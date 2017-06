Residencial monte alegre, apartamento em cotia buscasas

Olá eu sou um apartamento em Cotia, uma regiões que cresce cada vez mais 



Me chamam de Residencial Monte Alegre sou um apartamento em Cotia à venda, tenho unidades com 2 dormitórios sendo um suíte com 55m² e 1 vaga de garagem, minha planta tem uma distribuição em que separa os dormitórios do restante dos ambientes e até com possibilidade de um escritório. Todas as unidades com varanda gourmet, tenho diversos diferenciais e plantas pensadas para você. Meu condomínio Residencial Monte Alegre contém 6 torres e um total de 352 unidades de apartamentos à venda. Tudo isso em uma área total de 11.512m² para sua familia aproveitar a natureza.