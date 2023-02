Four de traitement thermique avec pelle amovible 1100-1200°C

Four à pelle amovible pour travail sous gaz de protection: une pelle est un moufle amovible en acier réfractaire possédant une arrivée de gaz inerte. La pelle est destinée à être enfournée dans un four à chambre, les pièces étant elles-mêmes disposées dans la pelle. Il est ensuite possible de travailler sous gaz de protection.

La pelle est composée d’un moufle parallélépipédique (dont une face sur charnières est fermée par gravité), d’une arrivée de gaz (servant également de poignée pour la manœuvre) et d’un système de sole grillagée mobile sur laquelle on dépose les pièces. La sole mobile permet de faire facilement passer les pièces de la pelle vers un bac de trempe. La température maximale supportée par les pelles est de 1100 °C. Nos pelles peuvent être vendues avec nos fours à chambre 1100 °C, ou 1200 °C pour une utilisation plus soutenue. Nos packs comprennent un four, une pelle et une protection des corps de chauffe, pour éviter tous contacts destructeurs entre ces derniers et la pelle. Travail sous gaz de protection non inflammable (azote, Formier gaz 95-5). Nos pelles possèdent un robinet afin de réguler l’arrivée d’air. Raccord type EO M10L. Certification CE, notice d’utilisation en français.