientes bem dimensionados que criam espaços práticos e extremamente confortáveis. Minhas plantas se chamam Natura e Vivere basta escolher. Meu projeto arquitetônico é imponente e moderno. Evidencio volume e leveza nas fachadas.



