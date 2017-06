Villa vitória, casa em cotia, caucaia do alto buscasas

Olá sou uma casa em Cotia, Caucaia do Alto. Uma região que cresce cada vez mais 



Prazer me chamo Villa Vitória e sou uma casa a venda em Cotia, Caucaia do Alto mais especificamente. Uma região que realmente cresce a cada vez mais e em grande expansão imobiliária. Nunca tinha visto tantos condominíos saindo próximo a mim desta forma. Talvez você já tenha ouvido falar de mim tenho o m² mais barato da região sou imbatível. Tenho 2 dormitórios com banheiro no meu andar superior e living com cozinha e lavabo no andar inferior. Nos fundos tenho um lindo quintal para você poder aproveitar.



Cada casa a venda no Villa Vitória tem 1 vaga de garagem, sou um dos melhores custo x benefício desta região. Meu condomínio além de ter segurança 24 horas tem lazer para toda a família. Possuo salão de festas para eventos especiais, playground para os pequenos poderem brincar e churrasqueira para assar aquela carne nos fins de semana.  