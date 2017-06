Residencial viña del mar, apartamento em mongaguá buscasas

Olá eu sou um apartamento em Mongaguá, uma das mais belas cidades do litoral Paulista 



Me chamam de Residencial Vinã Del Mar sou um apartamento em Mongaguá à venda. Tenho apartamentos com 2 dormitórios com suíte e com as metragens 67,53m², 68,73m², 78,56m² e 81,76m² e todos com 1 vaga de garagem.



E aqui no Residencial Vinã Del Mar tenho alguns diferenciais como piso cerâmico em todo o apartamento, iluminação de lead para menor consumo de energia, chuveiros lorenzetti já instalados para uso, 3 pontos completo para instalação de ar condicionado por apartamento, baixo custo de condomínio e terraço Gourmet em todos os apartamentos.