AZM Fine Pearl İç Mekan Alüminyum Paspas 10 mm

AZM Fine Pearl paspas markası olarak ürettiğimiz 10 mm kalınlıktaki dış mekan alüminyum paspaslar, kiri ve sıvıyı alüminyum profillerin arasında kalmasını sağlayarak, mekanlarınıza geçişlerde alan temizliğini maksimum seviyede kurumanızı sağlar. Süpürge ve su ile kolay temizlenebilen alüminyum paspaslar istediğiniz ölçüler ve standart ölçüler üretilmektedir.

AZM Fine Pearl Alüminyum Dış Mekan Paspas Kullanılan Alanlar

Ofis – Büro Zeminleri

Banka Şube ve Yönetim Ofisleri

Kamu Kurum ve Kuruluş Girişleri

Hava alanı – Havalimanı Girişleri

Kongre Salonu Girişleri

Tiyatro Salonu Girişleri

Sinema Salonu Girişleri

Fuar Alanı Girişleri

Otel Girişleri

Mağaza – Showroom Girişleri

Sağlık Kuruluşu Girişleri

Hastane Girişleri

Okul – Üniversite Girişleri

Huzur Evleri – Yaşlı Bakım Evi Girişleri

Spor Salonu Girişleri

Fitness Salonu Girişleri

İş Merkezi Girişleri

Sosyal Tesis Girişleri

Yaşam Alanı Girişleri

Kreş – Anaokulu Girişleri