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Sales
Jan. 10, 2022
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AZM Pearl İç Mekan Alüminyum Paspas 20 mm

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Sales
Jan. 10, 2022
52 views

AZM Pearl İç Mekan Alüminyum Paspas (20 mm) markamız olan iç mekan alüminyum paspaslarımız ayak trafiği sırasında sıvıyı ve tozu tutar , giriş yapılan alandaki kiri ve tozu maksimum seviyede yok olmasını sağlar…

İç mekan alüminyum paspaslar da halı yüzeyli paspaslar tercih edilmektedir. Zemine 20 mm havuz açılır ve açılan havuz boyutlarında üretimi yapılacak şekilde tasarlanır, üretilir ve uygulanır. İç mekan ve üst kapalı girişlerde daha çok sık dokunmuş sağlam halı yüzeyli paspasa seçenek olarak yuvarlak fırça da kullanılabilir. Tabanda sesi ve kaymayı önleyen PVC alt fitil kullanılır.

İç mekan kapı paspasının kullanılmaya başlanmasıyla bina içindeki kir ve toz oranında gözle görülür azalma sağlanır. Özel bakım gerektirmeyen, süpürge ve su ile temizlenebilen alüminyum paspas istediğiniz özel ebatlarda üretimi yapılmaktadır.

AZM Pearl İç Mekan Alüminyum Paspas Kullanılan Alanlar
Ofis – Büro Zeminleri
Banka Şube ve Yönetim Ofisleri
Kamu Kurum ve Kuruluş Girişleri
Hava alanı – Havalimanı Girişleri
Kongre Salonu Girişleri
Tiyatro Salonu Girişleri
Sinema Salonu Girişleri
Fuar Alanı Girişleri
Otel Girişleri
Mağaza – Showroom Girişleri
Sağlık Kuruluşu Girişleri
Hastane Girişleri
Okul – Üniversite Girişleri
Huzur Evleri – Yaşlı Bakım Evi Girişleri
Spor Salonu Girişleri
Fitness Salonu Girişleri
İş Merkezi Girişleri
Sosyal Tesis Girişleri
Yaşam Alanı Girişleri
Kreş – Anaokulu Girişleri

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AZM Pearl İç Mekan Alüminyum Paspas 20 mm

