AZM Pearl Dış Mekan Alüminyum Paspas 20 mm

AZM Pearl Dış Mekan Alüminyum Paspas markamız olan alüminyum paspaslarımız ayak trafiği sırasında sıvıyı ve tozu tutar , giriş yapılan alandaki kiri ve tozu maksimum seviyede yok olmasını sağlar. Havuzlu – havuz içi paspas olarakta adlandırılan alüminyum dış mekan paspasları, dış kapı girişleri ve döner kapı zeminleri için çok kullanılmakta olup, çokça talep görmektedir.



Dış mekan alüminyum paspaslar da ripli, pvc, sıyırıcı yüzeyli paspaslar tercih edilmektedir. Zemine havuz açılır ve açılan havuz boyutlarında üretimi yapılacak şekilde tasarlanır, üretilir ve uygulanır. İç mekan ve üst kapalı girişlerde daha çok sık dokunmuş sağlam halı yüzeyli paspasa seçenek olarak yuvarlak fırça da kullanılabilir. Tabanda sesi ve kaymayı önleyen pvc alt fitil kullanılır.



AZM Pearl Alüminyum Dış mekan döner kapı, havuz içi, kapı önü vb paspasının kullanılmaya başlanmasıyla bina içindeki kir ve toz oranında gözle görülür azalma sağlanır. Özel bakım gerektirmeyen, süpürge ve su ile temizlenebilen alüminyum paspas istediğiniz özel ebatlarda üretimi yapılmaktadır



AZM Pearl Alüminyum Dış Mekan Paspas Kullanılan Alanlar

Ofis – Büro Zeminleri

Banka Şube ve Yönetim Ofisleri

Kamu Kurum ve Kuruluş Girişleri

Hava alanı – Havalimanı Girişleri

Kongre Salonu Girişleri

Tiyatro Salonu Girişleri

Sinema Salonu Girişleri

Fuar Alanı Girişleri

Otel Girişleri

Mağaza – Showroom Girişleri

Sağlık Kuruluşu Girişleri

Hastane Girişleri

Okul – Üniversite Girişleri

Huzur Evleri – Yaşlı Bakım Evi Girişleri

Spor Salonu Girişleri

Fitness Salonu Girişleri

İş Merkezi Girişleri

Sosyal Tesis Girişleri

Yaşam Alanı Girişleri

Kreş – Anaokulu Girişleri