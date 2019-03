PROMO!! WA 0896-3226-2844 | Bracket For TV Semarang

Bracket TV Semarang, Yogies Bracket, Bracket For TV Semarang, Bracket TV 32 Inch Semarang, Bracket TV Semarang, Bracket TV Berdiri Semarang, Bracket TV Berdiri Semarang, Bracket TV Dinding Semarang, Bracket TV Fleksibel Semarang, Bracket TV Flexible Semarang, Bracket TV Gantung Semarang, Bracket TV Gantung Putar Semarang,



YOGIES BRACKET TV



Kami Adalah Supplier BRACKET TELEVISI

[ LCD LED PLASMA] Menjual Bracket TV Semua Ukuran, Dengan Harga Yang Sangat Terjangkau Dan Kompetitif.



Bagi para pemilik rumah dengan space yang terbatas, pasti ingin memaksimalkan penataan barang diruangan agar terlihat lebih luas. Salah satu cara mengatur ruangan agar terlihat luas adalah dengan menempatkan TV Anda di dinding ruangan. Penempatan TV di dinding ruangan membuat ruangan terlihat lebih luas dan juga membuat Anda tidak perlu meletakkan meja TV yang memenuhi ruangan. Untuk menempatkan TV di dinding, Anda bisa menggunakan bracket TV LED ini.



Bracket TV LED Yang Dapat Anda Gunakan Untuk Semua Jenis TV.



Kualitas Bracket Terjamin Kehendalanya

Bahan Tebel Dan Anti Karat.



Harga Bracket TV

Bracket Tv SS (17 Inc - 29 Inc) = Rp. 90rb

Bracket Tv S (29 Inc - 37 Inc) = Rp.110rb

Bracket Tv M (32 Inc - 37 Inc) Rp. 150rb

Bracket Tv M (37 Inc - 55 Inc) Rp. 200rb

Bracket Tv M (60 Inc - 65 Inc) Rp. 450rb



Tersedia Juga :

BRACKET TV

BRACKET STANDING

BRACKET PROJECTOR

BRACKET SWIVEL

BRACKET CELLING / GANTUNG [ FLAPON ]



Isi Paket Bracket TV :

1 x Bagian (Plat) untuk baut ke dinding

2 x Tangkai - Bagian untuk baut ke Panel Belakang Flat TV

1 x Set Baut -baut





Langsung SMS/Telpon/Wa Aja, Kalau Anda Berminat



Contact us

Yogies Bracket

Jl. Srimahi Dalam No. 2A RT. 04 RW. 01 Kel. Ancol Kec. Regol Kota Bandung



Phone number/Whastapp

0896-3226-2844



