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BAŞLANGIÇTAN BUGÜNE COVID-19 İSTATİSTİKLERİ
BAŞLANGIÇTAN BUGÜNE COVID-19 İSTATİSTİKLERİ
BAŞLANGIÇTAN BUGÜNE COVID-19 İSTATİSTİKLERİ
BAŞLANGIÇTAN BUGÜNE COVID-19 İSTATİSTİKLERİ
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News & Politics
414 views
May. 18, 2021

BAŞLANGIÇTAN BUGÜNE COVID-19 İSTATİSTİKLERİ

İlk Koronavirüs vakasından bugüne dek derlenen istatistiklerden yola çıkılarak hazırlanan verilere göre hem dünyada hem Türkiye’de toplam vaka sayısı, toplam iyileşen kişi sayısı, hayatını kaybeden kişi sayısı ve halen aktif vaka sayısı!

#BrandingTürkiye #Instagram #Arşiv #Koronavirüs #Haberler

▶️ BRANDING TÜRKİYE I Hakkında
Branding Türkiye, bütünleşik pazarlamaya dair tüm olguların akademisyenler ve sektör profesyonelleri tarafından değerlendirildiği, dijitalin dinamiklerine uygun bir yayın politikasına sahip ve fayda odaklı yeni nesil bir mecradır.

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