Construction method of tunnel & Support System

ڕێگاکانی دروستکردنی پاڵپشت و ناوپۆشکردن لە تونێلەکاندا

EXPERT ENGINEER

ISMAIL AB.MAJEED

RESORSES

TUNNEL ENGINEERINGI

Korea Institute of Construction Technology EducationI

CONVENTIOL TUNNEL EXCAVATION (DRILLING&BLASTING)

By Dr.Seon Keun hwang •

CONSTRUCTION METHOD OF TUNNEL SUPPORT SYSTEM •

By Dr.Seon Keun hwang

Chief ResearchSpecialist,Track&Civil Eng.

Reseach department,Korea Rail research Institute,seol,korea

Ph.D. In Geotechnical Eng.university of Texas

M.Sc.in geotechnical Eng. Asian Institute of Technology,Bangkok‐Thailand

@

@DESIGN OF TUNNEL CROSS SECTION AND TUNNEL PORTALS

By Myung Kuen Jung

Senior Managing Director

ESCO Consultant &Engineers Co.,Ltd.

B.Sc. in Civil Eng. Hanyang University

Professional Eng.(Structure)