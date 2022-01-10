AZM Pearl İç Mekan Alüminyum Paspas (20 mm) markamız olan iç mekan alüminyum paspaslarımız ayak trafiği sırasında sıvıyı ve tozu tutar , giriş yapılan alandaki kiri ve tozu maksimum seviyede yok olmasını sağlar…



İç mekan alüminyum paspaslar da halı yüzeyli paspaslar tercih edilmektedir. Zemine 20 mm havuz açılır ve açılan havuz boyutlarında üretimi yapılacak şekilde tasarlanır, üretilir ve uygulanır. İç mekan ve üst kapalı girişlerde daha çok sık dokunmuş sağlam halı yüzeyli paspasa seçenek olarak yuvarlak fırça da kullanılabilir. Tabanda sesi ve kaymayı önleyen PVC alt fitil kullanılır.



İç mekan kapı paspasının kullanılmaya başlanmasıyla bina içindeki kir ve toz oranında gözle görülür azalma sağlanır. Özel bakım gerektirmeyen, süpürge ve su ile temizlenebilen alüminyum paspas istediğiniz özel ebatlarda üretimi yapılmaktadır.



AZM Pearl İç Mekan Alüminyum Paspas Kullanılan Alanlar

Ofis – Büro Zeminleri

Banka Şube ve Yönetim Ofisleri

Kamu Kurum ve Kuruluş Girişleri

Hava alanı – Havalimanı Girişleri

Kongre Salonu Girişleri

Tiyatro Salonu Girişleri

Sinema Salonu Girişleri

Fuar Alanı Girişleri

Otel Girişleri

Mağaza – Showroom Girişleri

Sağlık Kuruluşu Girişleri

Hastane Girişleri

Okul – Üniversite Girişleri

Huzur Evleri – Yaşlı Bakım Evi Girişleri

Spor Salonu Girişleri

Fitness Salonu Girişleri

İş Merkezi Girişleri

Sosyal Tesis Girişleri

Yaşam Alanı Girişleri

Kreş – Anaokulu Girişleri