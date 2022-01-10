AZM Pearl Dış Mekan Alüminyum Paspas 20 mm

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AZM Pearl Dış Mekan Alüminyum Paspas markamız olan alüminyum paspaslarımız ayak trafiği sırasında sıvıyı ve tozu tutar , giriş yapılan alandaki kiri ve tozu maksimum seviyede yok olmasını sağlar. Havuzlu – havuz içi paspas olarakta adlandırılan alüminyum dış mekan paspasları, dış kapı girişleri ve döner kapı zeminleri için çok kullanılmakta olup, çokça talep görmektedir.
Dış mekan alüminyum paspaslar da ripli, pvc, sıyırıcı yüzeyli paspaslar tercih edilmektedir. Zemine havuz açılır ve açılan havuz boyutlarında üretimi yapılacak şekilde tasarlanır, üretilir ve uygulanır. İç mekan ve üst kapalı girişlerde daha çok sık dokunmuş sağlam halı yüzeyli paspasa seçenek olarak yuvarlak fırça da kullanılabilir. Tabanda sesi ve kaymayı önleyen pvc alt fitil kullanılır.
AZM Pearl Alüminyum Dış mekan döner kapı, havuz içi, kapı önü vb paspasının kullanılmaya başlanmasıyla bina içindeki kir ve toz oranında gözle görülür azalma sağlanır. Özel bakım gerektirmeyen, süpürge ve su ile temizlenebilen alüminyum paspas istediğiniz özel ebatlarda üretimi yapılmaktadır
AZM Pearl Alüminyum Dış Mekan Paspas Kullanılan Alanlar
Ofis – Büro Zeminleri
Banka Şube ve Yönetim Ofisleri
Kamu Kurum ve Kuruluş Girişleri
Hava alanı – Havalimanı Girişleri
Kongre Salonu Girişleri
Tiyatro Salonu Girişleri
Sinema Salonu Girişleri
Fuar Alanı Girişleri
Otel Girişleri
Mağaza – Showroom Girişleri
Sağlık Kuruluşu Girişleri
Hastane Girişleri
Okul – Üniversite Girişleri
Huzur Evleri – Yaşlı Bakım Evi Girişleri
Spor Salonu Girişleri
Fitness Salonu Girişleri
İş Merkezi Girişleri
Sosyal Tesis Girişleri
Yaşam Alanı Girişleri
Kreş – Anaokulu Girişleri
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AZM Pearl Dış Mekan Alüminyum Paspas markamız olan alüminyum paspaslarımız ayak trafiği sırasında sıvıyı ve tozu tutar , giriş yapılan alandaki kiri ve tozu maksimum seviyede yok olmasını sağlar. Havuzlu – havuz içi paspas olarakta adlandırılan alüminyum dış mekan paspasları, dış kapı girişleri ve döner kapı zeminleri için çok kullanılmakta olup, çokça talep görmektedir. Dış mekan alüminyum paspaslar da ripli, pvc, sıyırıcı yüzeyli paspaslar tercih edilmektedir. Zemine havuz açılır ve açılan havuz boyutlarında üretimi yapılacak şekilde tasarlanır, üretilir ve uygulanır. İç mekan ve üst kapalı girişlerde daha çok sık dokunmuş sağlam halı yüzeyli paspasa seçenek olarak yuvarlak fırça da kullanılabilir. Tabanda sesi ve kaymayı önleyen pvc alt fitil kullanılır. AZM Pearl Alüminyum Dış mekan döner kapı, havuz içi, kapı önü vb paspasının kullanılmaya başlanmasıyla bina içindeki kir ve toz oranında gözle görülür azalma sağlanır. Özel bakım gerektirmeyen, süpürge ve su ile temizlenebilen alüminyum paspas istediğiniz özel ebatlarda üretimi yapılmaktadır AZM Pearl Alüminyum Dış Mekan Paspas Kullanılan Alanlar Ofis – Büro Zeminleri Banka Şube ve Yönetim Ofisleri Kamu Kurum ve Kuruluş Girişleri Hava alanı – Havalimanı Girişleri Kongre Salonu Girişleri Tiyatro Salonu Girişleri Sinema Salonu Girişleri Fuar Alanı Girişleri Otel Girişleri Mağaza – Showroom Girişleri Sağlık Kuruluşu Girişleri Hastane Girişleri Okul – Üniversite Girişleri Huzur Evleri – Yaşlı Bakım Evi Girişleri Spor Salonu Girişleri Fitness Salonu Girişleri İş Merkezi Girişleri Sosyal Tesis Girişleri Yaşam Alanı Girişleri Kreş – Anaokulu Girişleri
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