  1. 1. ANIL ZEMİN MARKET WWW.ANİLZEMİN.COM | İNFO@ANİLZEMİN.COM 1 AZM PEARL İÇ MEKAN ALÜMİNYUM PASPAS 20 MM AZM PEARL 75.0112 ALÜMİNYUM GÖVDELİ KAUÇUK RİP HALI PASPAS ÜRÜN KODU: AZM PEARL 75.0112 ÜRÜN AÇIKLAMASI Alüminyum Gövdeli Kauçuk + Yerli Halılı Paspas ÜST YÜZEY Yivli Kauçuk Şeritler + Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler ALT YÜZEY Sesi ve Kaymayı Önleyen Kauçuk Alt Fitil PROFİL KALINLIĞI 1,3 mm PROFİL YÜKSEKLİĞİ 19 mm BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ Yerli Halı : 23 mm PVC: 24 mm BİTMİŞ AĞIRLIĞI 14,25 kg/m2 PROFİLLER ARASI BOŞLUK < 5 mm HALI RENGİ Siyah – Gri – Kırmızı – Devetüyü PVC RENGİ Siyah – Gri – Kırmızı – Sarı – Lacivert ÇERÇEVELİ STANDART EBAT ÖLÇÜLERİ 45 X 70 = 4,37 kg/adet 55 x 90 = 6,66 kg/adet 70 x 110 = 10,41 kg/adet
  2. 2. ANIL ZEMİN MARKET WWW.ANİLZEMİN.COM | İNFO@ANİLZEMİN.COM 2 , AZM PEARL 75.0120 ALÜMİNYUM GÖVDELİ RİP HALILI PASPAS ÜRÜN KODU: AZM PEARL 75.0112 ÜRÜN AÇIKLAMASI Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı Paspas ÜST YÜZEY Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler ALT YÜZEY Sesi ve Kaymayı Önleyen Kauçuk Alt Fitil PROFİL KALINLIĞI 1,3 mm PROFİL YÜKSEKLİĞİ 19 mm BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ 23 mm BİTMİŞ AĞIRLIĞI 12,50 kg/m2 PROFİLLER ARASI BOŞLUK < 5 mm HALI RENGİ Siyah – Gri – Kırmızı – Devetüyü LOGO UYGULAMA Var ÇERÇEVELİ STANDART EBAT ÖLÇÜLERİ 45 X 70 = 3,73 kg/adet 55 x 90 = 5,58 kg/adet 70 x 110 = 8,54 kg/adet
  3. 3. ANIL ZEMİN MARKET WWW.ANİLZEMİN.COM | İNFO@ANİLZEMİN.COM 3 AZM PEARL 75.3022 ALÜMİNYUM GÖVDELİ CORAL RİNOS VELUR HALILI YUVARLAK FIRÇALI PASPAS ÜRÜN KODU: AZM PEARL 75.3022 Malzeme Alüminyum Gövdeli İthal Halılı +Yuvarlak Fırçalı Paspas ÜST YÜZEY Kauçuk Tabanlı %100 Poliamid İplikli İthal Halı Şeritler +Yuvarlak Fırça ALT YÜZEY Sesi ve Kaymayı Önleyen Kauçuk Alt Fitil PROFİL KALINLIĞI 1,3 mm PROFİL YÜKSEKLİĞİ 19 mm BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ Halı :24 mm Yuvarlak Fırça : 25 mm BİTMİŞ AĞIRLIĞI 13,00 kg/m2 PROFİLLER ARASI BOŞLUK < 5 mm HALI RENGİ Siyah – Gri – Kırmızı – Sarı – Yeşil – Bej – Mavi – Kahverengi YUVARLAK FIRÇA RENGİ Siyah – Gri – Kırmızı – Sarı ÇERÇEVELİ STANDART EBAT ÖLÇÜLERİ 45 X 70 = 4,67 kg/adet 55 x 90 = 6,84 kg/adet 70 x 110 = 10,61 kg/adet
  4. 4. ANIL ZEMİN MARKET WWW.ANİLZEMİN.COM | İNFO@ANİLZEMİN.COM 4 AZM PEARL 75.0123 ALÜMİNYUM GÖVDELİ RİP HALILI FIRÇALI PASPAS ÜRÜN KODU: AZM PEARL 75.0123 ÜRÜN AÇIKLAMASI Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + İnce Fırçalı Paspas ÜST YÜZEY Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + İnce Fırça ALT YÜZEY Sesi ve Kaymayı Önleyen Kauçuk Alt Fitil PROFİL KALINLIĞI 1,3 mm PROFİL YÜKSEKLİĞİ 19 mm BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ 23 mm BİTMİŞ AĞIRLIĞI 14,00 kg/m2 PROFİLLER ARASI BOŞLUK < 5 mm HALI RENGİ Siyah – Gri – Kırmızı – Devetüyü FIRÇA RENGİ Siyah ÇERÇEVELİ STANDART EBAT ÖLÇÜLERİ 45 X 70 = 3,91 kg/adet 55 x 90 = 6,34 kg/adet 70 x 110 = 9,49 kg/adet
  5. 5. ANIL ZEMİN MARKET WWW.ANİLZEMİN.COM | İNFO@ANİLZEMİN.COM 5 AZM PEARL 75.0124 ALÜMİNYUM GÖVDELİ RİP HALILI SIYIRICILI PASPAS ÜRÜN KODU: AZM PEARL 75.0124 MALZEME Alüminyum Gövdeli Yerli Halılı + Sıyırıcılı Paspas ÜST YÜZEY Çelik Tabanlı Yerli Halı Şeritler + Alüminyum Sıyırıcı ALT YÜZEY Sesi ve Kaymayı Önleyen Kauçuk Alt Fitil PROFİL KALINLIĞI 1,3 mm PROFİL YÜKSEKLİĞİ 19 mm BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ 25 mm BİTMİŞ AĞIRLIĞI 13,25 kg/m2 PROFİLLER ARASI BOŞLUK < 5 mm HALI RENGİ Siyah – Gri – Kırmızı – Devetüyü ÇERÇEVELİ STANDART EBAT ÖLÇÜLERİ 45 X 70 = 4,35 kg/adet 55 x 90 = 6,61 kg/adet 70 x 110 = 9,94 kg/adet
  6. 6. ANIL ZEMİN MARKET WWW.ANİLZEMİN.COM | İNFO@ANİLZEMİN.COM 6 AZM PEARL 75.0220 ALÜMİNYUM GÖVDELİ CORAL RİNOS VELUR HALILI PASPAS ÜRÜN KODU: AZM PEARL 75.0220 Malzeme Alüminyum Gövdeli İthal Halılı Paspas ÜST YÜZEY Kauçuk Tabanlı %100 Poliamid İplikli İthal Halı Şeritler ALT YÜZEY Sesi ve Kaymayı Önleyen Kauçuk Alt Fitil PROFİL KALINLIĞI 1,3 mm PROFİL YÜKSEKLİĞİ 19 mm BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ 24 mm BİTMİŞ AĞIRLIĞI 12,50 kg/m2 PROFİLLER ARASI BOŞLUK < 5 mm HALI RENGİ Siyah – Gri – Kırmızı – Sarı – Yeşil – Bej – Mavi – Kahverengi LOGO YAPIMI Var ÇERÇEVELİ STANDART EBAT ÖLÇÜLERİ 45 X 70 = 3,73 kg/adet 55 x 90 = 5,58 kg/adet 70 x 110 = 8,54 kg/adet
  7. 7. ANIL ZEMİN MARKET WWW.ANİLZEMİN.COM | İNFO@ANİLZEMİN.COM 7 AZM PEARL 75.0223 ALÜMİNYUM GÖVDELİ RİP HALILI FIRÇALI PASPAS ÜRÜN KODU: AZM PEARL 75.0223 MALZEME Alüminyum Gövdeli İthal Halılı +İnce Fırçalı Paspas ÜST YÜZEY Kauçuk Tabanlı %100 Poliamid İplikli İthal Halı Şeritler + İnce Fırça ALT YÜZEY Sesi ve Kaymayı Önleyen Kauçuk Alt Fitil PROFİL KALINLIĞI 1,3 mm PROFİL YÜKSEKLİĞİ 19 mm BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ 24 mm BİTMİŞ AĞIRLIĞI 14,00 kg/m2 PROFİLLER ARASI BOŞLUK < 5 mm HALI RENGİ Siyah – Gri – Kırmızı – Sarı – Yeşil – Bej – Mavi – Kahverengi PVC RENGİ Siyah ÇERÇEVELİ STANDART EBAT ÖLÇÜLERİ 45 X 70 = 3,91 kg/adet 55 x 90 = 6,34 kg/adet 70 x 110 = 9,49 kg/adet
  8. 8. ANIL ZEMİN MARKET WWW.ANİLZEMİN.COM | İNFO@ANİLZEMİN.COM 8 AZM PEARL 75.0224 ALÜMİNYUM GÖVDELİ RİP HALILI SIYIRICILI PASPAS ÜRÜN KODU: AZM PEARL 75.0224 ÜRÜM AÇIKLAMASI Alüminyum Gövdeli İthal Halılı +Sıyırıcılı Paspas ÜST YÜZEY Kauçuk Tabanlı %100 Poliamid İplikli İthal Halı Şeritler + İnce Fırça ALT YÜZEY Sesi ve Kaymayı Önleyen Kauçuk Alt Fitil PROFİL KALINLIĞI 1,3 mm PROFİL YÜKSEKLİĞİ 19 mm BİTMİŞ YÜKSEKLİĞİ 24 mm BİTMİŞ AĞIRLIĞI 13,50 kg/m2 PROFİLLER ARASI BOŞLUK < 5 mm HALI RENGİ Siyah – Gri – Kırmızı – Sarı – Yeşil – Bej – Mavi – Kahverengi ÇERÇEVELİ STANDART EBAT ÖLÇÜLERİ 45 X 70 = 4,35 kg/adet 55 x 90 = 6,61 kg/adet 70 x 110 = 9,94 kg/adet

