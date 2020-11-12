Marmoleum Click Linolyum Zemin Kaplama - Anıl Zemin Market

Marmoleum Click, ses emici mantar üzerine, suyu bünyesinde tutmayan yüksek yoğunluğa sahip ahşap fiber olan 2,5 mm’lik Marmoleum panellerden oluşan yeni bir koleksiyondur. Bu yeni doğal zemin kaplamanın uygulaması kolaydır ve size sonsuz tasarım olasılığı sağlar.

Doğal bileşenler

Marmoleum, keten tohumu yağı, reçine ve kireç taşı gibi doğal bileşenlerden yapılır. Bu doğal bileşenler sayesinde, zemin doğal bir görüntü ve hissiyat verir ve en dayanıklı zemin seçeneklerinden birini sunar.



Dokunulabilir ve konforlu

Doğal bileşenleri sayesinde, Marmoleum Click oda sıcaklığına hızla ulaşır ve evin konforlu ve sıcak olmasını sağlar. Marmoleum Click zeminlerimiz yerden ısıtma sistemleriyle dahi kullanılabilir. Yaşamak ve üstünde oynamak için ideal, ayak altında rahat ve dokunabilir bir zemin kaplamasıdır.



Anti Statik ve bakteriostatik

Marmoleum Click alerjik astımı olan insanların hayatlarını çok kolaylaştırır. Antistatik özellikleri sayesinde kir ve tozu barındırmaz ve böylece iç mekanda hava kalitesinin artmasına ve daha iyi bir ortam oluşmasına katkıda bulunur. Üstelik, Marmoleum Click’in kanıtlanmış bakteriostatik özellikleri, zararlı mikroorganizmaların üremesini engeller.



17dB darbe sesi azaltma

Marmoleum Click 17 dBlik iyi bir ses azaltma özelliğine sahip iyi sessiz bir zemin kaplamasıdır. Üstelik, eğer gürültü seviyesini minimuma indimeye yardımcı olmasını sağlamak için Marmoleum Click’i köpük taban üzerine yerleştirirseniz, ses azaltma özelliğini iyice artırarak 21dB'lik bir sonuç elde edebilirsiniz.



Bakımı kolay

Marmoleum Click , güçlü ve koruyucu Topshield™ yüzey koruması sayesinde son derece dayanıklı, üstelik bakımı basittir. Pürüzsüz yüzeyinin temizliği kolaydır, tozlar için bir kuru bez süpürge ve lekeler için ise nemli bir bez ile doğal bir temizleyici yeterlidir. İlk günkü gibi güzel renkleri zaman içinde solmayacaktır.



Kolay kurulum

Marmoleum Click hızlı ve kolay kurulur. Yapıştırıcı kullanmaya gerek yoktur, dolayısıyla beklemenize gerek kalmaz. Sadece zemine serin ve üzerinde yürüyün. Bunun doğrudan faydası, kurulum masraflarını görünür biçimde azaltıyor olmasıdır. Dolaylı faydası ise bir çok iş gücü ve para tasarrufu sağlaması nedeniyle daha da büyüktür.



Dayanıklı zemin kaplama

Marmoleum Click zeminlerimiz, 9.8 mm toplam kalınlığıyla çok güçlü ve sağlamdır. Üst katmanınındaki 2.5 mm sayesinde Marmoleum Click dayanıklıdır ki en zorlu alanlarda bile ilk günkü performansını korur.

Aslına bakarsanız, zemin o kadar dayanıklıdır ki yeni bir eve taşındığınızda yanınızda bile götürebilirsiniz.

