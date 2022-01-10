AZM Fine Pearl İç Mekan Alüminyum Paspas 10 mm

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AZM Fine Pearl paspas markası olarak ürettiğimiz 10 mm kalınlıktaki dış mekan alüminyum paspaslar, kiri ve sıvıyı alüminyum profillerin arasında kalmasını sağlayarak, mekanlarınıza geçişlerde alan temizliğini maksimum seviyede kurumanızı sağlar. Süpürge ve su ile kolay temizlenebilen alüminyum paspaslar istediğiniz ölçüler ve standart ölçüler üretilmektedir.
AZM Fine Pearl Alüminyum Dış Mekan Paspas Kullanılan Alanlar
Ofis – Büro Zeminleri
Banka Şube ve Yönetim Ofisleri
Kamu Kurum ve Kuruluş Girişleri
Hava alanı – Havalimanı Girişleri
Kongre Salonu Girişleri
Tiyatro Salonu Girişleri
Sinema Salonu Girişleri
Fuar Alanı Girişleri
Otel Girişleri
Mağaza – Showroom Girişleri
Sağlık Kuruluşu Girişleri
Hastane Girişleri
Okul – Üniversite Girişleri
Huzur Evleri – Yaşlı Bakım Evi Girişleri
Spor Salonu Girişleri
Fitness Salonu Girişleri
İş Merkezi Girişleri
Sosyal Tesis Girişleri
Yaşam Alanı Girişleri
Kreş – Anaokulu Girişleri
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AZM Fine Pearl paspas markası olarak ürettiğimiz 10 mm kalınlıktaki dış mekan alüminyum paspaslar, kiri ve sıvıyı alüminyum profillerin arasında kalmasını sağlayarak, mekanlarınıza geçişlerde alan temizliğini maksimum seviyede kurumanızı sağlar. Süpürge ve su ile kolay temizlenebilen alüminyum paspaslar istediğiniz ölçüler ve standart ölçüler üretilmektedir. AZM Fine Pearl Alüminyum Dış Mekan Paspas Kullanılan Alanlar Ofis – Büro Zeminleri Banka Şube ve Yönetim Ofisleri Kamu Kurum ve Kuruluş Girişleri Hava alanı – Havalimanı Girişleri Kongre Salonu Girişleri Tiyatro Salonu Girişleri Sinema Salonu Girişleri Fuar Alanı Girişleri Otel Girişleri Mağaza – Showroom Girişleri Sağlık Kuruluşu Girişleri Hastane Girişleri Okul – Üniversite Girişleri Huzur Evleri – Yaşlı Bakım Evi Girişleri Spor Salonu Girişleri Fitness Salonu Girişleri İş Merkezi Girişleri Sosyal Tesis Girişleri Yaşam Alanı Girişleri Kreş – Anaokulu Girişleri
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