AZM Pearl İç Mekan Alüminyum Paspas (20 mm) markamız olan iç mekan alüminyum paspaslarımız ayak trafiği sırasında sıvıyı ve tozu tutar , giriş yapılan alandaki kiri ve tozu maksimum seviyede yok olmasını sağlar… İç mekan alüminyum paspaslar da halı yüzeyli paspaslar tercih edilmektedir. Zemine 20 mm havuz açılır ve açılan havuz boyutlarında üretimi yapılacak şekilde tasarlanır, üretilir ve uygulanır. İç mekan ve üst kapalı girişlerde daha çok sık dokunmuş sağlam halı yüzeyli paspasa seçenek olarak yuvarlak fırça da kullanılabilir. Tabanda sesi ve kaymayı önleyen PVC alt fitil kullanılır. İç mekan kapı paspasının kullanılmaya başlanmasıyla bina içindeki kir ve toz oranında gözle görülür azalma sağlanır. Özel bakım gerektirmeyen, süpürge ve su ile temizlenebilen alüminyum paspas istediğiniz özel ebatlarda üretimi yapılmaktadır. AZM Pearl İç Mekan Alüminyum Paspas Kullanılan Alanlar Ofis – Büro Zeminleri Banka Şube ve Yönetim Ofisleri Kamu Kurum ve Kuruluş Girişleri Hava alanı – Havalimanı Girişleri Kongre Salonu Girişleri Tiyatro Salonu Girişleri Sinema Salonu Girişleri Fuar Alanı Girişleri Otel Girişleri Mağaza – Showroom Girişleri Sağlık Kuruluşu Girişleri Hastane Girişleri Okul – Üniversite Girişleri Huzur Evleri – Yaşlı Bakım Evi Girişleri Spor Salonu Girişleri Fitness Salonu Girişleri İş Merkezi Girişleri Sosyal Tesis Girişleri Yaşam Alanı Girişleri Kreş – Anaokulu Girişleri

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