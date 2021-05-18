BAŞLANGIÇTAN BUGÜNE COVID-19 İSTATİSTİKLERİ

İlk Koronavirüs vakasından bugüne dek derlenen istatistiklerden yola çıkılarak hazırlanan verilere göre hem dünyada hem Türkiye’de toplam vaka sayısı, toplam iyileşen kişi sayısı, hayatını kaybeden kişi sayısı ve halen aktif vaka sayısı!



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